Zelenski gaida Maskavā: Putina padomnieks Ušakovs pastāsta, kas tad notiks
Krievijas diktators Vladimirs Putins gaida Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Maskavā. Kremļa saimnieka padomnieks Jurijs Ušakovs pastāstījis, kādēļ.
🇷🇺 Der Berater des russischen Präsidenten, Juri #Uschakow, informierte die Medien auch darüber, daß der finnische Präsident und der norwegische Ministerpräsident in dem heutigen Telefonat mit dem russischen Präsidenten den (wiederholt erklärten) Wunsch des Führers des Kiewer Regimes übermittelt haben, sich direkt mit dem russischen Präsidenten zu treffen. „Unser Präsident wiederholte, daß, wenn Selenskyj direkte Verhandlungen führen will, er nach Moskau kommen möge, wo ihm alle Sicherheitsbedingungen garantiert werden“, sagte Uschakow. Außerdem betonte er - völlig zu Recht - daß ein solcher Kontakt auf höchster Ebene erst nach Abschluss des Verhandlungsprozesses mit der Unterzeichnung eines Dokuments im Rahmen einer langfristigen Einigung sinnvoll ist. 🇷🇺 #Russland #Россия #Putin #Путин #Ушаков #Stubb #Støre #Ukraine #Selenskyj— Kristian_B 🇷🇺 ❤️ 🇩🇪 (@Dr_C_Becker) October 27, 2026
Vispirms atgādinājis Putina un propagandistu populāro tēzi, ka Zelenskis vispār esot “neleģitīms” un “visi to zina”, Ušakovs paziņoja, ka viņš tiek gaidīts Maskavā. Runājot par “neleģimitāti”, tik tiešām, Ukrainas prezidents tiek ievēlēts uz 5 gadiem un 2024. gadā bija jānotiek jaunām prezidenta vēlēšanām. Taču “jurists” Putins un viņa sulaiņi parocīgi “aizmirst”, ka saskaņā ar Ukrainas likumiem nekādas vēlēšanas nevar notikt, kamēr valstī darbojas kara stāvoklis — tas ir spēkā kopš Krievijas invāzijas 2022. gada 24. februārī.
Komentējot Putina telefonsarunu ar Somijas prezidentu Aleksandru Stubu un Norvēģijas premjerministru Jūnasu Gāru Stēri, kurā Rietumu pārstāvji minēja Zelenska gatavību tiešām sarunām ar Putinu, Ušakovs izklāstīja tradicionālo Kremļa nostāju, kas nav mainījusies: “Vienlaikus mūsu priekšnieks atkārtoja, šķiet, jau miljono reizi, ka tad, ja Zelenskis patiešām vēlas rīkot tiešas sarunas, lai brauc uz Maskavu, kur viņam tiks nodrošināti visi nepieciešamie apstākļi, tostarp garantēta drošība.”
Taču Ušakovs uzsvēra, ka arī šādā gadījumā nekādas sarunas šī termina burtiskā izpratnē ar Zelenski nenotiks, viņš Maskavā ir vajadzīgs citam nolūkam. Proti, pēc tam, kad dažādu pārstāvju sarunu procesā būs izstrādāts dokumenti, kuros Ukraina faktiski parakstītu kapitulācijas aktu, pieņemot Krievijas prasības. “Tiktu izstrādāti konkrēti dokumenti par situācijas ilgtermiņa noregulējumu Ukrainā, un pēc tam abu valstu līderi varētu tikties. Sarunu dalībnieki būtu gatavi viņiem iesniegt šos dokumentus, savukārt līderi būtu gatavi tos parakstīt,” viņš sacīja.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tiesa, nav skaidrs, vai “drošības garantijas” tiešām tiktu ievērotas. Galu galā Putina tuvais līdzgaitnieks, pašreizējais Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks un četrus gadus prezidenta krēslu diktatoram sildījušais Dmitrijs Medvedevs pastāvīgi prasa Zelenska nogalināšanu, pērn viņš publiski fantazēja, ko vajadzētu izdarīt ar Zelenska līķi, bet pirms dažām dienām viņš pat vērsās pie ASV prezidenta Donalda Trampa ar aicinājumu likvidēt Zelenski. Līdzīgi asinskāri aicinājumi regulāri skan arī Krievijas propagandas raidījumos.
