"Džodija" kļūst par visu laiku otro visdārgāko fosīliju, taču pārdošana izraisa asas debates
Dinozaurs “Džodija”, kuru savulaik kļūdaini uzskatīja par tiranozauru, vēlāk pasludinot par jaunas ģints pārstāvi, otrdien kļuva par visu laiku otro dārgāko fosīliju.
Izsoļu namā “Sotheby's” Ņujorkā šis apmēram triju metru augstais skelets pārdots par 47,3 miljoniem ASV dolāru, tikai nedaudz atpaliekot no absolūtā rekordista, tiranozaura “Gasa”.
“Džodijas” pārdošana notikusi gadu pēc tam, kad pētnieki apstiprināja, ka skelets pieder atsevišķai dinozauru ģintij. Publiski neatklātā pircēja piedāvātā gala summa krietni pārsniegusi sākotnēji iecerētos 9 miljonus dolāru.
“Gasa” izsole laika ziņā sakrita ar skumju ziņu, ka 13. jūlijā 78 gadu vecumā miris jaunzēlandiešu aktieris, vairākkārtējais “Emmy” un Zelta globusa balvu ieguvējs Sems Nīls, kurš ar galveno lomu Stīvena Spīlberga 1993. gada filmā “Juras laikmeta parks” šos tiranozaurus padarīja par pasaules slavenībām. Jāpiebilst, ka Nīls filmējās arī vairākos šīs filmas turpinājumos.
Jaunākā izsole zinātnieku aprindās atkal uzjundījusi diskusijas par to, vai dinozauru fosilijas būtu pieļaujams pārdot privātpersonām vai arī tās būtu jāizstāda publiskai apskatei.
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“Sotheby's” raksturoja “Džodiju” kā “izcilu, izstādīšanai pilnībā sagatavotu” skeletu, kas sastāv no aptuveni 191 fosilizēta kaula elementa un kuram ir “brīnišķīgi saglabājies, gandrīz pilnīgs galvaskauss”.
Izsoļu nams arī norādīja, ka šis Nanotyrannus ir “viens no tikai trim zinātnei zināmajiem šīs ģints skeletiem”. Kā uzsvēra “Sotheby's”, tas ir pirmais šāds eksemplārs, kas nonācis pārdošanā kopš pagājušā gada oktobra, kad ASV pētnieki apstiprināja šīs dinozauru ģints pastāvēšanu.
Pircēja identitāte netiek atklāta. Zināms vien tas, ka par skeletu 12 minūtes ilgā, spraigā vairāksolīšanā sacentās seši interesenti.
Portsmutas Universitātes paleontoloģe Megana Džeikobsa otrdien “BBC Radio 4” raidījumā “Today” skaidroja, ka Nanotyrannus ļoti ilgu laiku tika uzskatīts par jaunu, vēl nepieaugušu tiranozauru. “Taču tas ir ievērojami mazāks un daudz smalkākas uzbūves. Tam ir ļoti slaids, graciozs ķermenis un asmenim līdzīgi zobi, kas piemēroti gaļas griešanai,” stāstīja Džeikobsa.
Tyrannosaurus rex un Nanotyrannus dzīvoja vienā ģeoloģiskajā periodā aptuveni pirms 67 miljoniem gadu, un abu sugu pārstāvji apdzīvoja vienas un tās pašas teritorijas.
“Džodijas” skelets pirmo reizi publiski tika izstādīts 2023. gada oktobrī Londonā notikušajā starptautiskajā mākslas gadatirgū “Frieze Masters”. Toreiz tas vēl tika prezentēts kā jauna tiranozaura skelets, jo Nanotyrannus vēl nebija atzīts par atsevišķu ģinti.
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Skeletu ASV Montānas štatā savā īpašumā, ģeoloģiskajā veidojumā “Hell Creek”, atklāja rančo saimniece Džodija Pīrsone. Šī teritorija ir plaši pētīta un pazīstama ar bagātīgajiem fosiliju atradumiem. Vēlāk skeletu izraka komerciālais paleontologs Kleitons Filipss.
