Turcijā aizturēti 85 bandīti, kuri dedzinājuši “Starlink” stacijas Polijā - starp viņiem arī nepilngadīgie
Turcijā aizturēti 85 noziedzīgā grupējuma “Daltonlar” dalībnieki, tostarp 35 nepilngadīgie. Kā vēsta "The Insider", atsaucoties uz Turcijas interneta izdevumu “T24”, plašā policijas operācija norisinājusies 30 valsts provincēs, tostarp Stambulā.
Jau iepriekš oktobrī izskanēja ziņas, ka grupējums tiek turēts aizdomās par “Starlink” stacijas ļaunprātīgu dedzināšanu Polijā pēc Krievijas specdienestu pasūtījuma.
Kā raksta “T24”, izmeklēšanā noskaidrots, ka noziedzīgais grupējums, kas darbojas gan Turcijā, gan ārvalstīs, jaunus dalībniekus vervējis sociālajos tīklos. Savukārt turpmākos norādījumus viņi saņēmuši saziņas lietotnes “WhatsApp” grupās.
Kā iepriekš vēstīja vācu izdevums “Der Spiegel”, 12. oktobrī Vācijas pilsētā Nirtingenē, Bādenes-Virtembergas federālajā zemē, pēc Polijas pieprasījuma tika aizturēti divi Turcijas pilsoņi – 38 gadus vecais Umits E. un 34 gadus vecais Mislims T.
Polijas varasiestādes abus vīriešus tur aizdomās par saistību ar “Starlink” stacijas aizdedzināšanu. Vairāku valstu drošības dienestu avoti atklājuši, ka aizturētie vai nu paši ir grupējuma «Daltons» dalībnieki, vai arī viņus nolīguši šīs bandas pārstāvji.
Ugunsgrēks “Starlink” stacijā Polijas Mazovijas vojevodistē izcēlās 23. septembrī. Šī stacija cita starpā nodrošina sakarus arī Ukrainas bruņotajiem spēkiem.
“Daltons” ir bīstams un ietekmīgs noziedzīgais grupējums, kas darbojas ne tikai Turcijā, bet arī Vācijā un citās Eiropas valstīs. Tā dalībnieki nodarbojas ar izspiešanu, reketu, ieroču tirdzniecību un slepkavībām pēc pasūtījuma.
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Par grupējuma iespējamo vadītāju tiek uzskatīts Beratdžans Gekdemirs, kurš 2024. gadā tika aizturēts Krievijā. Turcija pieprasīja viņa izdošanu, taču, pēc Vācijas specdienestu rīcībā esošās informācijas, Krievijas varasiestādes bandas vadoni ne tikai atbrīvojušas, bet arī ņēmušas savā aizsardzībā. Vai Gekdemirs joprojām atrodas Krievijā, nav zināms.