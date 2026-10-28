Čehijas prezidents aicina nemazināt spiedienu uz Krieviju: "Ukrainas kapitulācijai būtu sekas mums visiem"
Čehijas prezidents Petrs Pavels aicinājis pastiprināt spiedienu uz Krieviju un paplašināt palīdzību Ukrainai.
Čehijas prezidents Petrs Pavels iestājies par sankciju spiediena pastiprināšanu pret Krieviju un palīdzības palielināšanu Ukrainai, jo tikai valstu kopīga rīcība var piespiest Kremli sākt sarunas.
Par to viņš paziņoja 27. oktobrī, tiekoties ar ārvalstu diplomātiem, vēsta portāls "Vinegret".
Petrs Pavels pateicās valstīm, kas sniedz palīdzību Ukrainai, un brīdināja, ka tās kapitulācijai būtu nopietnas sekas visai starptautiskajai sabiedrībai.
"Ukrainas kapitulācijai būtu tālejošas sekas mums visiem. Ja vēlamies, lai noteikumi mūs aizsargātu arī rīt, mums jābūt gataviem tos aizstāvēt jau šodien," uzsvēra Čehijas prezidents.
Pavels arī norādīja: "Spiediens un spēka pielietošana atkal kļūst par normu. Starptautiskie noteikumi pārāk bieži tiek ignorēti, tiklīdz tie kļūst neērti."
Čehijas prezidents aicināja lielvaras apzināties savu atbildību un uzsvēra, ka arī mazās un vidējās valstis var ietekmēt notikumu attīstību, ja tās apvieno spēkus.
"Katras valsts ietekme atsevišķi var būt ierobežota. Taču, sadarbojoties, mēs varam panākt, ka mūsu balsis tiek sadzirdētas, kā arī veidot attiecības un koalīcijas, kuru pamatā ir uzticēšanās, godīgums un cieņa pret kopīgiem noteikumiem," sacīja Pavels.
Viņš uzsvēra, ka pat tad, ja valstu viedokļi atšķiras, tām joprojām ir kopīgs mērķis – saglabāt pasauli, kurā tiek ievērotas valstu teritoriālās robežas, pildītas starptautiskās vienošanās un domstarpības risinātas mierīgā ceļā.
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Iepriekš Čehijas prezidents aicināja NATO uz Krievijas provokācijām reaģēt ar netradicionāliem pasākumiem, tostarp ierobežot Krievijas satelītu un interneta darbību, kā arī notriekt Krievijas lidmašīnas un dronus, ja tie pārkāpj alianses gaisa telpu.
Tikmēr Čehijas politiķis Tomio Okamura, kurš ieņem pret Ukrainu vērstu nostāju, iestājies par Krievijas energoresursu importa atjaunošanu. Tas varētu nodrošināt Kremlim papildu ienākumus kara turpināšanai pret Ukrainu.