Filipss ir atklājis arī slaveno fosiliju atradumu “Dueling Dinosaurs” jeb "Dinozauru divkauja". Tajā saglabājušās Nanotyrannus un triceratopa atliekas, kas liecina, ka abi dzīvnieki, iespējams, gājuši bojā savstarpējas cīņas laikā. Šis atradums tika atklāts 2006. gadā aptuveni 13 kilometru attālumā no vietas, kur vēlāk atrada “Džodiju”. “Dinozauru divkaujas” atradumam bija izšķiroša nozīme Lindsijas Zanno un Džeimsa Napoli pētījumā, kurā Nanotyrannus tika atzīts par atsevišķu ģinti, nevis tiranozaura jauno īpatni. Viņu zinātniskā publikācija pielika punktu vairākus gadu desmitus ilgušajām diskusijām par to, vai šie dinozauri patiešām ir atšķirīgi.
“Džodijas” izsole notikusi laikā, kad daļa zinātnieku brīdina, ka šādi darījumi varētu aizsākt jaunu ēru, kurā īpaši turīgi cilvēki savām privātajām kolekcijām iegādājas vērtīgas fosilijas. Pēc “Gasa” pārdošanas pētnieki BBC norādīja, ka šādiem atradumiem būtu jāatrodas publiski pieejamās vietās, kur tos varētu ne tikai apskatīt apmeklētāji, bet arī brīvi pētīt zinātnieki.
Edinburgas Universitātes paleontologs, profesors Stīvs Brusate, kurš strādājis arī par konsultantu “Juras laikmeta parka” franšīzes filmās, jūlijā BBC raidījumā “What in the World” atzina, ka tiranozaura skeleta pārdošana viņu satrauc. “Es nezinu nevienu muzeju vai universitāti, kas varētu atļauties samaksāt šādu cenu,” viņš sacīja. “Iedomājieties, ja Mona Liza piederētu kādam ārkārtīgi bagātam cilvēkam, netiktu izstādīta un sabiedrībai nebūtu iespējas to redzēt un baudīt.” Jau toreiz zinātnieks pauda cerību, ka šādi darījumi nekļūs par ierastu praksi, jo tie varētu negatīvi ietekmēt zinātnisko pētniecību un sabiedrības izglītošanu.
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Komentējot otrdien notikušo izsoli, Brusate atzina, ka doma par “Džodijas” iespējamo pazušanu no sabiedrības redzesloka ir biedējoša. “Mēs tikai pavisam nesen esam noskaidrojuši, ka Nanotyrannus patiešām eksistēja, bet tagad viens no vislabāk saglabātajiem skeletiem tiek pārdots tam, kurš sola visvairāk. Ir biedējoši domāt, ka tas varētu pazust kāda kolekcionāra glabātavā, nevis tikt izstādīts muzejā, kur tas varētu pārsteigt un iedvesmot bērnus, ģimenes un visu sabiedrību,” viņš sacīja BBC.
“Ļoti satraucoša ir pašreizējā tendence dinozauru fosilijas tirgot un pārdot kā retus mākslas darbus par milzīgām summām izsoļu namos. Bažas rada arī ideja par dinozauru fosiliju iegādi kā statusa simbolu vai preci,” laikrakstam “Guardian” savulaik pēc “Gasa” pārdošanas atzina Birmingemas Universitātes mugurkaulnieku paleontologs Ričards Batlers. “Fosiliju, kas neatrodas atzīta muzeja kolekcijā, nav iespējams pētīt, un tādējādi tā zinātnei ir zaudēta. Fosilijas tiek pirktas un pārdotas jau simtiem gadu, taču cenas arvien vairāk kļūst nepieejamas muzejiem, kaitējot zinātnei.”
Tomēr paleontoloģe Džeikobsa otrdien raidījumā “Today” norādīja, ka šim jautājumam ir arī otra puse. Fosiliju atrašana un izrakšana prasa milzīgu laika, darba un finanšu ieguldījumu. “Es nepārmetu iesaistītajiem cilvēkiem vēlmi pārdot šos atradumus par tik lielu naudu,” viņa sacīja. “Lai gan šāda iespēja šķiet biedējoša, patiesībā daudzi no šiem atradumiem galu galā nonāk sabiedrības apskatei pieejamās vietās. Esmu pārliecināta, ka arī šie eksemplāri agrāk vai vēlāk nonāks kādā muzejā.”