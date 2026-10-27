"Izzudīs veselas valstis un kultūras!": Masks ir pesimistisks arī par Baltijas valstīm
Pasaules bagātākais cilvēks un milzīga bērnu skaita tēvs Īlons Masks pavēstījis, ka daudzas valstis un kultūras izzudīs zemās dzimstības dēļ. Šajā sakarā viņa uzmanības centrā nonākušas arī Baltijas valstis.
“Tik daudzas kultūras izzūd,” ar šādu ierakstu sev piederošajā mikroblogošanas vietnē “X” Masks komentēja ierakstu, kurā bija norādīts, ka dažās valstīs dzimstības līmenis ir pat zemāks nekā Japānā, kas tiek uzskatīta par vienu no valstīm ar vissmagāko demogrāfisko krīzi.
“Tas nozīmē, ka veselas valstis un kultūras izzudīs uz visiem laikiem,” viņš norādīja, komentējot vēl vienu ierakstu par demogrāfisko krīzi Eiropas valstīs.
It means entire countries and cultures will go extinct forever— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2026
Maska pārpublicētajā tabulā Japānas dzimstības koeficients ir norādīts kā 1,14. Kā zināms, minimālais nepieciešamais dzimstības koeficients, lai nodrošinātu vienmērīgu paaudžu nomaiņu, ir 2,1 bērns vidēji uz vienu sievieti. Tabulās minēto valstu skaitā ir arī Lietuva, kur šis rādītājs ir minēts kā 1,04. Lietuvas valsts statistikas pārvaldes dati liecina, ka šis ir zemākais rādītājs kopš 1990. gada, pēdējo gadu laikā pastāvīgi samazinoties: 2021. gadā tas bija 1,34, 2022. gadā 1,27, 2023. gadā 1,18, bet 2024. gadā vairs tikai 1,11.
Latvijā aina nav īpaši iepriecinošāka. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka kopš 1965. gada Latvijā šis koeficients virs 2,1 ir bijis tikai no 1986. līdz 1988. gadam. Pēc 1997. un 1998. gada “bedres” 1,1 līmenī šis rādītājs pamazām kāpa, maksimumu (1,7) sasniedzot laikposmā no 2014. līdz 2017. gadam, bet kopš 2018. gada pastāvīgi krītot: vēl 2022. gadā tas bija 1,5, 2023. gadā 1,3, bet pēdējos divus gadus samazinoties līdz 1,2.
Šā gada sākumā tika vēstīts, ka 2025. gadā Latvijā piedzima 11 637 bērni, kas ir par 9,7% jeb 1250 jaundzimušajiem mazāk nekā 2024. gadā. Negatīva dabiskā pieauguma rezultātā iedzīvotāju skaits valstī pērn samazinājās par 14 tūkstošiem cilvēku. Savukārt 2026. gada pirmajos astoņos mēnešos reģistrēti 7648 jaundzimušie, kas ir par 4,8% jeb 387 jaundzimušajiem mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā. Šogad 1. septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,83 miljoni.
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Arī Igaunijā pēc šī koeficienta maksimuma (2,26) 1987. un 1988. gadā šis rādītājs kopumā būtiski krities. Vietējās statistikas pārvaldes dati liecina, ka kopš 2021. gada (1,61) tas krities strauji: 1,41 2022. gadā, 1,31 2023. gadā, 1,18 2024. gadā, bet jau 1,16 2025. gadā.
Eiropas Savienībā kopumā šis rādītājs 2024. gadā bija 1,34, salīdzinot ar 1,38 iepriekšējā gadā, liecina "Eurostat" dati. Visvairāk bija Bulgārijā (1,72), bet vismazāk Maltā (1,01).
Paša Maska ģimenei drīza izmiršana gan nedraud: tiek minēts, ka viņa bērnu skaits ir vismaz 14, tiesa, viens bērniņš miris jau zīdaiņa vecumā.