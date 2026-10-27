Lietuvā sieviete bez tiesībām ar jaudīgu sporta auto ietriecas "McDonald’s" restorānā
Otrdien, 27. oktobrī, Lietuvas galvaspilsētā kāda sieviete ar „Ford Mustang” automašīnu ietriekusies ātrās ēdināšanas restorāna „McDonald’s” terases mēbelēs. Noskaidrots, ka sievietei nebija tiesību vadīt transportlīdzekli, vēsta Lietuvas mediji.
Kā portālam „15min” pavēstīja Viļņas policijas pārstāve Jūlija Samorokovskaja, plkst. 11.27 policija saņēma ziņojumu par automašīnu, kas iebraukusi restorāna āra terasē. Ziņotājs norādījis, ka medicīniskā palīdzība nav nepieciešama.
Policijas darbinieki notikuma vietā atrada automašīnu, kuras priekšdaļa bija uzbraukusi uz ietves un atdūrusies pret restorāna terases soliem un stabu.
Blakus automašīnai atradās tās vadītāja - 1992. gadā dzimusi sieviete - un 1993. gadā dzimis vīrietis. Abi ir ārvalstu pilsoņi.
Automašīnas atslēgas uzticēja sievietei bez vadīšanas tiesībām
Pēc policijas sniegtās informācijas, vīrietis bija nodevis sievietei automašīnas atslēgas, lai viņa novietotu spēkratu stāvvietā. Taču sievietei nebija vadīšanas tiesību, un, mēģinot novietot „Ford Mustang”, viņa izraisīja ceļu satiksmes negadījumu.
Abām personām noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli. Vīrietim - par transportlīdzekļa nodošanu personai, kurai nav tiesību to vadīt, savukārt sievietei - par braukšanu bez vadīšanas tiesībām un ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu.