Vairāk nekā 600 dronu un miljoni skaidrā naudā: Ukrainā atklāta militāro dronu pārdošanas shēma
Ukrainas likumsargi atklājuši nelikumīgu militāro dronu pārdošanas shēmu. Astoņos valsts apgabalos veiktas kratīšanas un aizturētas 16 personas.
Ukrainā atklāta vērienīga nelikumīga militāro bezpilota lidaparātu tirdzniecības shēma. Droni tika izņemti no militāro vienību uzskaites, uzdodot tos par nozaudētiem vai iznīcinātiem. Pēc remonta un marķējuma nomaiņas bezpilota lidaparāti ar fiktīvu uzņēmumu starpniecību tika pārdoti kā jauni. Par to ziņo Ukrainas Nacionālā policija.
Noziedzīgā grupējuma dalībnieki uzpirkuši militārpersonas, lai tās nelikumīgi norakstītu bezpilota lidaparātus. Pēc tam droniem viltoti sērijas numuri un QR kodi, mainīti gravējumi uz korpusiem un pārprogrammēta oriģinālā programmatūra, tostarp izmainīti kontrolieru atmiņā saglabātie identifikācijas numuri.
Pircēji meklēti gan starp militārpersonām un armijas vienībām, kas iepērk dronus, gan starp vairumtirgotājiem un starpniekiem. Lai slēptu tehnikas izcelsmi un legalizētu nelikumīgi iegūtos līdzekļus, izveidoti vairāki uzņēmumi.
Ar Ukrainas Bruņoto spēku Bezpilota sistēmu spēku pavēlniecības atbalstu policija un robežsargi veikuši gandrīz 100 kratīšanas astoņos valsts apgabalos.
Kratīšanu laikā izņemti:
- Vairāk nekā 600 dažādu modifikāciju bezpilota lidaparātu – gan pilnībā nokomplektēti, gan daļēji nokomplektēti droni, kā arī to rezerves daļas;
- 13 miljoni grivnu, 400 000 ASV dolāru un 10 000 eiro skaidrā naudā;
- Luksusa automašīnas, uzlādes stacijas, banku zelta un sudraba stieņi;
- Pierādījumi par nelikumīgām darbībām.
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Nozagtā militārā īpašuma vērtība tiek lēsta aptuveni 16 miljonu grivnu apmērā.
Aizturētas 16 personas, tostarp militārpersonas. Viņām paziņots par aizdomām noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, un tiesa kā drošības līdzekli piemērojusi apcietinājumu ar iespēju tikt atbrīvotām pret drošības naudu.
Ukrainā atklāta nelegāla militāro dronu pārdošanas shēma
Ukrainas likumsargi atklājuši nelikumīgu militāro dronu pārdošanas shēmu. Astoņos valsts apgabalos veiktas kratīšanas un aizturētas 16 personas.
Ukrainas Valsts izmeklēšanas biroja, Valsts robežsardzes dienesta, Nacionālās policijas un Ukrainas Drošības dienesta (SBU) pretizlūkošanas darbinieki turpina noskaidrot visas izņemtās tehnikas izcelsmi un identificēt visus noziedzīgajā shēmā iesaistītos – sākot ar personām, kas organizēja dronu piesavināšanos, līdz pat tiem, kuri vadīja to tālāku pārdošanu militārpersonām.
Nesen Čerņihivā SBU darbinieki aizturējuši Ukrainas Bruņoto spēku militārās zinātniskās iestādes amatpersonu, kura pieprasījusi 10 000 eiro kukuli par palīdzību uzņēmumam iegūt tiesības piedalīties maskēšanās aprīkojuma piegādes konkursā. Amatpersona aizturēta kukuļa saņemšanas brīdī.
Tāpat jāatgādina, ka Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs (NABU) un Specializētā pretkorupcijas prokuratūra (SAP) atklājuši noziedzīgu grupējumu, kurā bijuši iesaistīti pašreizējie un bijušie parlamenta deputāti, kā arī augsta ranga amatpersonas.