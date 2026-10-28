Spānijā sadūrušies divi ātrgaitas vilcieni - bojā gājuši vismaz 10 cilvēki
Trešdienas, 28. oktobra, rītā Spānijā sadūrušies divi ātrgaitas pasažieru vilcieni. Šobrīd tiek ziņots par vismaz 10 bojāgājušajiem un vairākiem desmitiem cietušo.
Sadursme notika trešdien ap plkst. 8.54 pie Urda stacijas Toledo provincē, uz ātrgaitas līnijas, kas savieno Madridi ar Andalūziju. Tajā iesaistījās divi pasažieru vilcieni — “Renfe” ātrvilciens “AVE” un privātā pārvadātāja “Iryo” vilciens. Kā liecina no notikuma vietas uzņemtie kadri, pēc sadursmes divi “Iryo” vilciena vagoni nobraukuši no sliedēm un nogāzušies pa uzbērumu.
Glābšanas darbos iesaistīts liels skaits glābēju - uz notikuma vietu no tuvējām pilsētām nosūtīti ugunsdzēsēji, medicīnas helikopteri un neatliekamās palīdzības brigādes. Šobrīd satiksme līnijā starp Madridi, Sjudadreālu un Andalūziju ir pilnībā slēgta.
Urdas mērs Manuels Galāns paziņojis, ka pašvaldība ir mobilizēta un šobrīd gatavo sporta halli, kurā vajadzības gadījumā varētu uzņemt cietušos. Viņš norādīja, ka pašvaldības darbinieki gaida norādes no Civilās aizsardzības dienesta un ir gatavi nekavējoties reaģēt.
"Es dzirdēju kliedzienus... Tas bija šausminoši!"
Viens no pasažieriem, Roberto Gomess Ramoss, raidījumam “Mas de uno” norāda, ka viņa vilciens ietriecies "Iryo" vilciena aizmugurē. Viņš pats sadursmē nav cietis, tomēr ziņo, ka notikuma vietā manījis daudzus ievainotos. “Es esmu viens no vilciena pasažieriem. Man viss ir kārtībā, taču notikušais bija ļoti šaušalīgs. Pēc tā, ko redzu, varu sacīt, ka šeit ir daudz ievainoto. […] Varu apstiprināt, ka mans vilciens, kas brauca aizmugurē, ietriecās “Iryo” vilcienā. Es redzēju sagrauto vagonu — tas bija nogāzies pa uzbērumu,” viņš sacīja.
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Gomess Ramoss stāstīja, ka trieciens bijis “ļoti spēcīgs” un vismaz viens vagons — “tika pilnībā izpostīts”. Viņam trieciena rezultātā virsū uzkrita kāds pasažieris, kuram vēlāk tika sniegta palīdzība.
Cits aculiecinieks, Migels Angels Peress Laguna, atradās vienā no “AVE” vilciena pēdējiem vagoniem. Viņš raidījumā “Capital Radio” raksturoja sadursmi kā “ārkārtīgi spēcīgu” un norāda, ka “Iryo” vilciena vagona ārējās daļas pēc trieciena “aizlidoja pa gaisu”.
Bet kāda 17 gadus veca meitene vārdā Eduarda, kura atradās vienā no vilcieniem, pastāstīja raidorganizācijai "Cadena Ser", ka notikuma vietā valdījis "haoss". "Daudzi cilvēki nespēja izkļūt ārā. Es dzirdēju kliedzienus... Tas bija šausminoši," viņa stāsta.
Sākotnējā informācija liecina par triecienu no aizmugures
Sākotnējā informācija liecina, ka “Renfe” “AVE” vilciens, iespējams, no aizmugures aizskāris “Iryo” vilcienu un trieciena rezultātā no sliedēm nobraukuši divi “Iryo” vilciena vagoni. Negadījuma cēlonis vēl nav noskaidrots.
Mašīnisti, uz kuriem atsaucies medijs “El Debate”, sākotnēji pieļāva, ka negadījumu varēja izraisīt cilvēku kļūme. LZB sistēma, kas kontrolē vilcienu kustību, negadījuma brīdī bija bojāta, tāpēc vilcienu kustību regulēja ar signāliem gar sliežu ceļu, ziņo medijs. Pagaidām nav apstiprināts, ka sadursmē būtu vainojami tehniskie traucējumi.
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