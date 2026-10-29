Vai piederi vidusšķirai? Cik lieliem jābūt ikmēneša ienākumiem, lai dzīvotu komfortabli
Cik daudz jāpelna, lai dažādās Eiropas valstīs varētu dzīvot pārticīgi? Atbilde uz šo jautājumu nebūt nav vienkārša.
Katram cilvēkam priekšstats par komfortablu dzīvi ir atšķirīgs. "Euronews Business" aprēķinājis, cik lieliem jābūt mājsaimniecības neto ienākumiem mēnesī, lai tie sasniegtu 150% no attiecīgās valsts mediānajiem ienākumiem – līmeni, kas tiek uzskatīts par augšējās vidusšķiras sākumpunktu.
Pirmkārt, katram cilvēkam ir savs priekšstats par komfortablu dzīvi. Otrkārt, cenu līmenis būtiski atšķiras gan dažādās valstīs, gan vienas valsts ietvaros. Treškārt, atšķiras arī mājsaimniecību lielums. Turklāt ienākumu rādītāji neatspoguļo ne uzkrāto bagātību, ne to, vai cilvēkam pieder savs mājoklis.
Tomēr atsevišķi ienākumu rādītāji ļauj aptuveni novērtēt, cik daudz naudas nepieciešams, lai dzīvotu komfortabli.
Viens no šādiem rādītājiem ir ekvivalentie rīcībā esošie ienākumi.
Vispirms tiek saskaitīti visi mājsaimniecības locekļu naudas ienākumi – darba samaksa, ienākumi no ieguldījumiem, sociālie pabalsti un citi ienākumu avoti. Pēc tam no šīs summas tiek atskaitīti nodokļi un sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Iegūtā summa tiek dalīta ar mājsaimniecības locekļu skaitu, kas pārrēķināts tā dēvētajās ekvivalentajās pieaugušo personās. Tādējādi šis rādītājs neatspoguļo konkrēta cilvēka individuālos ienākumus.
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Vidusšķiras ienākumu līmeņi
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) pie vidusšķiras pieskaita mājsaimniecības, kuru ekvivalentie rīcībā esošie ienākumi veido no 75% līdz 200% no attiecīgās valsts mediānajiem ienākumiem.
Šis ienākumu diapazons tiek iedalīts trīs grupās: no 75% līdz 100% no mediānajiem ienākumiem – zemākā vidusšķira, no 100% līdz 150% – vidusšķiras vidējais slānis, bet no 150% līdz 200% – augšējā vidusšķira.
Tomēr nav vienotas, vispārpieņemtas robežvērtības, kas noteiktu, cik lielai daļai no mediānajiem ienākumiem jābūt mājsaimniecības rīcībā.
"Ja mūsu rīcībā ir tikai dati par ienākumiem, var pieņemt, ka lielākajai daļai mājsaimniecību, kuru ienākumi pārsniedz 150% no mediānā līmeņa, ir pietiekami daudz līdzekļu, lai dzīvotu samērā komfortabli," izdevumam "Euronews Business" sacīja ESAO vecākais ekonomists Sebastians Kēnigss.
Tomēr citi pētnieki uzsver, ka ienākumi, kas pārsniedz 150% no mediānā līmeņa, paši par sevi vēl negarantē finansiālo stabilitāti.
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"Euronews Business" aprēķināja 150% no mediānajiem ienākumiem trīs dažādiem mājsaimniecību veidiem, lai parādītu, cik lieliem jābūt to neto ienākumiem, lai sasniegtu augšējās vidusšķiras ienākumu grupas zemāko robežu.
2025. gadā mediānie ekvivalentie rīcībā esošie ienākumi Eiropas Savienībā ir 22 939 eiro gadā jeb 1912 eiro mēnesī. Lai sasniegtu 150% no šī līmeņa, vienam atsevišķi dzīvojošam pieaugušajam mēnesī jāsaņem 2867 eiro.
Savukārt 34 Eiropas valstīs šis ienākumu slieksnis svārstās no 603 eiro mēnesī Ziemeļmaķedonijā līdz 6491 eiro Šveicē. Eiropas Savienības valstīs tas ir robežās no 1023 eiro Rumānijā līdz 6256 eiro Luksemburgā.
