Saistībā ar degvielas cenu kāpumu Kambodžā "iestrēdzis" luksusa kruīza kuģis
Luksusa kruīza kuģa “Villa Vie Odyssey” ceļojums apkārt pasaulei negaidīti pārtrūcis Kambodžā — uzņēmums degvielas izmaksu kāpuma dēļ apturējis darbību un licis pasažieriem izkāpt krastā.
Luksusa kruīza kuģis “Villa Vie Odyssey” bija devies vairāku gadu ceļojumā apkārt pasaulei, tomēr pieaugošo degvielas izmaksu dēļ tas bijis spiests apstāties Kamodžā. ASV uzņēmums, kas organizē ceļojumu - “Villa Vie Residences” paziņojis, ka sadarbojas ar pasažieriem, lai organizētu viņu izkāpšanu krastā un atrastu viņiem pagaidu dzīvesvietas. Kad pasažieriem lika pamest kuģi, uz tā atradās aptuveni 200 cilvēku. Kuģis var uzņemt līdz 650 pasažieriem.
Uzņēmums norādīja, ka dažviet Āzijā degvielas izmaksas par vienu kajīti mēnesī sasniegušas 8000 dolāru, kamēr iepriekš šīs izmaksas bijušas 1800 dolāru.
Uzņēmums sākotnēji centās taupīt degvielu, samazinot kuģa ātrumu un ilgāk uzturoties ostās, taču tas nav bijis pietiekami, lai kompensētu izmaksu kāpumu. “Pilnā apmērā pārlikt šo sadārdzinājumu uz pasažieriem nav reāls risinājums,” paziņoja uzņēmums.
“Villa Vie Residences” turpmākās 60 dienas plāno veltīt uzņēmuma pārstrukturēšanai un jauna kapitāla piesaistei, taču brīdinājis, ka “nekāds iznākums nav garantēts”. Kuģis ceļojumā devās no Belfāstas 2024. gada oktobrī. Paredzētais trīsarpus gadu maršruts aptvertu gandrīz 150 valstis, taču jau pirms izbraukšanas remontdarbu dēļ pasažieriem vairākus mēnešus nācās uzkavēties Belfāstā.
"Likās, ka mūsu sapnis ir sagrauts!"
Pasažieri Lanete Kanena un Johans Bodins medijam BBC stāstīja, ka uzņēmuma vadītājs viņiem paziņojis par izkāpšanu otrdienas rītā ap plkst. 6.00, dodot laiku kuģi pamest līdz plkst. 14.00 Pāris sacīja, ka pasažieri jau kādu laiku zinājuši par uzņēmuma finansiālajām grūtībām un cerējuši, ka talkā nāks investors. “Mēs joprojām cerējām, ka uzradīsies brīnumains investors,” viņi teica. “Kad tas notika [kuģis paziņoja par maršruta beigām] pa īstam, mēs tik un tā nespējām tam noticēt. Mums bija salauzta sirds. Likās, ka mūsu sapnis ir sagrauts.”
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Arī pasažiere Holija Henesija stāstīja, ka ceļojuma maršruts jau iepriekš bijis “ievērojami saīsināts” un pasažieriem piedāvāts apsvērt papildu maksu par degvielu. Daļa cilvēku izlēmuši pamest kuģi un turpināt ceļu pa sauszemi. Henesija BBC sacīja: “Tā nebija vieta, kurā biju plānojusi pavadīt tik daudz laika.” Viņa ar kaķi Kapteini tagad uzturas viesnīcā Sihanukvilā un gaida ziņas kopā ar citiem kuģa pasažieriem.
Kuģa pasažieriem bija pieejami vairāki bāri un restorāni, baseins un piklbola laukums. Pastāvīgās dzīvesvieta kajītē pasažieriem izmaksāja no 120 000 līdz 440 000 dolāru, bet īre — no 3500 dolāru mēnesī. Kanena un Bodins sacīja, ka divi gadi, ko viņi pavadīja uz kuģa "bija tā vērti", un norādīja, ka plāno vēl dažas dienas palikt Sihanukvilā, pirms doties pa Dienvidaustrumāziju. Henesija tikmēr cer, ka kuģis vēl atsāks ceļu: “Kamēr mums nav pateikts, ka viss ir galā, es neatmetīšu cerības.”