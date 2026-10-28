Polijā izvilkts iespaidīgs, gandrīz trīs metrus garš sams, kas makšķernieku vidū jau kļuvis par leģendu
Vācu makšķernieks Olivers Šēfers kopā ar savu Nīderlandes pārinieku Kevinu Krēmeru Polijā noķēris milzīgu samu, kura garums sasniedz 2,92 metrus. Iespaidīgais loms iegūts plēsīgo zivju makšķerēšanas sacensībās Polijā.
Sacensībās, kas notika 10. un 11. oktobrī, piedalījās 70 komandas jeb aptuveni 150 makšķernieku no visas Eiropas, vēsta Vācijas medijs “Bild”. Šēfers un Krēmers uz Poliju bija devušies tieši šo sacensību dēļ.
Makšķernieks ātri sapratis, ka auklas otrā galā ir neparasti liels loms. Tomēr īsto zivs izmēru viņš apjautis tikai tad, kad sams pirmo reizi parādījies virs ūdens.
Cīņa ar milzīgo zivi ilga vairāk nekā 30 minūtes. Kamēr Krēmers centās noturēt laivu pret vēju, Šēfers turpināja cīnīties ar samu.
Krastā tiesneši izmērīja zivi — tās garums bija 292 centimetri. Saskaņā ar sacensību noteikumiem samu pēc tam palaida atpakaļ ūdenstilpē.
Lai gan loms bija iespaidīgs, ar to nepietika uzvarai, jo sacensību rezultātus noteica kopējais punktu skaits. Šēfers un Krēmers ieguva otro vietu ar 28 930 punktiem.
Vai tas ir tas pats milzu sams, kas noķerts pērn?
Šim samam jau ir sava vēsture. Mediji vēsta, ka sacensību dalībnieki pieļauj, ka tā varētu būt tā pati zivs, kuru 2025. gada oktobrī noķēra Polijas makšķernieki Kšištofs Pira un Adrians Gontarcs. Arī toreiz sams bija 2,92 metrus garš.
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Kā ziņo “Berliner Zeitung”, kopš pagājušā gada zivs nav kļuvusi garāka, taču ir manāmi pieņēmusies apjomā.
Starptautiskā makšķerēšanas sporta asociācija samu rekordus fiksē tikai pēc to svara, tādēļ oficiāla pasaules rekordu reģistra, kurā šīs zivis būtu sarindotas pēc garuma, nav.
Lielākā Eiropas saldūdens zivs
Eiropas sams ir lielākā Eiropā dabiski sastopamā saldūdens zivs, norāda Vācijas Federālā dabas aizsardzības aģentūra. Šis milzis var sasniegt pat trīs metru garumu un svērt līdz 150 kilogramiem.
Tas galvenokārt barojas ar zivīm, bet lielāki īpatņi reizēm medī arī nelielus ūdensputnus un zīdītājus. Eksperti uzsver, ka sami parasti nav bīstami cilvēkiem. Tie var kļūt agresīvāki tikai nārsta laikā. Par to liecina arī 2025. gada jūnijā notikušais incidents Vācijā, kur aptuveni divus metrus garš sams sakoda vairākus peldētājus, nodarot viņiem vieglus ievainojumus.