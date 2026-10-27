Pasaulē
Vakar 23:31
Lidmašīna ietriecas bērnudārzā Brazīlijas vidienē. VIDEO
Pagājušās nedēļas nogalē pamatīga drāma notikusi Brazīlijā, kur bērnudārzā ietriekusies lidmašīna.
Negadījums noticis Matugrosu štatā, kur piektdien Kampuverdes bērnudārzā “Coralina” ietriekusies lauksaimniecības lidmašīna.
Negadījuma brīdī bērnudārza telpās atradās 183 bērni vecumā no viena līdz pieciem gadiem, kā arī 40 darbinieki, vēsta “Globo”. Brīnumainā kārtā neviens necieta, jo ēkas daļā, kurā ietriecās lidmašīna, bērnu nebija.
Lidaparāts īsi pirms avārijas bija pacēlies no lidlauka, kas atrodas aptuveni viena kilometra attālumā no bērnudārza. Notikuma vietā ieradās ugunsdzēsēji glābēji, kuri konstatēja, ka sprādziena draudu nav. 28 gadus vecajam lidmašīnas pilotam tika sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība, un viņš tika nogādāts slimnīcā.