Par to, ka nekādas sarunas bez Krievijas ultimāta pieņemšanas nav iespējamas, jau teikts Kremļa paziņojumā pēc Putina sarunas ar Stubu un Stēri, kurā diktators pusotru stundu nolasījis lekciju par paša sāktā kara “pirmcēloņiem”, kas meklējami senā pagātnē, bez kuru novēršanas viņš negrasās pārtraukt karu. “Tika uzsvērts, ka taisnīga un ilgstoša miera panākšana ir iespējama tikai tad, ja pilnībā un bez jebkādiem nosacījumiem tiek ņemtas vērā Krievijas Federācijas likumīgās intereses. Vienlaikus uzmanība tika pievērsta ES un NATO valstu konfrontējošajai politikai, kas veicina karadarbības ieilgšanu,” teikts Kremļa paziņojumā.
Runājot par “pirmcēloņiem”, jāatgādina, ka Putinam jau sen ir īpaša nepatika pret Ukrainu, jo tā divreiz izgāza viņa atbalstīto Viktoru Janukoviču: vispirms 2005. gadā “oranžās revolūcijas” laikā Augstākā tiesa anulēja viņa uzvaru prezidenta vēlēšanās, uzskatot, ka Kremļa favorīts uzvarējis ar krāpšanos, savukārt 2014. gadā jau ievēlēto prezidentu Janukoviču padzina “Eiromaidana” rezultātā un viņš aizbēga uz Krieviju, kas nemierus valstī izmantoja par ieganstu, lai nokamptu Krimu un daļu Donbasa. Vēl jāpiemin, ka Putinam ir arī patoloģiska nepatika pret Zelenski, kuru pēc 2019. gada ievēlēšanas Ukrainas prezidenta amatā viņš ne tikai neapsveica, bet arī ilgstoši publiski nepieminēja viņa vārdu gluži kā opozicionāra Alekseja Navaļnija gadījumā, līdzīgi ķēmojoties arī Putina sulaiņiem. Vēl vairāk, uzreiz pēc Zelenska ievēlēšanas Putins demonstratīvi sāka paātrināt Krievijas pilsoņu pasu izsniegšanu sagrābtajās Donbasa teritorijās.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
2021. gada pavasarī Krievija sāka koncentrēt armiju pie Ukrainas robežas, kara tehniku vedot pat no Sibīrijas un Tālajiem Austrumiem, jūnijā Putins publicēja skandalozo rakstu “Par krievu un ukraiņu vēsturisko vienotību”, kurā pēc būtības noliedza ukraiņu tiesības uz savu valsti un šīs tautas pastāvēšanu, bet 15. decembrī publiski izvirzīja ultimātu atsevišķi NATO un ASV, cita starpā pieprasot, lai alianse kopumā un ASV atsevišķi apsolītos nekad neuzņemt Ukrainu un citas bijušās PSRS republikas, pilnībā izvāktos no alianses dalībvalstīm, kas uzņemtas pēc 1997. gada, kā arī izbeigt jebkādu militāro darbību Austrumeiropā, Ukrainā, Kaukāza reģionā un Centrālāzijā. 2022. gada 26. janvārī gan ASV, gan NATO noraidīja ultimātu, un jau 21. februārī Putins vispirms atzina sagrābtajās Donbasa teritorijās izveidoto “tautas republiku” neatkarību, bet 24. februārī sāka asiņaināko karu Eiropā kopš Otrā pasaules kara laikiem.
