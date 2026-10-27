Flāviu Bolsonaru aizbēdzis no Brazīlijas pie Trampa, vēsta mediji
Brazīlijas prezidenta vēlēšanu zaudētājs Flāviu Bolsonaru otrdien atstājis valsti, dodoties uz ASV, ziņoja ASV mediji.
Bolsonaru, pret kuru tiek veiktas izmeklēšanas, ir aizliegts izbraukt no valsts un ir anulētas pases, bet viņš nav nodevis savas pases varas iestādēm.
Laikraksts "The New York Times", telekanāls CNN un citi ASV mediji ziņoja par Bolsonaru izbraukšanu no Brazīlijas, atsaucoties uz vārdos nenosauktām ASV amatpersonām. ASV Valsts departaments otrdien paziņoja, ka izsniegs vīzas Bolsonaru un viņa ģimenei un "atļaus viņiem ierasties ASV", bet neapstiprināja, vai viņi tiešām brauc uz ASV.
Brazīlijas policija veic izmeklēšanu pret Flāviu Bolsonaru par korupciju saistībā ar biogrāfiskās filmas "Dark Horse" ("Tumšais zirdziņš") finansēšanu, kas veltīta viņa tēvam eksprezidentam Žairam Bolsonaru. Flāviu Bolsonaru zaudēs savu parlamentāro imunitāti, kad janvārī beigsies viņa senatora pilnvaru termiņš.
Par "Tropu Trampu" dēvētais Žairs Bolsonaru bija Brazīlijas prezidents no 2019. līdz 2023. gadam. Pagājušā gada septembrī Augstākā tiesa Bolsonaru piesprieda 27 gadu un triju mēnešu cietumsodu, atzīstot viņa vainu sazvērestībā nolūkā palikt pie varas, neskatoties uz sakāvi 2022. gada vēlēšanās, kurās uzvarēja pašreizējais prezidents Luīss Ināsiu Lula da Silva. 71 gadu vecais Bolsonaru veselības problēmu dēļ šobrīd sodu izcieš mājas arestā.
Jāpiebilst, ka 45 gadus vecais Bolsonaru svētdien prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā zaudēja esošajam valsts prezidentam da Silvam un pilnīgā "Tropu Trampa" stilā nav atzinis vēlēšanu rezultātus, solot tos juridiski apstrīdēt, kamēr viņa partija un sabiedrotie ir pieņēmuši šos rezultātus. Pēc paraugiem nav tālu jāmeklē — arī viņa tēvs Žairs neatzina savu zaudējumu 2022. gada oktobra prezidenta vēlēšanās, acīmredzot, vadoties pēc savu drauga Donalda Trampa piemēra, kurš 2020. gadā neatzina savu zaudējumu ASV prezidenta vēlēšanās.
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Mediji iepriekš bija ziņojuši par Bolsonaru ierašanos kaimiņvalstī Argentīnā, bet Argentīnas Drošības ministrija un imigrācijas iestādes otrdien noliedza šīs ziņas.
Bolsonaru kopš 2023. gada ir arī Itālijas pilsonība, liecina Itālijas parlamenta dokuments, ar kuru iepazinās ziņu aģentūra AFP.
Bolsonaru kampaņas menedžeris Rožeriu Mariņu paziņoja, ka ir šokēts par ziņām, ka Bolsonaru atstājis Brazīliju. "Mums vēl nav nekādu ziņu par viņa atrašanās vietu," Mariņu otrdien sacīja reportieriem Braziljā.