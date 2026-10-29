Ukrainas mēri par humāno katastrofu, bailēm no ziemas un Trampa retoriku
Ukrainas pilsētas kara piekto gadu pārdzīvo dažādi atkarībā no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas, tomēr šobrīd vairums no tām nerimstošo Krievijas gaisa triecienu apstākļos ar lielām bažām gaida drīzo ziemu. Okupēto Olešku mēra vietniece aģentūrai LETA Briselē stāstīja par humāno katastrofu sagrautajā pilsētā, bet Ļvivas un Kalušas mēri pauda šoku par ASV pieņemtajiem lēmumiem un retoriku, kurā saskata līdzības ar vēsturisko Ukrainas prezidenta pazemošanu Ovālajā kabinetā, un ieteica Eiropas pilsētām mācīties no Ukrainas pieredzes, kurā viņi ir labprāt gatavi dalīties.
Olešku humānā katastrofa
Ja vairums Ukrainas pašvaldību gatavojas skarbai ziemai un cenšas stiprināt savu pretgaisa aizsardzību, tad situāciju vairākās Krievijas okupētajās teritorijās nevar nosaukt nekā citādi kā humāno katastrofu. Viena no šādām vietām ir kara pašā sākumā Krievijas okupētā Olešku pilsēta, kura ir iesprostota starp Dņipras upi, kas to šķir no Ukrainas pozīcijām, un Krievijas armijas kontrolēto teritoriju. Pirms kara Oleškos dzīvoja 24 000 cilvēku. Šobrīd pilsētā un tās apkaimē kopumā atrodas apmēram 6000 cilvēku, ieskaitot 200 bērnus, bet pašā Olešku pilsētā apmēram pusotrs tūkstotis cilvēku.
Oleški ne tikai atrodas Krievijas okupācijā frontes zonā, tūkstošiem tās iedzīvotāju zaudēja savas mājas arī pēc tam, kad 2023. gadā Krievija uzspridzināja Nova Kahovkas dambi, izraisot milzīgus plūdus.
"Cilvēki dzīvo bez pārtikas krājumiem, bez ūdens, bez elektrības, bez gāzes. Bez jebkādas medicīniskās palīdzības. Un viņiem nav iespējas pamest šo teritoriju nepārtrauktās apšaudes un mīnētu ceļu dēļ," aģentūrai LETA sacīja bijusī Olešku mēra vietniece un pašreizējā Olešku militārās administrācijas vadītāja Tetiana Hasanenko.
"Ja cilvēki mirst vai tiek nogalināti, viņu līķi joprojām atrodas turpat, jo neviens nevar tos evakuēt," sacīja Hasanenko.
Tiek ziņots, ka Krievijas okupācijas varas iestādes neļauj apglabāt nogalinātos, ja viņi ir gājuši bojā pēc dronu uzbrukuma, mīnas sprādziena vai jebkādā citā vardarbīgā veidā. Varas iestādes uzstāj, ka nāves cēlonis vispirms jāizmeklē Krievijas mediķiem, taču tas vienkārši nav iespējams. Kāda vietējā iedzīvotāja stāstījusi BBC, ka Olešku iedzīvotāju līķu kaudzes vai nu krājas vietējās slimnīcas morgā, kuram jau kopš ziemas nav elektrības, vai arī paliek turpat uz ielas, kur tos plosa klaiņojoši suņi. Dažu cilvēku līķi atrodoties uz ielas jau kopš decembra.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Cilvēki ir spiesti ēst zāli. Kopš maija pārtikas piegādes vispār nav bijušas. Nav ne gaļas, ne miltu, nav nekā. Tagad viņi kājām dodas cauri mīnu laukiem, tur viņus nogalina, ir daudz mirušo un ievainoto," sacīja Hasanenko.