2022. gada 24. februāra rītā televīzijā demonstrētajā, taču visticamāk jau iepriekš ierakstītajā kara pieteikšanas runā Putins apgalvoja, ka nekādas Ukrainas teritorijas neokupēs un vispār “mēs neko negrasāmies uzspiest ar spēku”. Taču 2022. gada 30. septembrī Putins vispirms atzina Zaporižjas un Hersonas apgabalu “neatkarību” (Luhanskas un Doneckas “tautas republiku” neatkarību viņš atzina trīs dienas pirms invāzijas Ukrainā, turklāt robežās, kuras separātisti nemaz nekontrolēja) un dažas stundas pēc tam oficiāli anektēja četrus Ukrainas austrumu Hersonas, Zaporižjas, Doneckas un Luhanskas apgabalus, izpildot vietējo nodevēju Vladimira Saldo, Jevgeņija Baļicka, Denisa Pušiļina (viņš savulaik bija slavenākā Krievijas krāpnieka un finanšu piramīdas MMM radītāja Sergeja Mavrodi palīgs) un Leonīda Pasečņika “lūgumus”. Tas izdarīts par spīti tam, ka Krievija ne tobrīd, ne šobrīd pilnībā nekontrolē nevienu no šiem apgabaliem, Zaporižju (710 tūkstoši iedzīvotāju 2022. gada sākumā) tā arī nav spējusi ieņemt, bet Hersonu (279 tūkstoši iedzīvotāju 2022. gada sākumā) krievu okupantiem nācās pamest 2022. gada novembrī. Pirms oficiālās aneksijas Krievija okupētajās teritorijās sarīkoja “referendumus”, kuros, protams, absolūtais vairākums “vēlējās” dzīvot zem okupantu karoga. Vietējo vēlmi stimulēja bruņotie okupantu karavīri, kuri kopā ar “vēlēšanu komisijas” locekļiem apstaigāja mitekļus. Neviena starptautiska organizācija nav atzinusi šo “referendumu” rezultātus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
2024. gada 14. jūnijā Putins izteica ultimātu jebkādu miera sarunu uzsākšanai, pieprasot, cita starpā, lai Ukraina labprātīgi atdod Krievijai visas teritorijas, kuras tā paziņojusi par savām, arī tās, kuras tā arī nav spējusi sagrābt, un šo teritoriju pāreja Krievijas īpašumā tiktu juridiski atzīta. Jāpiebilst, ka gandrīz piecu gadu laikā Krievija tā arī nav spējusi iekarot Ukrainas sevišķi nocietināto teritoriju Kramatorskas un Slovjanskas apkaimē, un šo nocietināto rajonu atdošana okupantiem krietni atvieglotu turpmāko uzbrukumu Kijivai un pārējai Ukrainas teritorijai.
Citu Putina prasību skaitā ir Ukrainas atbruņošanās, uz visiem laikiem atteikšanās mēģināt iestāties NATO, starptautisko sankciju atcelšana, kā arī “denacificēšanās”. Kopš tā laika Krievijas prasības nav mīkstinājušās, tieši pretēji, apetīte tikai augusi, vēlāk Putins paziņojis, ka karos Ukrainā tik ilgi, līdz izdosies sagrābt ne tikai Donbasu, bet pilnībā “atbrīvot” arī tā dēvēto “Novorosiju”. Tas krietni pārsniedz sākotnēji deklaratīvi anektētos Hersonas un Zaporižjas apgabalus — acīmredzami runa jau ir par Odesas, Mikolajivas un Dņipropetrovskas apgabaliem, kas Krievijas impērijā ietilpa Novorosijas guberņā. Citas amatpersonas izteikušās vēl asinskārāk, piemēram, Medvedevs pastāvīgi aicina pilnībā anektēt Ukrainas teritoriju.
Pēc Donalda Trampa atgriešanās Baltajā namā 2025. gada janvārī, solot karu izbeigt “vienā dienā”, ASV kļuvušas krietni labvēlīgākas Krievijai. Jau 28. februārī saaicināto žurnālistu klātbūtnē Tramps un viceprezidents Džeimss Venss Baltajā namā strostēja Zelenski, apvainoja viņu nepateicībā, stāstīja, ka viņam “neesot kāršu”. Tajā pašā gadā ANO Drošības padome pieņēma ASV ierosinātu rezolūciju par kara izbeigšanu Ukrainā, kurā Krievija nemaz netika nosaukta par agresori un netika pieprasīta okupantu izvākšanās no Ukrainas, savukārt ANO Ģenerālajā asamblejā ASV kopīgi ar Krieviju noraidīja tās agresiju nosodošo rezolūciju. Savukārt uz Maskavu regulāri tiek sūtīts Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs, kurš Putinam aizgūtnēm dzied slavas dziesmas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pēdējā laikā, rēķinoties ar republikāņu iespējamo graujošo sakāvi Kongresa vidustermiņa vēlēšanās 3, novembrī, Tramps vēl agresīvāk sācis izteikties par Zelenski, visu šo gadu laikā neveltot kara sācējam Putinam nevienu sliktu vārdu. 19. oktobrī Tramps aizrunājās pat tiktāl, ka Krievija attiecībā uz Ukrainu esot izturējusies “labi” un “neko daudz neesot nodarījusi”, bet dažas dienas iepriekš viņš paziņoja, ka Ukrainai laiks izvēlēties citu prezidentu, kurš “noslēgtu vienošanos”.