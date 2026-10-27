Francija gatavojas ļaunākajam: izvietos milzīgus policijas spēkus
Francijas pilsētās nedēļas nogalē gaidāmo protestu laikā tiks izvietoti policijas papildspēki, lai nepieļautu grautiņu un laupīšanas atkārtošanos, otrdien pavēstīja iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess.
Tiks izvērsta drošības operācija, kas būs līdzīga pagājušajā nedēļas nogalē rīkotajai, kad Francijas pilsētu ielās tika izvietoti aptuveni 70 000 policistu, kā arī bruņutransportieri un ūdens lielgabali.
"Mēs izvietosim līdzīga mēroga spēkus," ministrs sacīja raidsabiedrībai RTL. "Mēs turpināsim tik ilgi, cik nepieciešams," piebilda Nunjess, kad viņam jautāja, vai policija spēs uzturēt tik lielu mobilizāciju, ņemot vērā aicinājumus uz turpmākiem masu protestiem 5. novembrī.
Pagājušajā sestdienā policisti pilsētu ielās bija izvietoti lielā skaitā, lai nepieļautu grautiņus un laupīšanas, kādi tika pieredzēti iepriekšējās nedēļas protestu gaitā. Nunjess sacīja, ka protestos atkal piedalījās grupējumi, kas bija gatavi vardarbībai.
Prezidents Emanuels Makrons raksturojis plānotās demonstrācijas kā "augsta riska" pasākumus un aicinājis rīkot protesta gājienus ārpus pilsētu centriem.