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha no ANO Ģenerālās asamblejas tribīnes pirms pāris nedēļām mudināja pasauli palīdzēt Oleškiem un izdarīt spiedienu uz Krieviju, lai tā atļautu veikt palīdzības piegādes. Kā ziņo BBC, Krievija tikmēr ir atzinusi, ka Oleškos ir kritiska situācija, kā arī "problēmas ar pārtiku un medicīnu", tomēr apgalvoja, ka Krievijas puse cenšoties iedzīvotājiem palīdzēt, taču tam traucējot Ukraina. Palīdzēt cilvēkiem Oleškos Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pirms vairākām dienām telefonsarunā lūdza arī Romas pāvests Leons XIV.
Pagājušās nedēļas nogalē ASV paziņoja, ka pirmā lēdija Melānija Trampa panākusi vienošanos par pamieru, kas paredz uz laiku pārtraukt jebkādas kaujas darbības Oleškos, "lai nodrošinātu humānās palīdzības piegādi un sagatavotu civiliedzīvotāju evakuāciju pa speciāli izveidotu drošības koridoru". Šis pamiers stājās spēkā vakar, 27. oktobra rītā. Pagaidām par pamiera pārkāpumiem ziņots netiek.
Hasanenko uzsvēra, ka Olešku iedzīvotāji nepārdzīvotu šo ziemu, ja viņiem netiktu nodrošināts humanitārais koridors un iespēja pamest pilsētu.
Cer tikai uz Ukrainu un Eiropu
Piecas Olešku rajona pašvaldības ir pilnībā iznīcinātas, pārējās ir izpostītas par 80%. Šobrīd Oleškos daļēji darbojas viena slimnīca, kurā pamatā tiek veiktas tikai kritiski nepieciešamās amputācijas. Pilsētā vairs nestrādā neviens veikals, un doties uz kaimiņu rajoniem pēc pirmās nepieciešamības precēm ir pārāk bīstami. Ukraina ir vairākkārt centusies nogādāt palīdzības sūtījumus uz pilsētu, taču pēdējo mēnešu laikā tas nav izdevies.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tie cilvēki, kas joprojām atrodas Oleškos, vai nu nevēlējās doties prom, vai vienkārši to nespēja, jo viņiem bija, piemēram, radinieki invalīdi, skaidroja Hasanenko. "Okupācija notika ļoti ātri. Evakuācija nenotika, jo cilvēkus ātri sagūstīja - tajā pašā dienā, tikai stundas laikā. Turklāt, lai aizbrauktu, bija vajadzīga nauda, resursi, paziņas. Daudzi cilvēki baidījās tuvoties kontrolpunktiem. Daudzi tajos vienkārši pazuda," viņa piebilda.
Arī Oleškos Krievijas spēki veica bērnu nolaupīšanas, piemēram, pilnībā izvedot bērnus no vietējā bērnunama.
Pati Hasanenko dzīvo Mikolajivas pilsētā, bet strādā atbrīvotajā Hersonas reģionā. Arī tajā uzturēties ir ļoti bīstami pastāvīgo gaisa uzbrukumu dēļ. Iespējas sazināties ar cilvēkiem Oleškos viņai ir, taču Hasanenko cenšoties par to nerunāt publiski, jo tas apdraudētu cilvēkus, kuri atrodas okupācijas zonā.
Cilvēki cerības pilnībā zaudējuši nav, taču viņi pamatā cer uz to, ka ieradīsies Ukraina un viņus izglābs, bet uz Krieviju gan viņi necer, sacīja Hasanenko. Pat attiecībā uz šo humanitāro koridoru Olešku iedzīvotāji nevarot paļauties Krievijas dēļ, jo baidoties, ka viņus nošaus, ja viņi ieradīsies.
Jautāta par iespējām Ukrainā sarīkot jaunas vēlēšanas, nesagaidot kara beigas, viņa atbild skaidri: "Kā var rīkot vēlēšanas apšaudes apstākļos? Es neticu, ka Krievija pārtrauks apšaudes. Es neticu Krievijai."
