Zinātnieki ceļ trauksmi: okeānā briest "laikapstākļu bumba", kas pilnībā izmainīs gaidāmo ziemu
ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija (NASA) publiskojusi satraucošus satelītuzņēmumus, kas uzskatāmi parāda klimata parādības "El Ninjo" patieso un biedējošo mērogu.
Attīstās jau kopš vasaras
Klusā okeāna ūdeņu temperatūra sasniegusi rekordaugstu līmeni, kas var liecināt par tā dēvētā "Super El Ninjo" tuvošanos. Kā liecina zinātnieku apkopotie dati, šis process nav sācies pēkšņi. Pasaules Meteoroloģijas organizācija (PMO) par "El Ninjo" veidošanos oficiāli paziņoja jau šī gada jūnijā. Vasaras un agrā rudens mēnešos parādība strauji uzņēma apgriezienus, un tagad, oktobrī, okeāna virsmas temperatūra Klusā okeāna centrālajā daļā pirmo reizi novērojumu vēsturē ir pārsniegusi +30 grādu atzīmi.
NASA publicētie satelītattēli fiksē situāciju tieši oktobrī, atklājot, ka siltais ūdens jau klāj miljoniem kvadrātjūdžu. Analīzē izmantoti satelītu altimetrijas dati, kas mēra okeāna virsmas augstumu. Tā kā silts ūdens izplešas, attēlos ar sarkanu krāsu precīzi iezīmēti apgabali, kuros jūras līmenis un temperatūra bīstami pārsniedz normu.
Salīdzinot šī brīža datus ar 1997. un 2015. gadu, redzams, ka silto ūdeņu izplatība Klusajā okeānā ir ārkārtīgi strauja un sniedzas līdz pat Dienvidamerikas piekrastei. Kā norāda NASA pētnieks Džošs Viliss, parādība attīstās ievērojami ātrāk nekā postošais 1997. gada "El Ninjo", un esošie rādītāji liecina par tās turpmāku spēkā pieņemšanos.
Kulminācija gaidāma ziemā
Tiek prognozēts, ka savu augstāko punktu jeb kulmināciju šis klimata fenomens sasniegs tieši ziemas mēnešos – no novembra līdz janvārim. Britu izdevums "Daily Mail" vēsta, ka ūdens virsmas temperatūra Klusā okeāna tropiskajā daļā varētu pārsniegt vidējos rādītājus pat par 3,8 grādiem pēc Celsija.
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"El Ninjo" ir dabiska klimata parādība, ko raksturo anomāla okeāna sasilšana, kas izjauc ierastos pasātu vējus un maina atmosfēras cirkulāciju visā pasaulē. Vēsturiski spēcīgi "El Ninjo" ir izraisījuši postošus ugunsgrēkus Indonēzijā, sausumu Āfrikā un plūdus ASV piekrastēs.
Lai gan katram "El Ninjo" ir savas īpatnības un precīzu tā ietekmi uz konkrētiem reģioniem vēl ir grūti paredzēt, ir skaidrs, ka šis process pilnībā diktēs 2026.–2027. gada laikapstākļus ziemā. Arī Eiropā un mūsu reģionā sezonālās prognozes šīs parādības ietekmē pieļauj krasas svārstības – no normai neraksturīgiem atkušņiem līdz pēkšņam, spēcīgam salam un sniegputeņiem.