Divi okupanti aizbēg no frontes un, uzdodoties par civiliedzīvotājiem, mēģina nokļūt Kijivā
Divi Krievijas karavīri aizbēguši no frontes un mēģinājuši nokļūt Kijivā, taču aizturēti kontrolpunktā pie iebraukšanas Dnipropetrovskas apgabalā, vēsta Ukrainas Drošības dienests.
Ukrainas Drošības dienesta (SBU) pretizlūkošana novērsusi divu Krievijas karavīru mēģinājumu pēc bēgšanas no frontes paslēpties Ukrainas galvaspilsētā. Karavīri pārģērbušies civilajās drēbēs un mēģinājuši ar garāmbraucošām automašīnām nokļūt Kijivā.
Saskaņā ar SBU informāciju abi aizturētie dienējuši Krievijas Dienvidu kara apgabala 291. motorizēto strēlnieku pulkā. Pēc nosūtīšanas uzbrukumā Ukrainas pozīcijām Kramatorskas virzienā viņi aizbēguši uz tā dēvēto pelēko zonu, kur kādā pamestā mājā atraduši civilās drēbes.
Krievijas armijas formas tērpus un dienesta ieročus viņi aprakuši, bet pēc tam kājām devušies uz tuvāko rajona centru. Pa ceļam kāds autovadītājs piekritis viņus aizvest uz Dnipro, no kurienes abi plānojuši doties tālāk uz Kijivu, kur vienam no viņiem dzīvo radinieki.
Tomēr kontrolpunktā pie iebraukšanas Dnipropetrovskas apgabalā abi aizturēti. Vienam no vīriešiem ap kaklu atrasts Krievijas karavīra identifikācijas žetons.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka viens no aizturētajiem ir okupētās Dolžanskas pilsētas iedzīvotājs no Luhanskas apgabala, kurš divreiz tiesāts par slepkavību. Kopš 2016. gada viņš karojis pret Ukrainu, bet pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma piedalījies kaujās pie Bahmutas kā prettanku raķešu kompleksa tēmētāja palīgs.
Viņa līdzdalībnieks ir Krievijas pilsonis, kurš, izciešot sodu par slepkavību, noslēdzis līgumu ar Krievijas Aizsardzības ministriju.
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SBU izmeklētāji Luhanskas apgabala iedzīvotājam paziņojuši par aizdomām noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā pēc diviem Ukrainas Kriminālkodeksa pantiem:
- 111. panta pirmās un otrās daļas – valsts nodevība kara stāvokļa laikā;
- 111.-1. panta septītās daļas – kolaboracionisms.
Izmeklēšana turpinās, lai noskaidrotu visus nozieguma apstākļus. Aizdomās turētais atrodas apcietinājumā bez tiesībām tikt atbrīvotam pret drošības naudu. Viņam draud mūža ieslodzījums ar mantas konfiskāciju.
Savukārt viņa līdzdalībnieks, Krievijas pilsonis, pašlaik tiek turēts kā karagūsteknis.