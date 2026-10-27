Uz Šveici no Nigērijas atvesta sieviete, kura inficējusies ar nāvējošo Ebolas vīrusu
Ar Ebolas vīrusu inficēta Šveices pilsone, kura ārstējās Nigērijā, pirmdien kopā ar vīru medicīniskās evakuācijas reisā nogādāta Šveicē, paziņojušas amatpersonas. Tikmēr Nigērijas veselības dienesti turpina uzraudzīt 52 cilvēkus, kuri bijuši saskarē ar saslimušo.
Nigērijas veselības ministrs Muhameds Pate paziņoja, ka sieviete, kurai šajā Ebolas uzliesmojumā pirmajai valstī apstiprināta inficēšanās, pirmdien agri no rīta ar viņa atļauju izvesta no galvaspilsētas Abudžas. Viņas veselības stāvoklis esot ievērojami uzlabojies – paciente ir stabilā stāvoklī, pie samaņas un spēj sazināties ar apkārtējiem.
"Tas gan nenozīmē, ka viņa vairs nav infekcioza, tāpēc joprojām tiek ievēroti stingri drošības pasākumi," sociālajā tīklā "X" uzsvēra Pate. Sievietes vīram, kurš ir Šveices diplomāts Nigērijā, līdz šim nav novēroti nekādi slimības simptomi.
Šveices Federālais sabiedrības veselības birojs apstiprināja, ka pāris pirmdien ieradies valstī ar medicīniskās evakuācijas reisu. Sieviete ievietota Ženēvas Universitātes slimnīcā, savukārt viņas vīrs atrodas izolācijā Cīrihes Universitātes slimnīcā.
Atbildīgās iestādes norāda, ka abas slimnīcas ir atbilstoši aprīkotas šādu pacientu aprūpei un Šveices sabiedrībai inficēšanās risks nepastāv.
Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Āfrikas reģionālais direktors Mohameds Džanabi skaidroja, ka evakuācija organizēta, jo abi pacienti ir Šveices pilsoņi. Nigērijas mediķiem izdevies stabilizēt sievietes veselības stāvokli pēc tam, kad viņa bija pārvarējusi slimības akūto fāzi. Nigērijā joprojām tiek uzraudzītas 52 personas, kuras bijušas kontaktā ar saslimušo.
"Pēc pacientes un viņas vīra evakuācijas Nigērijā pašlaik vairs nav neviena Ebolas saslimšanas gadījuma," paziņoja Džanabi, vienlaikus uzsverot, ka piesardzība joprojām ir ārkārtīgi svarīga.
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Arī Nigērijas veselības ministrs apliecināja, ka infekcijas ierobežošanas pasākumi paliek spēkā, un aicināja iedzīvotājus saglabāt modrību.
Sievietei Ebolas vīruss tika konstatēts pēc atgriešanās Abudžā no Ugandas. Nigērijas varasiestādes piektdien atzina, ka pagaidām nav izdevies noskaidrot, kur un kā viņa inficējusies.
Šveices Ārlietu ministrija ziņu aģentūrai AP pavēstīja, ka sieviete nav apmeklējusi Kongo un, visticamāk, inficējusies ceļojuma laikā Ugandā, kur devusies kopā ar vīru.
Āfrikas Slimību kontroles un profilakses centrs informēja, ka gan Nigērijā, gan Kenijā pirmie saslimušie 3. oktobrī bija šķērsojuši Ugandas Entebes starptautisko lidostu. Ugandā iepriekš tika reģistrēti Ebolas gadījumi, taču vēlāk valsts paziņoja, ka vīrusa izplatība ir apturēta.