Attiecībā uz Olešku iedzīvotāju izredzēm atgriezties mājās pēc kara, kaut arī 80% tās infrastruktūras ir iznīcināta, Hasanenko norādīja, ka visdrīzāk pilsētā būs jānojauc arī viss atlikušais.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Šodien mums nav nevienas izglītības iestādes, nav gāzes sadales staciju, nav ceļu, nav elektrostaciju, tāpēc mums viss ir jāatjauno. Tas viss ir pilnībā iznīcināts. Bet galvenā prioritāte ir atmīnēšana. Būtībā krievi šo jauko Ukrainas pilsētu ir iznīcinājuši," izteicās bijusī Olešku mēra vietniece.
Viņa sacīja, ka Olešku iedzīvotāji, glābjot savas dzīvības, šodien ir izkaisīti pa visu pasauli. "Esmu patiesi pateicīga visām Eiropas valstīm, kas viņiem dod šo iespēju, sniedz ukraiņiem šo pagaidu aizsardzību," sacīja Hasanenko. Viņa cer, ka Eiropas pilsētas un valstis motivēs ukraiņus atgriezties Ukrainā, kad karš beigsies, jo šie cilvēki ir vajadzīgi, lai atjaunotu Ukrainu.
Plāns cilvēku atgriešanai mājās ir izstrādāts, tagad tikai jāsagaida, kad beigsies okupācija. "Tagad galvenais ir kopīgi centieni, lai visa pasaule uzvarētu Krieviju," viņa uzsvēra.
Apjomīgajā plānā detalizēti paredzēts viss nepieciešamais pilsētas atjaunošanai - kur pēc atjaunošanas darbiem atradīsies izglītības iestādes, kā tiks veikta sociālā palīdzība, kādi medikamenti ir nepieciešami. Plāns izstrādāts kopā ar Hersonas reģionālo administrāciju.
"Joprojām strādājam pie šī plāna, jo situācija šo piecu gadu laikā ir krasi mainījusies," viņa piebilda.
Hasanenko Briselē piedalījās Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļā, cenšoties informēt par humāno katastrofu pilsētā. No Eiropas institūcijām viņa cer sagaidīt starptautiskās sabiedrības motivēšanu piespiest Krieviju glābt šos cilvēkus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Eiropa ir ļoti spēcīga un vienmēr atbalsta Ukrainu un ukraiņus, tāpēc mums ir lielas cerības," sacīja Hasanenko.
Olešku traģēdija Eiropā dzirdīgas ausis ir sasniegusi. Pēdējās nedēļās Oleški ir gan starptautisko mediju, gan amatpersonu uzmanības centrā. Piemēram, pagājušajā nedēļā, lai pievērstu pasaules uzmanību situācijai Oleškos, badastreiku pasludināja Eiroparlamenta viceprezidente Pīna Pičerno.
"Mums jāpieprasa nekavējoties īstenot humāno pamieru, pārtikas un medikamentu piegādi un to civilpersonu evakuāciju, kuri vēlas pilsētu pamest," uzsvēra Pičerno.
Ukrainas rietumi kā humānās palīdzības centrs
Situācija Ukrainas rietumu pilsētās ar austrumu reģioniem nav tieši salīdzināma, nemaz nerunājot par okupētajām teritorijām. Tomēr arī tās kara traģēdija skar vistiešākajā veidā. Kalušas pilsētas mērs Andrijs Naida norādīja, ka Kalušā dzīvo 67 000 iedzīvotāju, no kuriem aptuveni 4000 cilvēku tika mobilizēti, un no Kalušas kopienas ir gājuši bojā vismaz 300 karavīri, bet vēl aptuveni 200 ir pazuduši bez vēsts un 500 smagi ievainoti. Pazudušo cilvēku liktenis Ukrainas varas iestādēm nav zināms.
"Mēs nezinām, kur atrodas viņu mirstīgās atliekas, vai varbūt viņi ir dzīvi, vai varbūt atrodas cietumā," sacīja Naida. "Iespējams, katrā ģimenē mūsu kopienā ir kāds, kurš šajā karā ir gājis bojā vai ticis ievainots."
