Rumānijā atklāta ar Krieviju saistīta sabotāžas grupa - divi aizdomās turētie esot Baltkrievijas pilsoņi, bet trešais - Ukrainas pilsonis
Rumānijas izlūkdienests atklājis Krievijas koordinētu sabotāžas tīklu, kas tiek turēts aizdomās par ugunsgrēka izraisīšanu netālu no valsts ieroču ražotnes. Saistībā ar notikušo tiek izmeklēta divu Baltkrievijas pilsoņu un viena Ukrainas pilsoņa iespējamā līdzdalība.
Rumānijas izlūkdienests paziņoja, ka sadarbībā ar vietējiem un ārvalstu partneriem identificēts sabotāžas tīkls, kuru, pēc izmeklētāju domām, koordinējusi Krievija.
Grupa tiek turēta aizdomās par 14. septembrī notikušu ļaunprātīgu dedzināšanu rūpnieciskajā teritorijā Brašovā, Rumānijas centrālajā daļā. Ugunsgrēks izcēlās netālu no uzņēmuma “CARFIL SA”, kas ietilpst valstij piederošajā aizsardzības rūpniecības uzņēmumā “ROMARM”. Ugunsgrēkā tika nodarīti postījumi vairāku uzņēmumu telpām.
Rumānijas prokuratūra paziņojusi, ka izmeklēšanā noskaidrota trīs personu iespējamā saistība ar notikušo. Divi aizdomās turētie ir Baltkrievijas pilsoņi, bet trešais – Ukrainas pilsonis. Visi trīs dzīvojuši Eiropas Savienības valstīs.
Divas personas aizturētas Vācijā laikā, kad tās, pēc izmeklētāju ziņām, gatavojušās īstenot līdzīgus uzbrukumus. Savukārt trešā persona atrasta Polijā, un 26. oktobrī izdots Eiropas apcietināšanas orderis.
Rumānijas varasiestādes veic nepieciešamās darbības, lai panāktu aizdomās turēto izdošanu Rumānijai.
Izmeklētāji uzskata, ka grupas darbība nav aprobežojusies tikai ar Rumāniju. Tās iespējamie mērķi bijuši arī citi militāri un rūpnieciski objekti vairākās Eiropas valstīs, tostarp valsts un privātās ieroču ražotnes.
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Rumānijas izlūkdienests norāda, ka šādi uzbrukumi ir daļa no plašākas Krievijas koordinētas sabotāžas kampaņas Eiropā, kuras mērķis ir vājināt valstu aizsardzības spējas un to ieguldījumu reģionālajā drošībā.
Dienests arī brīdina, ka sabotāžas veikšanai personas nereti tiek vervētas sociālajos tīklos, sākotnēji piedāvājot samaksu par šķietami vienkāršiem uzdevumiem, piemēram, objektu fotografēšanu. Vēlāk uzdevumi var kļūt arvien bīstamāki, bet atteikšanās gadījumā vervētāji var izmantot draudus vai šantāžu.
Krievija iepriekš vairākkārt noliegusi apsūdzības par sabotāžas operāciju organizēšanu Eiropā.
Izmeklēšana turpinās, un Rumānijas varasiestādes sadarbībā ar ārvalstu partneriem cenšas noskaidrot arī citas iespējamās tīkla dalībpersonas.