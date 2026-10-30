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Tramps pēc vidustermiņa vēlēšanām var palikt par "klibo pīli", Jauns.lv skaidro ģeopolitikas eksperts Andžāns
Foto: AFP
Ja republikāņi ASV vidustermiņa vēlēšanās cietīs neveiksmi, ASV prezidentam Donaldam Trampam kļūs daudz grūtāk virzīt savu politisko kursu.
Pasaulē
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Tramps pēc vidustermiņa vēlēšanām var palikt par "klibo pīli", Jauns.lv skaidro ģeopolitikas eksperts Andžāns

Gundega Grīva

Jauns.lv

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Ja republikāņi ASV vidustermiņa vēlēšanās cietīs neveiksmi, ASV prezidentam Donaldam Trampam kļūs daudz grūtāk virzīt savu politisko kursu, un viņš var kļūt par tā saucamo "klibo pīli", Jauns.lv norāda Ģeopolitikas pētījumu centra direktors un Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Māris Andžāns.

Tramps pēc vidustermiņa vēlēšanām var palikt par "...

Jau otrdien, 3. novembrī, miljoniem amerikāņu dosies pie vēlēšanu urnām, lai piedalītos ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanās. Māris Andžāns Jauns.lv skaidro: kas īsti ir ASV vidustermiņa vēlēšanas; kādēļ tās Trampam ir svarīgas, un vai tās var ietekmēt ASV nostāju pret Latviju.

Nākamā lapa: Kas īsti ir ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanas?

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