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kaluša saskārusies ar izaicinājumu pēc izaicinājuma jau kopš Covid-19 epidēmijas, kam 2022. gadā sekoja Krievijas pilna mēroga iebrukums, pēc kura tūkstošiem valsts austrumu daļas iedzīvotāju devās bēgļu gaitās uz citām pašvaldībām. Tad Kalušai bija jāuzceļ ēkas, kur izmitināt šos cilvēkus. Daļa bēgļiem paredzēto sociālo mājokļu tika izveidoti arī ar starptautisko donoru palīdzību.
Pēc kara sākuma daudzi uzņēmumi pārtrauca savu darbību, bet citi no Ukrainas austrumu daļas pārvietojās uz citām pašvaldībām, kur atsāka savu darbību, arī uz Kalušu.
Kaluša cenšas savākt naudu, lai palīdzētu cilvēkiem, kuri šajā karā zaudējuši tuviniekus vai mājvietas. Naida ir ļoti pateicīgs daudzām Eiropas valstīm, kas ir ļoti palīdzējušas uzcelt patversmes, sociālos mājokļus iekšzemē pārvietotajām personām, kā arī sniegušas lielu palīdzību ukraiņu bruņotajiem spēkiem.
Arī Ļviva šobrīd ir milzīgs humānās palīdzības centrs, Briselē norādīja pilsētas mērs Andrijs Sadovijs. Kopš Krievijas iebrukuma sākuma caur Ļvivu ir izgājuši pieci miljoni iekšzemē pārvietoto personu, un tikai Ļvivas pašvaldības slimnīca vien uzņēma vairāk nekā 28 000 iedzīvotāju - bērnus, sievietes un vecāka gadagājuma cilvēkus.
"90% no viņiem nav Ļvivas iedzīvotāji. Tie ir Ukrainas pilsoņi. Ļvivā esam izveidojuši humāno ekosistēmu un saglabājuši gan šo slimnīcu, gan rehabilitācijas centru un garīgās veselības aprūpi, gan arī nepārtrauktu mākslu un nepārtrauktu sportu," sacīja Sadovijs.
Gaida savā dzīvē smagāko ziemu
Šo ziemu Kalušas mērs gaida ar īpaši lielām bažām, pieļaujot, ka tā būs smagākā ziema viņa dzīvē.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Šī ziema būs liels izaicinājums, jo jau pagājušajā ziemā mums gāja grūti, jo mums bija liels enerģētikas iekārtu, elektrības un arī siltumapgādes trūkums. Jo Krievija mēģināja iznīcināt visas mūsu elektrostacijas, visu mūsu apkures infrastruktūru. Šogad Krievija cenšas darīt visu iespējamo, lai to visu iznīcinātu," sacīja Naida. "Šī ziema varbūt būs smagākā ziema manā dzīvē. Bet mēs cenšamies tam sagatavoties - esam iegādājušies daudz ģeneratoru, enerģijas ražošanas iekārtu. Esam uzstādījuši daudz saules paneļu un decentralizējuši enerģētikas un siltumapgādes sistēmu."
Pašā Kalušā ikdienas dzīve ir tuvu normālai. To nekādi nevar salīdzināt ar Ukrainas austrumu rajoniem vai galvaspilsētu Kijivu, kur dzīvot ir ļoti bīstami. Naida norādīja, ka pat galvaspilsētā Kijivā šajās dienās daudzas stundas nav ne ūdens, ne elektrības.
"Varu teikt, ka mūsu reģionā ir diezgan droši. Mums ir bijuši tikai trīs raķešu uzbrukumi, kuros neviens netika nogalināts. Tika tikai daļēji iznīcinātas dažas rūpnīcas," sacīja Kalušas mērs.
Kopumā Ukrainai šobrīd visvairāk nepieciešama droša gaisa telpa.
