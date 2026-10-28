Ziņas par to, ko Putins pateicis telefonsarunā ar Somijas un Norvēģijas līderiem, liek šaubīties, vai Kremļa diktators ir pie pilna prāta
Putins sarunā ar Somijas un Norvēģijas līderiem pusotru stundu stāstījis par viduslaiku vēsturi, nevis mieru Ukrainā, ziņo avoti.
Krievijas prezidents Vladimirs Putins lielāko daļu 27. oktobrī notikušās telefonsarunas ar Somijas un Norvēģijas līderiem veltījis stāstījumam par “slāvu vēsturi viduslaikos”, vēsta izdevums “Financial Times”, atsaucoties uz avotiem, kas pārzina sarunas saturu.
Sākotnēji bija paredzēts, ka Putina saruna ar Somijas prezidentu Aleksandru Stubu un Norvēģijas premjerministru Jūnasu Gāru Stēri ilgs 30 minūtes, taču tā ievilkusies pusotras stundas garumā.
Kā raksta “Financial Times”, tā vietā, lai apspriestu iespējas izbeigt Krievijas sākto karu Ukrainā, Putins ilgstoši klāstījis sarunas biedriem Kremļa versiju par konflikta “pamatcēloņiem”. Savukārt iespēja nekavējoties pārtraukt uguni sarunas laikā tikpat kā neesot apspriesta, atklājuši izdevuma avoti.
Viens no avotiem norādījis, ka Stubs un Stēre nolēmuši Putinu nepārtraukt, lai saprastu, cik nopietni viņš ir noskaņots dialogam ar Eiropu.
Telefonsaruna notikusi pēc Rietumvalstu līderu iniciatīvas. Kremlis iepriekš ziņoja, ka Krievijas prezidents sarunas laikā “sniedzis vērtējumu pašreizējai situācijai” Ukrainā, atgādinot par “konflikta pamatcēloņiem”. Tāpat Putins esot pievērsis uzmanību “Eiropas Savienības un NATO valstu konfrontējošajai politikai, kas veicina karadarbības ieilgšanu”.
Savukārt aģentūrai “Reuters” kāds Kremlim pietuvināts avots atklājis, ka Putins Somijas un Norvēģijas līderiem paziņojis – Krievija negrasās atteikties no mērķa ieņemt visu Donbasu. Eiropas līderi uz to atbildējuši, uzsverot nepieciešamību panākt “taisnīgu” mieru.
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Šī nav pirmā reize, kad Putins sarunās ar Rietumu politiķiem un žurnālistiem plaši izklāsta savu versiju par Krievijas un Ukrainas vēsturi. Tā viņš rīkojās, piemēram, 2024. gadā intervijā amerikāņu žurnālistam Takeram Karlsonam, kā arī 2025. gadā, tiekoties ar ASV prezidentu Donaldu Trampu Aļaskā.
Nesen Putins arī paziņoja, ka “jaunākie ģenētiskie pētījumi liecina, ka krievi un ukraiņi ir viena tauta”, neprecizējot, uz kādiem pētījumiem šis apgalvojums balstīts.