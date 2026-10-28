“Īsa, taču intensīva militārā operācija,” ASV brīdinājusi Persijas līča valstis par gaidāmo
ASV pa diplomātiskajiem un militārajiem kanāliem brīdinājušas Persijas līča arābu valstis, ka tām jābūt gatavām “īsai, bet intensīvai militārajai operācijai”, kas varētu sākties pēc 3. novembrī paredzētajām ASV vidustermiņa vēlēšanām.
Kā vēsta “The Wall Street Journal” (WSJ), atsaucoties uz saviem avotiem, ASV bruņotie spēki uz reģionu pārvieto pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmu “Patriot” no Teksasas, kā arī papildina munīcijas krājumus. Pēc avotu teiktā, arī amerikāņu bumbvedēji un iznīcinātāji tiek gatavoti triecienu veikšanai.
ASV prezidentam Donaldam Trampam pietuvināti avoti apgalvo, ka galīgais lēmums par militāro operāciju vēl nav pieņemts. Tomēr Tramps arvien vairāk sliecoties par labu plaša mēroga uzbrukumam Irānai, kura mērķi varētu būt valsts infrastruktūras objekti un kodoliekārtas.
3. novembrī ASV notiks vidustermiņa vēlēšanas, kurās pilnībā tiek pārvēlēta Pārstāvju palāta un ievēlēta trešdaļa Senāta, un Trampa republikāņi var zaudēt kontroli abās Kongresa palātās.
Masks atkal ir Trampa partijas lielākais finansiālais atbalstītājs, līdz šim piešķirot vairāk nekā 442 miljonus dolāru. Viens no republikāņu aizvien vairāk krītošās popularitātes iemesliem ir augstās degvielas cenas pēc Trampa februārī sāktā kara pret Irānu, kā rezultātā tika bloķēts pasaules enerģētikas piegādēm kritiski svarīgais Hormuza šaurums.
Taču Tramps degvielas cenu paaugstinājumā vainoja Ukrainu par tās triecieniem Krievijas naftas pārstrādes uzņēmumiem, un 9. oktobrī pārsteidza pasauli, pēc telefonsarunas ar Putinu paziņojot par vienošanos, ka Krievija piegādās simtiem tūkstošu tonnu dīzeļdegvielas, vienlaikus ASV uz laiku atceļot sankcijas Krievijas dīzeļdegvielai.