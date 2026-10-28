"Galvenais revolucionārais uzdevums!" Ziemeļkorejā pēc Kima Čenuna pavēles pastiprināta gatavošanās karam
Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns nepārtrauktas un intensīvas militārās mācības nosaucis par Ziemeļkorejas armijas vienību komandieru "galveno revolucionāro uzdevumu".
Ziemeļkorejas diktators Kims Čenuns pavēlējis paaugstināt valsts armijas vienību kaujas gatavību, organizējot nepārtrauktas un intensīvas militārās mācības. Par to vēsta izdevums "The Korea Times".
Kims Čenuns paziņojis, ka nepārtrauktas un intensīvas mācības ir Ziemeļkorejas armijas vienību komandieru "galvenais revolucionārais uzdevums". Viņš uzsvēris, ka komandieriem jānodrošina savu vienību pilnīga gatavība karam.
Ziemeļkorejas līderis norādījis, ka komandieriem savas vienības jāpārvērš par "spēkiem, kas spēj stāties pretī simtiem pretinieku". Viņš apgalvojis, ka, pateicoties komandieru darbam, spēcīgas Ziemeļkorejas armijas izveides perspektīvas izskatās "ļoti daudzsološas".
Diktators piebildis, ka Ziemeļkorejas armijas vienībām jāizceļas ar "stingru revolucionāro pārliecību, patriotisku garu, nepieredzētu varonību un augstu kaujas efektivitāti".
Kims Čenuns vairākkārt uzsvēris nepieciešamību stiprināt Ziemeļkorejas armiju. Viņš apgalvo, ka "īstu mieru" Ziemeļkorejā iespējams garantēt tikai ar spēcīgas armijas izveidi.
Neraugoties uz starptautiskās sabiedrības protestiem, Ziemeļkorejas līderis aktīvi attīsta arī valsts kodolspēkus. Kims Čenuns pavēlējis palielināt Ziemeļkorejas kodolieroču skaitu. Diktators apgalvo, ka "īstu mieru" valstī iespējams garantēt tikai ar spēcīgas armijas izveidi un kodolspēku stiprināšanu.