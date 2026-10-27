Sīva cīņa Izraēlā: gandrīz 20 gadus valdījušā premjera Netanjahu koalīcija nedaudz atpaliek no opozīcijas bloka
Izraēlas parlamenta vēlēšanās opozīcijas bloks ar nelielu pārsvaru apsteidzis premjerministra Benjamina Netanjahu nometni, taču absolūto vairākumu Knesetā tas nav izcīnījis, liecina balsotāju aptaujas.
No Kneseta 120 vietām opozīcijas bloks iegūs no 52 līdz 54 vietām, bet Netanjahu bloks - apmēram 50, liecina balsotāju aptaujas, ko veikuši Izraēlas lielākie televīzijas kanāli.
Netanjahu partija "Likud" ar 24 vai 25 vietām būs lielākā atsevišķā partija parlamentā.
Bijušā armijas komandiera Gadi Eizenkota centriskā partija "Yashar", kas Netanjahu oponentu blokā ir lielākais politiskais spēks, ierindojusies otrajā vietā ar 21 mandātu.
Izraēlas arābu partijas palielinājušas pārstāvniecību parlamentā. Divi arābu saraksti iegūs 17-18 mandātus. Iepriekšējās vēlēšanās 2022. gadā tie izcīnīja desmit mandātus.
Valdības veidošana solās būt grūta, un nākamajās pāris nedēļās varētu izvērsties sarežģītas politiskās cīņas.
77 gadus vecais Netanjahu ir visilgāk pie varas bijušais premjerministrs Izraēlas vēsturē, viņš vadīja valdību no 1996. līdz 1999. gadam, no 2009. līdz 2021. gadam, kā arī kopš 2022. gada 29. decembra, jeb kopskaitā 19 gadus.