Vairākās valstīs šis ienākumu slieksnis pārsniedz arī 4000 eiro mēnesī: Norvēģijā (5240 eiro), Austrijā (4568 eiro), Dānijā (4524 eiro), Īrijā (4392 eiro) un Nīderlandē (4308 eiro).
No četrām lielākajām Eiropas Savienības ekonomikām visaugstākais ienākumu slieksnis ir Vācijā – 3611 eiro mēnesī.
Tai seko Francija ar 3307 eiro, kas ir aptuveni par 15% vairāk nekā vidēji ES. Savukārt Itālijā šis rādītājs ir nedaudz zemāks par ES vidējo līmeni – 2758 eiro. Viszemākais ienākumu slieksnis no šīm četrām valstīm ir Spānijā – 2546 eiro.
Atšķirība ir ievērojama: vienam atsevišķi dzīvojošam pieaugušajam Vācijā mēnesī nepieciešami par 1065 eiro lielāki ienākumi nekā Spānijā.
Ienākumu slieksnis ir zemāks par 1000 eiro mēnesī arī Albānijā (723 eiro), Turcijā (755 eiro), Melnkalnē (825 eiro) un Serbijā (975 eiro). Visas piecas valstis, ieskaitot Ziemeļmaķedoniju, ir Eiropas Savienības kandidātvalstis.
Savukārt 11 ES dalībvalstīs šis rādītājs ir robežās no 1000 līdz 1900 eiro mēnesī. To vidū ir Portugāle (1808 eiro), Polija (1799 eiro), Grieķija (1463 eiro), Bulgārija (1108 eiro) un Ungārija (1099 eiro).
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Vai pārim nepieciešami divreiz lielāki ienākumi?
Pārim bez bērniem nav nepieciešami divreiz lielāki ienākumi nekā cilvēkam, kurš dzīvo viens. Tā kā abi partneri dala mājokļa īres un komunālo pakalpojumu izmaksas, saskaņā ar "Eurostat" aprēķinu metodoloģiju viņiem nepieciešami tikai 1,5 reizes lielāki ienākumi.
Tādējādi, lai sasniegtu noteikto ienākumu slieksni, pārim Eiropas Savienībā nepieciešami 4301 eiro neto ienākumi mēnesī. Savukārt ģimenei ar diviem bērniem, kuri jaunāki par 14 gadiem, šī summa pieaug līdz 6021 eiro mēnesī.
Valstu vietas reitingā nemainās ne pāru, ne ģimeņu gadījumā, jo visās valstīs tiek izmantoti vienādi koeficienti: 1,5 pārim un 2,1 ģimenei ar diviem bērniem.
Diagrammā pieejamās pogas ļauj aplūkot ienākumu rādītājus visiem trim mājsaimniecību veidiem katrā valstī.
Salīdzinājums, ņemot vērā pirktspēju
Eiro izteiktie ienākumu rādītāji neatspoguļo cenu līmeņa atšķirības starp valstīm. Tāpēc precīzākam salīdzinājumam tiek izmantots pirktspējas līmenis (PPS) – nosacīta valūtas vienība, kas ļauj novērst cenu līmeņa atšķirību ietekmi.
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Ņemot vērā pirktspēju, atšķirības starp valstīm samazinās, tomēr joprojām saglabājas ievērojamas. Eiropas Savienībā vienam atsevišķi dzīvojošam pieaugušajam noteiktais ienākumu slieksnis ir 2830 PPS mēnesī.
Dažādās valstīs šis rādītājs svārstās no 1031 PPS Albānijā līdz 4709 PPS Luksemburgā. Tādējādi atšķirība starp zemāko un augstāko rādītāju ir aptuveni 4,6 reizes, savukārt, salīdzinot ienākumus eiro izteiksmē, tā sasniedz 10,8 reizes.
Eiropas Savienībā viszemākais rādītājs ir Ungārijā – 1495 PPS. Ņemot vērā pirktspējas atšķirības, Luksemburgā šis ienākumu slieksnis ir tikai nedaudz vairāk nekā trīs reizes augstāks, savukārt, salīdzinot summas eiro izteiksmē, atšķirība ir seškārtīga.
