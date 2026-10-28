Spānijas vilcienu katastrofā bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 64. “Sliktākais sākās tad, kad izkāpu no vilciena!"
Spānijas varasiestādes paziņojušas, ka vilcienu sadursmē pie Urda stacijas Toledo provincē gājuši bojā 64 cilvēki. Vairāk nekā 80 cilvēku guvuši ievainojumus; aptuveni 50 no viņiem ir smagā stāvoklī, bet vēl 15 — kritiskā. Varasiestādes pieļauj, ka bojāgājušo skaits var pieaugt, jo glābēji vēl nav varējuši piekļūt visu vagonu dziļākajām daļām.
Glābēji joprojām strādā avārijas vietā, kur viens no vagoniem apgāzies uz sāniem. Ievainotie tiek nogādāti tuvējās slimnīcās, bet daļa pacientu — tiek pārvesti uz Madridi, kas atrodas aptuveni 140 kilometru attālumā.
Lai uzņemtu cietušos, slimnīcas Toledo, Sjudadrealā un Alkāsarā de Sanhuanā atcēlušas plānotās operācijas. Madridē asins pārliešanas centrs aicinājis iedzīvotājus steidzami ziedot asinis, un arī Toledo asins banka lūgusi atsaukties donorus.
Kastīlijas-Lamančas prezidents Emiliano Garsija-Pahe brīdinājis, ka bojāgājušo skaits varētu pieaugt: “Iespējams, atradīsim vēl bojāgājušos, jo vēl neesam varējuši piekļūt vagonu dziļākajām daļām.”
"Apkārt bija daudz cilvēku ar lauztiem deguniem, lauztām rokām… "
Kāds 46 gadus vecs pasažieris no Seviļas, Sebastjāns Herero, laikrakstam “El Mundo” atklāja, ka vilciens bija apstājies, kad viņš sajuta “briesmīgu, briesmīgu triecienu”. Trieciens esot bijis tik spēcīgs, ka aizsvieda viņu pret priekšā esošajiem sēdekļiem.
“Pēc tam, kad mēs nokritām zemē, apkārt redzēju daudz cilvēku ar lauztiem deguniem, lauztām rokām… Visur sāka parādīties dūmi,” viņš sacīja. Pēc Herrero teiktā, drīz pēc tad vagonā parādījis policists civilā apģērbā, kurš licis pasažieriem evakuēties.
Arī 60 gadus vecais pasažieris Inaki laikrakstam “El Pais” norāda, ka sajutis vilciena apstāšanos un pēc tam — “spēcīgu triecienu”, kas viņu aizrāvis pa grīdu. Kad vīrietis izkāpa no vagona, viņš redzēja ievainotos un bojāgājušos. Tikmēr kāds Fernando Seco laikrakstam “El Español” stāstīja, ka pēc trieciena pa vagonu lidojuši koferi. “Sliktākais sākās tad, kad izkāpu no vilciena un ieraudzīju šausmīgo ainu. Bija daudz ievainoto, daudz asiņu un daudz bojāgājušo,” viņš sacīja.
Migels, kurš ar kolēģiem atradās viena vilciena aizmugurējā vagonā, Spānijas radio “COPE” stāstīja, ka viņš ar draugiem dzirdējis “milzīgu rūkoņu — ārkārtīgi spēcīgu triecienu, kas ilga desmit sekundes, it kā vilciens tūlīt nobrauktu no sliedēm”. Pa labās puses logu viņi redzējuši sadragātu vilcienu. Savukārt 17 gadus vecā Eduarda radiostacijai “Cadena SER” notikušo raksturoja kā “haosu” un sacīja, ka “daudzi nespēja izkļūt ārā”.
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Attēlos redzama sliede, kas izgājusi cauri vilciena vagonam
Avārijas vietā uzņemtais attēls atklāj neparasti baisas sadursmes sekas: garš sliežu posms, šķiet, izgājis cauri vienam no vagoniem. BBC Verify pārbaudītajā attēlā tas redzams izspraucamies caur “Renfe AVE” vagona jumtu un turpināmies vēl aptuveni desmit metru garumā. To apstiprina arī divi video, kas uzņemti no pretējām sliežu pusēm.
Sadursmē iesaistījās Spānijas valsts dzelzceļa uzņēmuma “Renfe” ātrvilciens “AVE” un “Iryo” vilciens. No sliedēm noskrējuši četri vagoni. Sākotnējās ziņas liecina, ka “AVE” varētu būt ietriecies uz sliedēm apstājušā vilcienā, taču sadursmes cēlonis vēl nav apstiprināts. Izmeklēšana turpinās, un satiksme līnijā starp Madridi un Andalūziju ir apturēta.
Kastīlijas-Lamančas prezidents norādījis, ka lielākā daļa bojāgājušo atradās “AVE” vilcienā, bet mazāks skaits — “Iryo” sastāvā. Spānijas karaliskā ģimene paudusi līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem un atbalstu glābējiem. Savukārt Spānijas Futbola federācija solidaritātes dēļ atlikusi 24 Karaļa kausa spēles.