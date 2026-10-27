Vācijas tiesa atsakās izbeigt prāvu pret "Nord Stream" spridzināšanā apsūdzēto ukraini
Hamburgas zemes tiesa otrdien noraidīja aizstāvības lūgumu izbeigt prāvu pret Ukrainas pilsoni Serhiju Kuzņecovu, kas apsūdzēts gāzesvadu "Nord Stream" spridzināšanā.
Aizstāvība savu prasību pamatoja ar to, ka Kuzņecovs kā bijušais virsnieks ir saistīts ar slepenības ievērošanu un tāpēc nevar konsultēties ar saviem advokātiem un sniegt liecības tiesā, jo pretējā gadījumā viņam draud bargs sods Ukrainā.
Tiesa šo argumentu noraidīja, norādot, ka saskaņā ar Vācijas likumiem "apsūdzētais nav ierobežots savā aizstāvībā".
Tādējādi prāva, kas sākās pirms divām nedēļām, tiks nekavējoties turpināta, uzklausot Federālās kriminālpolicijas pārvaldes eksperta liecību par cauruļvadiem nodarītajiem postījumiem.
2022. gada septembra beigās gāzesvadus "Nord Stream" sabojāja vairāki sprādzieni.
"Nord Stream 1" iepriekš tika izmantots, lai piegādātu Vācijai Krievijas gāzi, bet sprādziena brīdī gāzes piegāde jau bija apturēta saistībā ar Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Savukārt "Nord Stream 2" vēl nebija nodots ekspluatācijā, ko arī aizkavēja Krievijas agresija pret Ukrainu.
Vācijas prokuratūra apgalvo, ka spridzināšanu kopā ar sešiem līdzdalībniekiem organizējis Kuzņecovs.
Viņš cita starpā apsūdzēts kara noziegumos, apgalvojot, ka izmantojis aizliegtas kara vešanas metodes pret it kā civiliem objektiem.
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Tajā pašā laikā virkne Eiropas politiķu, īpaši Austrumeiropā, norādījuši, ka "Nord Stream" no Krievijas agresijai pakļautās Ukrainas viedokļa ir leģitīms militārs mērķis.
Pagājušā gada 17. oktobrī Polijas tiesa noraidīja cita "Nord Stream" spridzināšanā aizdomās turēta Ukrainas pilsoņa izdošanu Vācijai un aizturēto Volodimiru Z. tiesas zālē atbrīvoja.
Varšavas apgabala tiesnesis Darjušs Lubovskis cita starpā uzsvēra, ka Krievijas iebrukuma kontekstā ukraiņi nav uzskatāmi par teroristiem vai sabotieriem, jo "ar mērķi aizstāvēt savu dzimteni, viņi vājina ienaidnieku".
Tādējādi Vācijas lēmums uzsākt iespējamo ukraiņu diversantu tiesisko vajāšanu nostāda Berlīni visai delikātā un nepatīkamā situācijā.
Piemēram, Polijas premjerministrs Donalds Tusks, reaģējot uz Berlīnes apgalvojumiem, ka gāzesvadu "Nord Stream" spridzināšanā iesaistīta gan Kijiva, gan Varšava, vēl 2024. gadā izteicās, ka vienīgais, kas tagad darāms "Nord Stream" "patroniem un iniciatoriem", ir "atvainoties un aizvērties".
Savu viedokli Tusms atkārtoja arī šī gada augustā, norādot, ka " vajadzētu kaunēties tiem, kas uzbūvēja šo cauruļvadu, nevis tiem, kas to izsita no ierindas".
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Savukārt pēc Volodimira Z. aizturēšanas Tusks paziņoja, ka viņa izdošana nav Polijas nacionālajās interesēs, piebilstot, ka "Eiropas, Ukrainas, Lietuvas un Polijas problēma nav tā, ka "Nord Stream 2" tika uzspridzināts, bet gan tā, ka tas tika uzbūvēts".