Salīdzinoši komfortabli ienākumi dažādās valstīs sniedz atšķirīgas iespējas
Ienākumu rādītāju atšķirības liecina, ka komfortabla dzīve dažādās valstīs nebūt nenozīmē vienu un to pašu. Pirktspējas līmenī (PPS) izteiktie rādītāji ļauj novērtēt, ko mājsaimniecība ar šādiem salīdzinoši augstiem ienākumiem patiesībā var atļauties.
"Viena un tā pati vieta ienākumu sadalījumā dažādās valstīs var nodrošināt ļoti atšķirīgus dzīves apstākļus. Ja jūsu ienākumi vienā valstī sasniedz 150% no mediānajiem ienākumiem, tas nebūt nenozīmē, ka jums ir tāda pati pirktspēja kā cilvēkam, kura ienākumi citā valstī arī sasniedz 150% no mediānā līmeņa," izdevumam "Euronews Business" skaidroja Leidenes Universitātes profesors Kūns Kamminada.
Reģionālās atšķirības valstu iekšienē
"Rādītāju pielāgošana pirktspējas atšķirībām ļauj precīzāk salīdzināt valstis, tomēr valstu vidējie rādītāji joprojām neatspoguļo reģionālās atšķirības, īpaši attiecībā uz mājokļa izmaksām," piebilda profesors.
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Ienākumi ir tikai daļa no kopējās ainas – svarīgi ir arī uzkrājumi
Kēnigss uzsvēra, ka ienākumi atspoguļo tikai daļu no cilvēka finansiālās situācijas. Mantiskās nevienlīdzības problēma, īpaši iespējas iegādāties un iegūt īpašumā mājokli, joprojām ir ļoti aktuāla daudzās ESAO valstīs.
"Daži cilvēki itin labi iztiek arī ar zemiem ienākumiem, jo viņiem pieder savs mājoklis un, iespējams, viņi dzīvo vietā, kur cenas ir zemākas," viņš skaidroja.
Arī Kamminada pievērsa uzmanību uzkrājumu un īpašumu nozīmei. Pēc viņa teiktā, mājsaimniecība ar vidējiem ienākumiem un pieejamiem uzkrājumiem bieži vien spēj veiksmīgāk pārvarēt neparedzētus izdevumus vai darba zaudēšanu nekā ģimene ar lielākiem ienākumiem, bet bez uzkrājumiem un ar ievērojamām parādsaistībām.
Kā noteikt, vai dzīvojat komfortabli?
Kamminada uzsvēra, ka "komfortablai dzīvei" būtu jānozīmē kas vairāk par spēju vienkārši apmaksāt ikdienas rēķinus.
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"Mājsaimniecībai jāspēj atļauties pienācīgu mājokli, pārtiku, energoresursus un transportu, piedalīties sabiedriskajā dzīvē, atpūsties un veidot uzkrājumus. Svarīgi, lai tā spētu segt neparedzētus izdevumus vai pārvarēt īslaicīgu ienākumu zudumu, uzreiz nenonākot finansiālās grūtībās," viņš skaidroja.
Profesors brīdināja, ka ne 150%, ne 200% no valsts mediānajiem ienākumiem nevar uzskatīt par konkrētu robežu, kuru sasniedzot cilvēks automātiski var dzīvot komfortabli. Ekonomists uzsvēra, ka ESAO ienākumu klasifikācija raksturo mājsaimniecības relatīvo stāvokli kopējā ienākumu sadalījumā, nevis to, vai tās rīcībā esošie līdzekļi ir pietiekami visu vajadzību apmierināšanai.
Arī Vācijas Ekonomikas pētījumu institūta (DIW Berlin) pētnieks, doktors Markuss M. Grabka uzskata, ka ienākumi, kas pārsniedz 150% no mediānā līmeņa, paši par sevi vēl negarantē finansiālo drošību.
"Ienākumi, kas pārsniedz 150% no mediānā līmeņa, nodrošina finansiālo drošību tikai tad, ja cilvēkam ir arī noteikts privātās mantas un īpašumu apjoms," viņš sacīja intervijā "Euronews Business".