"Mūsu gaisa telpā lido daudz bezpilotu lidaparātu, daudz raķešu - tās nogalina daudz cilvēku. Mana meita dzīvo Kijivā, un viņas mājai raķetes ir trāpījušas divas reizes. Viņa dzīvo piektajā stāvā, un pirmais raķešu uzbrukums skāra pirmo un otro stāvu, bet otrais - no 12. līdz 24. stāvam. Tika izsisti daudzi logi, daudzi cilvēki gāja bojā. Dzīvot Kijivā ir patiešām bīstami," sacīja Kalušas mērs.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Trampa "asins dīzeļdegviela"
Ļvivas mērs Andrijs Sadovijs žurnālistiem Briselē atzina, ka ASV prezidenta Donalda Trampa pret Ukrainu vērstā nepamatotā kritika un pieņemtie Krievijai labvēlīgie lēmumi ukraiņus patiešām šokē, jo situācija Ukrainā ir ļoti briesmīga - Krievija katru dienu palaiž raķetes, bezpilota lidaparātus un iznīcina Ukrainas infrastruktūru: slimnīcas, skolas, elektrostacijas.
"Taču mēs gaidām pamieru. Tādu pamieru, ko pieņems Ukrainas karavīri un Ukrainas sabiedrība. Prezidents Zelenskis pateica pavisam skaidri: Ukraina ir gatava pamieram, bet ar vienlīdzīgiem nosacījumiem. Mums ir vajadzīga paritāte. Bez paritātes tas nav pamiers, tā ir pamiera imitācija," uzsvēra Sadovijs.
Savukārt Naida pauda pārliecību, ka Trampa pēdējā laika Krievijai labvēlīgie lēmumi un retorika ir vērsti pret Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kura atkāpšanos Tramps vēlas panākt.
"Viņš slēdz darījumus ar Putinu, pērk Krievijas naftu, finansē Krievijas kara mašīnu un aicina Zelenski atkāpties, vēloties panākt, lai ukraiņi nomainītu savu līderi. Nedomāju, ka kādam prezidentam ir pareizi ieteikt citu valstu iedzīvotājiem nomainīt savu prezidentu. Tās ir mūsu vēlēšanas. Patīk jums tas vai nē, tā ir mūsu izvēle. Mēs viņu ievēlējām," uzsvēra Naida. "Kādam viņš nepatīk, kādam patīk, bet tagad notiek karš. Mēs nevaram domāt par jebkādām vēlēšanām. Vispirms mums jāpārtrauc karš."
Viņš uzsvēra, ka tad, ja Tramps vēlas pirkt dīzeļdegvielu no Krievijas, viņam ir jāapzinās, ka tā ir "asins dīzeļdegviela".
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Par šo naudu Krievija saražos daudzas raķetes, un šīs raķetes nogalinās bērnus, nogalinās sievietes. Tātad tā ir asins dīzeļdegviela. Tas ir Trampa neprātīgs solis," sacīja mērs. "Šķiet, ka mēs atgriežamies pagājušā gada februārī, kad notika tā pazemojošā Zelenska pirmā vizīte."
Pašreizējā ASV retorika un pieņemtie lēmumi arī Ļvivas mēram atsauc atmiņā bēdīgi slaveno Zelenska pazemošanu Ovālajā kabinetā.
"Tas ukraiņiem ir šoks. Situācija ir ļoti slikta. Krievija katru dienu palaiž raķetes, taču Tramps katru nedēļu, katru mēnesi gatavo jaunu paziņojumu par pamieru, par miera sarunām. Tas nav nopietni. Varbūt Kongress būs stingrāks attiecībā uz atbalstu Ukrainai," cer Sadovijs.
Viņš uzsvēra, ka šī nebūt nav saruna par Ukrainu, tā ir saruna par demokrātiju.
