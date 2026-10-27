Vācijā BMW tīši ietriecas cilvēku pūlī un aizbēg; policija meklē uzbrucēju
Vācijas Lejassaksijas federālajā zemē aizvadītajā naktī kāds autovadītājs tīšām ietriecies cilvēku grupā, ievainojot vismaz piecus cilvēkus. Likumsargi pieļauj, ka notikušais ir saistīts ar organizēto noziedzību, vēsta vācu laikraksts "Die Zeit".
Kā ziņo Hannoveres policija, incidents noticis ap pusnakti. Vairāki cietušie guvuši smagas traumas un nogādāti slimnīcā, taču neviena cilvēka dzīvībai briesmas nedraud. Izmeklētāji uzskata, ka pagaidām nenoskaidrots vadītājs ar automašīnu "BMW" cilvēku grupai uzbraucis mērķtiecīgi.
"Šis nav terorakts," laikrakstam "Die Zeit" norādījis Hannoveres policijas pārvaldes pārstāvja vietnieks. Automašīna ietriekusies cilvēku grupā, kurā, visticamāk, bijuši uzbrucējam pazīstami cilvēki, nevis nejauši garāmgājēji. Policija sākusi izmeklēšanu par slepkavības mēģinājumu.
Kriminālo grupējumu izrēķināšanās
Lai apturētu uzbrucēju, policisti, kuri tobrīd netālu veica satiksmes kontroli un pamanīja notiekošo, atklāja uguni uz braucošo spēkratu. Tomēr automašīnas vadītājam izdevās pamest notikuma vietu un aizbēgt kājām. Bēgļa meklēšanā nekavējoties tika iesaistītas plašas policijas vienības, tostarp dienesta suņi un helikopters.
Pagaidām nav skaidrs, kas tieši sēdēja pie stūres un vai incidenta brīdī automašīnā atradās vēl kāds cilvēks. Aģentūra dpa vēsta, ka notikuma vietā bojātas vairākas automašīnas, kurās redzami arī ložu caurumi, bet avārijas vieta pierādījumu vākšanai tika plaši norobežota.
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Turpinot izmeklēšanu, pamestā spēkrata īpašnieka dzīvoklī policija uz laiku aizturējusi trīs personas un sākusi nopratināšanu. Pēc izmeklētāju rīcībā esošās informācijas, incidentā iesaistītie cilvēki pieder pie tā dēvētajiem kriminālajiem klaniem, kuru pārstāvji jau iepriekš nonākuši policijas redzeslokā saistībā ar dažādiem noziegumiem.