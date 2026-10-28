Nīderlandes safari parkā pēc leopardu uzbrukuma gājusi bojā pieredzējusi kopēja
Nieka pāris nedēļas pēc pasauli satriekušās traģēdijas Lielbritānijas savvaļas dzīvnieku parkā, kur tīģeris saplosīja aplokā ielīdušo jaunu vīrieti, Nīderlandes safari parkā pēc divu leopardu uzbrukuma dzīvību zaudējusi pieredzējusi kopēja.
Nelaime notikusi Nīderlandes dienvidu pilsētas Hilvarenbēkas “Beekse Bergen” safari parkā, kad voljērā strādājušajai kopējai sestdienas rītā uzbruka divi Persijas leopardi, ievainojot viņu galvā un kaklā. Vietējais ziņu portāls “NL Times” vēsta, ka smagi ievainotajai sievietei bija izdevies pa rāciju izsaukt kolēģus, pēc tam viņa kritiskā stāvoklī ar helikopteru nogādāta slimnīcā. Par spīti ārstu pūlēm un veiktajai operācijai, svētdienas vakarā viņas stāvoklis pasliktinājās un safari parks pavēstīja, ka cerību praktiski vairs nav, vēsta “Independent”. Otrdien viņa nomira.
Sieviete, kuras vārds saskaņā ar Nīderlandes privātuma likumiem, netiek izpausts, šajā safari parkā ar pārtraukumiem nostrādāja četras desmitgades kopš 17 gadu vecuma.
Abi leopardi, kuri parasti tiek turēti atsevišķi no darbiniekiem, slikto laikapstākļu dēļ bija pārvietoti uz iekštelpām. Pagaidām nav skaidrs, kas tieši noticis leopardu voljērā, jo tajā nav videonovērošanas kameru, vēsta BBC. Savukārt “Independent” norāda, ka izmeklēšanā centīsies noskaidrot, kādēļ kopēja atradās voljērā ar leopardiem, jo parasti personālam nav atļauts tur ieiet, kamēr plēsoņas nav nogādāti citā telpā.
Parka pārstāvis vietējam medijam “Omroep Brabant” norādīja, ka leopardu uzvedība bijusi atbilstoša to dabiskajiem instinktiem un dzīvnieki netiks iemidzināti. “Tie ir un paliek plēsēji,” viņš sacīja.
Safari parks paziņojis, ka izveidos īpašu piemiņas vietu, kur apmeklētāji un darbinieki varēs godināt mirušās sievietes piemiņu un izteikt līdzjūtību.
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Persijas leopardi (Panthera pardus tulliana), ir apdraudēta leoparda pasuga, kas sastopama Irānas plakankalnē un tās apkārtnē. Mūsdienās tiek lēsts, ka savvaļā palicis mazāk nekā 1100 pieaugušu šīs pasugas leopardu, galvenokārt Irānā, Pakistānā un Turkmenistānā.
Jauns.lv jau vēstīja, ka 10. oktobrī Jorkšīras savvaļas dzīvnieku parkā gāja bojā 23 gadus vecais Viljams Čepmens, kurš ierāpās Amūras tīģera aplokā un tika saplosīts šausmu pārņemto parka apmeklētāju acu priekšā. Viņa ģimene atklāja, ka Čepmenam vairākus gadus bijušas nopietnas garīgās veselības problēmas un viņš esot lietojis spēcīgus medikamentus, tomēr uzsvēra, ka saistība starp viņa veselības stāvokli un nāvi vēl nav izvērtēta.
Ģimene lūdza sociālos tīklos neizplatīt vīrieša dzīves pēdējo mirkļu baisos kadrus, norādot, ka šī “dziļi aizskarošā satura publicēšana un izplatīšana” rada ģimenei papildu ciešanas jau tā smagajā brīdī. Taču ASV prezidents Donalds Tramps, kurš nemēdz izcelties ar smalkjūtību, savā “Truth Social” kontā ne vien pārpublicēja baiso video, bet arī ierasti atrada iemeslu “asprātīgai” sevis slavināšanai, publicējot ar mākslīgā intelekta palīdzību veidotu video, kurā viņš pats redzams cīnāmies ar tīģeri un pēc tam ar to sadraudzējamies, kamēr fonā skan jautrā dziesmiņa “The Lion Sleeps Tonight”.