Djatlova pārejas mistērija nerimst: atklātība nākusi ekskluzīva informācija
Pēc daudzu gadu ilgas izmeklēšanas par studentu grupas bojāeju Djatlova pārejā izdevies atrast vīrieti, kuram ir zināmi līdz šim slepenībā turēti fakti. Iegūta pasaules mēroga ekskluzīva informācija.
Viktoram Josifovičam ir 90 gadu. Viņš stāsta, ka bijis prokurora Borisa Čudnija draugs. Tieši Čudnijam Ļevs Ivanovs, izmeklētājs, kurš vadīja Djatlova grupas bojāejas lietas izmeklēšanu, esot novēlējis atklāt patiesību.
Sarunas laikā atklājies, ka Semjonam (Aleksandram) Zolotarjovam, kurš Djatlova grupai pievienojās pēdējais, līdzi bijis pulkstenis ar iebūvētu mikrofonu, kas ierakstījis visas sarunas. Viktors Josifovičs apgalvo, ka šo informāciju uzzinājis no uzticamiem avotiem.
Taču kāpēc Zolotarjovs pievienojās Djatlova grupai, un kāds bija viņa patiesais mērķis? Viņš bija vecākais no visiem grupas dalībniekiem, turklāt ar neparastu dzīvesstāstu. Zolotarjovs bija kara veterāns, apbalvots ar ordeņiem, kā arī pieredzējis tūrists, kurš bija piedalījies pārgājienos Kaukāza un Altaja kalnos.
Daudzi uzskata, ka Zolotarjovs Djatlova grupā nonāca ne nejauši. Pastāv versija, ka viņš bijis padomju specdienestu slepenais darbinieks, kuram uzticēts ne tikai izspiegot pārējos grupas dalībniekus, bet arī izpildīt kādu slepenu uzdevumu.
"Zolotarjovu grupā uzņēma pēc VDK lūguma. Viņam lika tur ierasties, un viņš devās ceļā. Viņam uzticēja sarunu noklausīšanos. Viņš klausījās, kurš par ko runā, jo tieši Urālos patiešām atradās visvairāk militāro objektu," stāstīja Viktors Josifovičs.
Tolaik šāda ierīce bija īsts tehnoloģisks sasniegums. Grupas dalībnieki pat nenojauta, ka viņu sarunas tiek noklausītas.
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"Tas bija kabatas pulkstenis, kurā bija iebūvēti kondensatori ar 4,7 mikrofaradu kapacitāti, kas nodrošināja noklausīšanās ierīces darbību. Tas ļāva ar antenas palīdzību noklausīties visas grupas sarunas — kurš par ko runā. Viņš periodiski ieslēdza šo ierīci. Kādu nakti viņš to atkal ieslēdza, taču blakus guļošais biedrs pamanīja pulksteni un nojauta, ka tas nav parasts pulkstenis," stāstīja Viktors Josifovičs.
Diemžēl šie ieraksti, kas varētu palīdzēt noskaidrot traģēdijas apstākļus, nav saglabājušies.
Ar Andreju Malahovu sarunājās arī Sverdlovskas apgabala Tūrisma federācijas priekšsēdētāja un Igora Djatlova vadītās tūristu grupas meklēšanas darbu vadītāja Jevgeņija Masļeņņikova meita Natālija.
Viņa atklāja, ka tēvs visus šos gadus pārdzīvojis par to, ka nav varējis pasaulei izstāstīt patiesību par to, kas īsti notika ar tūristu grupu.
"Kad tētis atgriezās, viņš vairs nebija līdzīgs pats sev. Viņš stāstīja, ka meklēšanas darbi prasījuši daudz vairāk laika, nekā sākotnēji plānots, un ka šis gadījums izrādījies ļoti sarežģīts. Viņi pārbaudījuši visas iespējamās versijas. Netika atrastas ne lavīnas, ne savvaļas dzīvnieku, ne arī mansu (Urālu pamatiedzīvotāju) klātbūtnes pēdas.
Viņi visu ļoti rūpīgi pārbaudīja. Tēvs stāstīja, ka šie jaunieši piedzīvojuši neaprakstāmas šausmas un, iespējams, tas bijis saistīts ar kādu skaņu... Viņš bija parakstījis saistības neizpaust informāciju. Mans tēvs cieta un mocījās apziņā, ka nav varējis cilvēkiem atklāt patiesību par šo jauniešu bojāeju," sacīja Natālija Masļeņņikova.
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Djatlova pārejas traģēdija
Djatlova pārejas traģēdija ir noslēpumains notikums, kurā 1959. gada 1. vai 2. februārī Ziemeļurālu kalnos toreizējās Padomju Savienības teritorijā mīklainos un līdz galam nenoskaidrotos apstākļos dzīvību zaudēja deviņi padomju slēpošanas pārgājiena dalībnieki.
Pieredzējušo Urālu Politehniskā institūta tūristu grupu vadīja Igors Djatlovs. Grupa bija devusies sarežģītā pārgājienā un ierīkojusi apmetni Holatčahla kalna austrumu nogāzē.
Naktī uz 2. februāri notika kaut kas neizskaidrojams. Pārgājiena dalībnieki ar nažiem pārgrieza telts audumu no iekšpuses un steigšus pameta apmetni, lai gan nebija pienācīgi apģērbušies skarbajiem laikapstākļiem.
Ārā valdīja spēcīgs sals, sniga sniegs un pūta stiprs vējš, bet gaisa temperatūra varēja noslīdēt pat līdz mīnus 40 grādiem pēc Celsija.
Šī traģēdija vēlāk kļuva par vienu no pazīstamākajiem un visvairāk apspriestajiem neatrisinātajiem noslēpumiem padomju tūrisma vēsturē.