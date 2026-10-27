Pēc zaudējuma Brazīlijas prezidenta vēlēšanās Flāviu Bolsonaru anulētas pases, viņa atrašanās vieta nav zināma
Brazīlijas prezidenta vēlēšanu zaudētājam Flāviu Bolsonaru anulētas pases, otrdien ziņu aģentūrai AFP apliecināja avots policijā.
"Flāviu Bolsonaru pases ir anulētas," sacīja avots, piebilstot, ka "nav oficiālu ziņu par to, ka Flāviu Bolsonaru būtu izbraucis no valsts."
Argentīnas Drošības ministrija un imigrācijas iestādes otrdien noliedza vietējo mediju ziņas, ka Bolsonaru ieradies Argentīnā.
Bolsonaru pēdējo reizi publiski izteicās video, kas pirmdienas pēcpusdienā publicēts sociālajos tīklos. Kā video sacīja Bolsonaru, viņam ir aizliegts izbraukt no valsts un likts nodot savas pases.
Vēlēšanu kandidāta brālis Eduardu Bolsonaru, kas dzīvo ASV, divas dienas pirms vēlēšanām Savienoto Valstu podkastā sacīja: "Ja mans brālis neuzvarēs, es atbalstu to, ka viņš pamet valsti." Kā skaidroja Flāviu Bolsonaru, rīkojums nodot pases ticis pamatots ar šiem izteikumiem.
Brazīlijas policija veic izmeklēšanu pret Flāviu Bolsonaru par korupciju saistībā ar biogrāfiskās filmas "Dark Horse" ("Tumšais zirdziņš") finansēšanu, kas veltīta viņa tēvam eksprezidentam Žairam Bolsonaru. Flāviu Bolsonaru zaudēs savu parlamentāro imunitāti, kad janvārī beigsies viņa senatora pilnvaru termiņš.
Par "Tropu Trampu" dēvētais Žairs Bolsonaru bija Brazīlijas prezidents no 2019. līdz 2023. gadam. Pagājušā gada septembrī Augstākā tiesa Bolsonaru piesprieda 27 gadu un triju mēnešu cietumsodu, atzīstot viņa vainu sazvērestībā nolūkā palikt pie varas, neskatoties uz sakāvi 2022. gada vēlēšanās, kurās uzvarēja pašreizējais prezidents Luīss Ināsiu Lula da Silva. 71 gadu vecais Bolsonaru veselības problēmu dēļ šobrīd sodu izcieš mājas arestā.