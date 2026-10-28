Paku piegādes robots Tallinā izraisa sadursmi un aizlaižas no notikuma vietas; vairāki cietušie
Igaunijas galvaspilsētā Tallinā pirmdienas vakarā noticis neparasts ceļu satiksmes negadījums — paku piegādes robots pie sarkanās gaismas uzbraucis uz gājēju pārejas, liekot autobusa vadītājam strauji bremzēt. Autobusā vairāki pasažieri krita, un deviņi cilvēki guvuši traumas. Tikmēr robots pēc sadursmes aizbraucis no notikuma vietas, vēsta err.ee.
Kā informē pašvaldības uzņēmums “Tallinna Linnatransport” (TLT), negadījums pirmdien ap plkst. 18 noticis Luise un Tehnika ielas krustojuma gājēju pārejā. No Tehnika ielas puses braucošais paku piegādes robots iebraucis pārejā pie sarkanā luksofora signāla.
Robota tuvošanos pamanījuši gan citi satiksmes dalībnieki, gan autobusa vadītājs. Cenšoties novērst sadursmi, autobusa šoferis strauji bremzējis, kā rezultātā autobusā stāvošie pasažieri zaudējuši līdzsvaru un krituši. Negadījumā traumas varētu būt guvuši līdz deviņiem cilvēkiem.
Pēc notikušā robots aizbraucis no negadījuma vietas.
Policijai būs jānoskaidro notikušā apstākļi
TLT pārstāvis norādījis, ka ceļu satiksmes negadījuma dalībnieka aizbraukšana no notikuma vietas, neizpildot likumā noteiktos pienākumus, var būt tiesību pārkāpums.
Pašvaldības uzņēmuma valdes loceklis Andrei Novikovs otrdienas vakarā Igaunijas televīzijas kanāla ETV+ sacīja, ka notikušā apstākļi jānoskaidro policijai.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
“Autobuss sadūrās ar paku piegādes robotu. Tā rezultātā pasažieri krita. Robots aizbēga, ja tā var teikt. Tas nozīmē, ka pēc sadursmes aizbrauca. Pašlaik notiek izmeklēšana,” sacīja Novikovs, piebilstot, ka policijai būs jānoskaidro, kāpēc negadījums noticis.
Līdzīgs negadījums noticis arī iepriekš
Paku piegādes robota un autobusa sadursme Tallinā reģistrēta arī 2020. gada aprīlī. Toreiz, kā ziņoja mediji, 24. maršruta autobuss Mustamē rajonā nogriezās no Akademia ielas uz Teaduspargi ielu, kad robots ietriecās autobusa labajā ritenī.
Toreiz negadījumā cilvēki necieta.