"Šodien mums ir ļoti saspringta situācija: cīnās divas sistēmas - totalitārā sistēma un demokrātiskā sistēma. Man ASV vienmēr ir bijušas demokrātijas māte. Bet Tramps maina šo nostāju. Domāju, ka arī Eiropas līderi ik dienas tiek šokēti. Situācija ir neparedzama," sacīja Ļvivas mērs.
Savukārt Kalušas mērs ir pārliecināts, ka tas, ja starp ASV un Krieviju izveidosies labas attiecības, tas Ukrainai būs ļoti slikti. Viņš nešaubās, ka pie šāda scenārija daudz cilvēku Ukrainā zaudēs savas dzīvības.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Negribu veltīt Trampam kādus rupjus vārdus, jo viņš ir lielas valsts prezidents. Tomēr viņam vajadzētu padomāt par saviem soļiem. Varbūt viņam vajadzētu doties uz Ukrainu un apskatīt daudzos kapus mūsu kapsētā. Tur ir daudz mūsu karavīru un mūsu bērnu kapu," sacīja Naida. "Mēs saprotam, ka nezinām, kad šis karš beigsies. Vienmēr saku, ka atslēga šī kara pārtraukšanai ir Krievijas rokās. Jo Krievija sāka šo karu, viņi sāka nogalināt ne tikai karavīrus, bet arī civiliedzīvotājus - daudzus bērnus, daudzas sievietes. Tā ir pilnīgi bezprātīga pieeja šim karam, un mēs patiešām nespējam saprast šī kara iemeslu. Mēs nesaprotam, kā 21. gadsimtā vispār var notikt tāds karš. Šim karam patiešām nebija nekāda iemesla, tas bija neprātīgs Putina solis."
Eiropai jāmācās no Ukrainas pieredzes
Ļviva kopā ar bijušo Mančestras mēru, pašreizējo Lielbritānijas premjerministru Endiju Bērnemu, un Liverpūles mēru Stīvu Rotremu ir izveidojusi "Nesalauzto pilsētu" tīklu, kurā patlaban ir jau 20 pilsētas, ieskaitot arī Rīgu. Šīs pašvaldības veic praktisko zināšanu apmaiņu attiecībā uz reaģēšanu krīzes situācijās, ieskaitot kara apstākļus. Tās arī atbalsta medicīniskās un psiholoģiskās rehabilitācijas sistēmas Ukrainā.
Ļviva ir izveidojusi arī medicīnas skolu "Nesalauztā universitāte" ārstu pēcdiploma izglītībai, kā arī pašvaldības pārvaldes skolu un īstenojusi 12 izglītības programmas Ukrainas pilsētām.
"Mums ir īpaša izglītības programma par noturību Eiropas pilsētām. Katru nedēļu uzņemam delegācijas no Eiropas pilsētām, lai apspriestu noturības jautājumus. Mums ir unikāla pieredze," sacīja Sadovijs.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ar šo pieredzi Ukraina ir gatava dalīties ar Eiropas pilsētām.
"Jums ir jābūt plānam B. Jums ir jādomā par nākotni. Lūdzu, saprotiet to. Daudzi cilvēki Eiropā cer, ka Eiropa vienmēr būs ļoti droša un ļoti labā stāvoklī. Bet nedēļu pirms Krievijas iebrukuma tikai 25% ukraiņu ticēja, ka Krievija varētu uzbrukt Ukrainai," uzsvēra Sadovijs. "Man šķiet, ka Eiropā situācija ir ļoti līdzīga. Situācija var mainīties vienā mirklī. Lūdzu, sagatavojiet savus iedzīvotājus jaunajai realitātei. Mums jāapzinās, ka situācija Eiropā un pasaulē mainīsies."
Viņš norādīja, ka Eiropa runā par civilo krīzi, par klimata krīzi, savukārt Ukrainā ir gan civilā krīze, gan klimata krīze, gan arī militārā krīze.
