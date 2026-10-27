Krievijā tiesā bijušo "Z patriotu" Remeslo, kura tirāde pret Putinu šokēja sabiedrību
Krievijas pilsētā Sanktpēterburgā otrdien sākusies tiesas prāva pret slaveno Kremļa aktīvistu, juristu Iļju Remeslo, kurš ilgstoši apkaroja Krievijas opozicionārus, jo īpaši Alekseju Navaļniju, bet pavasarī šokēja ar negaidītu tirādi pret diktatoru Vladimiru Putinu.
Jurists un blogeris Iļja Remeslo, kuru daudzi uzskata par Krievijas vienu no aktīvākajiem “stukačiem” jeb “ziņotājiem” jebkādas opozīcijas apkarošanā, šā gada martā pēkšņi publicēja atklāti zaimojošas tēzes par valdošo režīmu.
Pats sākums režīma līdzšinējā sulaiņa tekstā bija gana šokējošs. “Pieci iemesli, kādēļ es pārtraucu atbalstīt Vladimiru Putinu. Kādam tam bija jāpasaka.” Iemeslu skaitā viņš minēja ieilgušo karu Ukrainā, milzīgos zaudējumu apmērus, kaitējumu ekonomikai, kā arī nosauca Putinu par gļēvuli un, kas jau bija pilnīga ķecerība, aicināja viņu nomainīt un tiesāt kā kara noziedznieku.
“Sākts kā “policijas operācija”, karš jau pilnīgi noteikti ir paņēmis 1-2 miljonu dzīvību. 2014. gadā es atbalstīju Krimas pievienošanu tieši tāpēc, ka notika bez asinsizliešanas. Mums visiem toreiz šķita, ka Putins ir krievu zemju apvienotājs. Un lūk, pie kā mēs nonācām — “gaļas triecienuzbrukumi”, līgumslēdzēju karavīru ievilināšana ar meliem un daudz kas cits, ko apstiprinās jebkurš SMO [“speciālās militārās operācijas” kā Krievijā joprojām dēvē piekto gadu ilgstošo invāziju – red.] dalībnieks. Pilnīgā strupceļā vedošs karš, milzīgi zaudējumi, tas var ilgt vēl 5-10 gadus – vai esat gatavi tam? Neviens neaicina uz karu pret Krieviju. Bet šobrīd karš notiek tikai Putina kompleksu dēļ, bet mēs, parastie pilsoņi, neko no tā neiegūstam, tikai zaudējam,” toreiz paziņoja Remeslo.
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Remeslo paziņoja, ka Putins “acīmredzot, plāno sēdēt tronī vismaz vēl 150 gadus” un tad sekoja valsts nodevībai pielīdzināma doma: “Mums ir vajadzīgs jauns, mūsdienīgs prezidents.” “Vladimirs Putins nav leģitīms prezidents. Vladimiram Putinam ir jāatkāpjas un viņš jātiesā kā kara noziedznieks un zaglis.”
Izdevums “Meduza” norāda, ka sevi līdz šim par “izmeklētāju” un “likumpaklausīgu pilsoni” pilsoni dēvējušais Remeslo savu publisko tēlu pēdējo gadu laikā veidoja, aktīvi cīnoties pret Alekseju Navaļniju un viņa galvenajiem līdzgaitniekiem, to sākot krietni pirms kara sākuma. Viņš pastāvīgi vērsās varas iestādēs, lai panāktu dažādu Navaļnija politisko projektu likvidēšanu, bet divas dienas pirms Krievijas invāzijas kā apsūdzības liecinieks uzstājās tiesas procesā pret Navaļniju, kurš tobrīd jau gadu sēdēja aiz restēm pēc atgriešanās no Vācijas, kur viņš bija atkopies pēc noindēšanas mēģinājuma Krievijā. Kārtējā krimināllieta pret Navaļniju bija ierosināta tieši pēc Remeslo iesnieguma. Krievijas opozīcijas līderis vairs brīvībā nekad neizkļuva, un 2024. gada 16. februārī tika nomocīts Arktikas kolonijā.
Kremļa represīvās mašīnas reakcija nebija ilgi jāgaida, pēc divām dienām Remeslo tika nosūtīts uz psihiatrisko slimnīcu, bet 17. jūlijā viņu arestēja un apsūdzēja "nepatiesas informācijas izplatīšanā par Krievijas armiju". Savu vainu viņš neatzina. Notiesāšanas gadījumā viņam draud 10 gadu ieslodzījums.