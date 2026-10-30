Ja republikāņi ASV vidustermiņa vēlēšanās cietīs neveiksmi, ASV prezidentam Donaldam Trampam kļūs daudz grūtāk virzīt savu politisko kursu.
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Šodien 05:55
Tramps pēc vidustermiņa vēlēšanām var palikt par "klibo pīli", Jauns.lv skaidro ģeopolitikas eksperts Andžāns
Ja republikāņi ASV vidustermiņa vēlēšanās cietīs neveiksmi, ASV prezidentam Donaldam Trampam kļūs daudz grūtāk virzīt savu politisko kursu, un viņš var kļūt par tā saucamo "klibo pīli", Jauns.lv norāda Ģeopolitikas pētījumu centra direktors un Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Māris Andžāns.
Jau otrdien, 3. novembrī, miljoniem amerikāņu dosies pie vēlēšanu urnām, lai piedalītos ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanās. Māris Andžāns Jauns.lv skaidro: kas īsti ir ASV vidustermiņa vēlēšanas; kādēļ tās Trampam ir svarīgas, un vai tās var ietekmēt ASV nostāju pret Latviju.