"Krievija ar saviem droniem izsmēla mūsu pretraķešu sistēmas krājumus. Pēc tam palaida raķetes. Tad aktivizēja teroristu uzbrukumus, kam seko propaganda dažādās jomās. Un tā ir ļoti spēcīga kombinācija. Dažādas krīzes saplūst kopā. Cik daudz cilvēku Eiropas varas aprindās izprot šo situāciju?" jautāja Ļvivas mērs un piebilda, ka ukraiņiem šajos jautājumos ir unikāla pieredze, ar kuru viņi ir gatavi dalīties.
Nepieļaut Ukrainas izvarošanu propagandas dēļ
Labējo spēku popularitātes pieaugumu Eiropā Sadovijs cieši saista ar Krievijas propagandu. Viņš izcēla Bērnema neseno paziņojumu par to, ka arī "Brexit" balsojuma rezultātus ir stipri ietekmējusi Kremļa dezinformācija.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Šodien Krievija iegulda milzīgas naudas summas, lai destabilizētu situāciju Vācijā un Francijā. Speciālajiem dienestiem ir jāpieņem šī situācija un jāizstrādā attiecīga stratēģija. Mēs ar Krievijas propagandu dzīvojam visu laiku. Un mums ir savi scenāriji. Esam gatavi ar tiem dalīties gan ar kolēģiem no Vācijas, gan Francijas, gan Briseles," sacīja Sadovijs.
Savukārt Naida iespējamo galēji labējo spēku nākšanu pie varas vairākās Eiropas valstīs un tam potenciāli sekojošu nevēlēšanos turpināt sniegt atbalstu Ukrainai šādu politiku salīdzināja ar "izvarošanas pieļaušanu".
"Tad jūs nodotu Ukrainu monstra rokās, un tas nozīmē tikai to, ka no malas nāksies vērot, kā šis monstrs nogalina ukraiņus. Nedomāju, ka tā ir laba ideja, jo mēs to jau esam piedzīvojuši, kad Otrā pasaules kara laikā visa pasaule apvienojās, lai tos fašistus iznīcinātu," viņš sacīja.
Kalušas mērs savās vizītēs Briselē un citviet Eiropā cenšas stāstīt patiesību par situāciju Ukrainā. Viņš ir ļoti pateicīgs Eiropas valstīm, kas palīdz ļoti daudz. Tomēr viņš ir pārliecināts, ka ir ļoti svarīgi iespējami atklāti runāt par situāciju Ukrainā, kā arī lai pateiktos par palīdzību un skaidri norādītu, ka ukraiņiem ir jāturpina cīnīties.
"Ja mēs apstātos, Putins mūs iznīcinātu," uzsvēra Naida.
Viņš piekrīt Ļvivas kolēģim, ka Eiropa varētu no Ukrainas mācīties, kā cīnīties pret Krievijas propagandu un dezinformāciju. Mērs ir pārsteigts, ka daudzās valstīs, ieslēdzot televizoru, redz daudzus Krievijas kanālus - gan angļu, gan krievu valodā, kas izplata savu propagandu visā pasaulē.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Mana māte ir krieviete. Kad viņa piezvanīja saviem radiniekiem Krievijā, viņi teica: "Ukrainā tevi pazemo." Ja saki, ka tā nav, ka tev visi Ukrainā palīdz, tad Krievijas radinieki norāda, ka "tā nav patiesība". Tā ir visļaunākā propaganda," sacīja Naida, salīdzinot Krievijas propagandu ar Gebelsa propagandu nacistiskajā Vācijā.
"Tā ir līdzīga, jo mērķis ir sagrozīt cilvēku galvas. Tāpēc viņi domā, ka ukraiņus nogalināt ir labi kaut vai tikai tāpēc, ka viņi runā tikai ukraiņu valodā. Tāpēc ir jānogalina cilvēkus!" sacīja Naida.
Viņš uzsvēra, ka tikai dažus gadus pirms kara starp Ukrainu un Krieviju bija patiešām ļoti labas attiecības, kuras sagrāva tikai šis neprātīgais Putina solis.