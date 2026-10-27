Tramps sola miljonu ikvienam, kurš ziņos par "krāpšanos" ASV Kongresa vēlēšanās. Taču ir nianse
Kad līdz ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanām ir atlikusi viena nedēļa, ASV prezidents Donalds Tramps ķēries pie radikāla līdzekļa, lai palīdzētu republikāņiem novērst prognozēto sakāvi, — viņš apsolījis miljonu dolāru ikvienam, kurš ziņos par krāpšanas gadījumiem vēlēšanās, turklāt ne tikai šajās. Taču ir būtiska nianse.
3. novembra vēlēšanās tiks pārvēlēta visa Pārstāvju palāta un trešdaļa Senāta. Trampa solītā atlīdzība tiks izmaksāta tikai tad, ja krāpšanā vainīgais tiks aizturēts un notiesāts.
Baltā nama saimnieks, kurš tradicionāli sūdzas par krāpšanos vēlēšanās, kuras noslēdzas viņam nelabvēlīgi, neprecizēja, no kādiem līdzekļiem šīs atlīdzības plānots izmaksāt. Neko sīkāk nepaskaidroja arī Baltā nama pārstāvis, aicinot telekanālu “NBC News” iepazīties ar Trampa ierakstu.
Nav pierādījumu, ka ASV vēlēšanās notiktu plaša mēroga krāpšana, lai gan Tramps jau gadiem apgalvo pretējo, tostarp uzstājot, ka tieši vēlēšanu pārkāpumu dēļ viņš zaudējis 2020. gada prezidenta vēlēšanās demokrātam Džo Baidenam. Šajās vēlēšanās bija arī komiskas ainas vēlēšanu rezultātu izšķīrušajos štatos, kad Trampa atbalstītāji, piemēram, pie Mičiganas vēlēšanu iecirkņiem kliedza “Pārtrauciet skaitīt!”, kamēr Tramps bija vadībā, savukārt Arizonā viņi kliedza “Skaitiet balsis!”, kamēr Tramps bija atpalicējs.
Klaigas nelīdzēja, Tramps zaudēja gan Mičiganā, gan Arizonā, gan pārējos "svārstīgajos štatos", par spīti tam, ka Džordžijas štata valsts sekretāram Bredam Rafenspergeram lika atrast trūkstošās 11 780 balsis, lai uzvarētu štatā. Lieki teikt, ka Tramps vēlēšanu rezultātu neatzina, Baidenu ar uzvaru neapsveica, uz viņa inaugurāciju neieradās, bet pēc atgriešanās Baltajā namā cenšas viņu visādi noķengāt, nolaižoties arī līdz personiska rakstura knābieniem. Vēl vairāk, lai piespiestu savu viceprezidentu Maiku Pensu neapstiprināt vēlēšanu rezultātus, Tramps 2021. gada 6. janvārī uzkūdīja savus atbalstītājus uzbrukt Kongresa ēkai, kur viņi uzbruka policistiem, ārdījās Kongresa telpās un rezultātā izraisīja Trampa otro impīčmentu. Uzreiz pēc atgriešanās Baltajā namā Tramps apžēloja gandrīz visus notiesātos Kongresa grautiņu dalībniekus, notikušo nodēvējot par "miermīlīgu" pasākumu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
NBC norāda, ka atsevišķi vēlēšanu krāpšanas gadījumi gan mēdz notikt, piemēram, kad cilvēki aizpilda nesen mirušu radinieku vēlēšanu biļetenus vai sniedz nepatiesas ziņas pieteikumos balsošanai pa pastu. Tomēr šādi pārkāpumi parasti tiek atklāti. Konservatīvās domnīcas "Heritage Foundation" apkopotie dati liecina, ka 40 gadu laikā reģistrēti vairāk nekā 1600 vēlēšanu krāpšanas gadījumu, kas ir niecīgs skaits salīdzinājumā ar šajā periodā kopumā nodoto balsu daudzumu.
Pirmdien izziņotā atlīdzība ir jaunākais Trampa mēģinājums ietekmēt vidustermiņa vēlēšanu rezultātu. Pagājušajā nedēļā Tieslietu ministrija pēc Trampa pieprasījuma iesniedza prasību tiesā pret kritiski svarīgā Aļaskas štata amatpersonām, lai nepieļautu ASV Senāta vēlēšanu rezultātu oficiālu apstiprināšanu gadījumā, ja tajās zaudētu republikāņu senators Dens Salivens, kura pretinieku skaitā ir cilvēks ar tādu pašu vārdu un uzvārdu.
Trampa paziņojums par miljona dolāru atlīdzību izskanējis neilgi pēc tam, kad viņš nāca klajā ar citu iniciatīvu – 25 miljonu dolāru atlīdzības programmu personām, kuras ziņos par krāpšanu valsts pārvaldē. Toreiz prezidents žurnālistiem norādīja, ka pats izlems, kurš būs pelnījis saņemt šo naudu.
Piedaloties republikāņu priekšvēlēšanu kampaņas pasākumos, Tramps izteicis arī citus finansiālus solījumus. Tostarp viņš solījis amerikāņiem izmaksāt pa 5000 dolāru, ja Republikāņu partija saglabās kontroli pār Kongresa abām palātām. Arī šajā gadījumā Tramps nav paskaidrojis, no kurienes tiks ņemti līdzekļi solīto maksājumu nodrošināšanai.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pagaidām aptaujas liecina, ka republikāņi ļoti reāli zaudēs vairākumu Pārstāvju palātā un riskē zaudēt vairākumu arī Senātā, kur rezultātu izšķirs balsojums tādos štatos kā Aļaska, Teksasa, Kanzasa, Aiova, Ohaio un Meina.