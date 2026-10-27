Lietuva gatavojas stingrāk aizsargāt objektus, kas var kļūt par sabotāžas mērķiem
Lietuvas Satiksmes ministrija ierosinājusi valdībai iekļaut Nacionālajai drošībai kritiski svarīgu īpašumu un iekārtu sarakstā Reģistru centra un Lietuvas Radio un televīzijas centra pārvaldītos datu centrus, Viļņas televīzijas torni, Kauņas radioreleju staciju, munīcijas ražotāja "Giraites ginkluotes gamykla" (GGG) atklātās šaujampulvera glabātavas un ieroču ražošanas ēku, kā arī valsts pasta uzņēmuma "Lietuvos paštas" Viļņas loģistikas centru.
To paredz ministrijas iesniegtais grozījumu projekts Nacionālajai drošībai kritiski svarīgu objektu aizsardzības likumā. Valdība grozījumus izskatīs trešdien.
Grozījumu projekta mērķis ir nodrošināt valsts informācijas resursu, sabiedrības informēšanas un brīdināšanas sistēmu, aizsardzības nozares, kā arī pasta un loģistikas funkciju nepārtrauktību.
"Valsts datu centri tiek izmantoti valsts informācijas sistēmu, reģistru un citu informācijas resursu glabāšanai un pārvaldībai. Viļņas televīzijas tornis un Kauņas radioreleju stacija pārraida radio un televīzijas signālus, brīdinājuma ziņojumus un citu sabiedrībai svarīgu informāciju. Šo objektu darbības traucējumi, neatļauta piekļuve tiem, sabotāža vai kontroles zaudēšana var radīt būtiskas negatīvas sekas," teikts projekta paskaidrojumā.
Tiek uzsvērts, ka GGG ieroču rūpnīcas ražošanas līnijas, iekārtas, vadības sistēmas, dokumentācija un izejvielu krājumi veido vienotu kompleksu, kas atspoguļo ievērojamas investīcijas un ir grūti atjaunojams.
"Šie objekti ir tieši saistīti ar valsts aizsardzības rūpniecisko bāzi un munīcijas ražošanas potenciālu, kura saglabāšana un attīstība tiek atzīta par prioritāti gan valsts, gan Eiropas Savienības līmenī. Vienlaikus tie ir reāli potenciāli mērķi sabotāžai, graujošai darbībai un citām hibrīddarbībām," norādīja Satiksmes ministrija.
Savukārt "Lietuvos paštas" loģistikas centra iekļaušana ļaus labāk pārvaldīt tā drošības riskus un uzlabos vispārējo pasta pakalpojumu, paku un korespondences piegādes funkcijas krīzes, ārkārtējas situācijas vai mobilizācijas laikā, pauda grozījumu autori.
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Pašlaik spēkā esošajā likumā pirmās kategorijas uzņēmumu, kas ir svarīgi valsts drošības nodrošināšanai, sarakstā ir ar Ignalinas atomelektrostaciju, Klaipēdas ostas pārvaldi, gaisa satiksmes navigāciju, lidostu pārvaldību, valsts reģistru pārvaldību, Šauļu lidlauku, sabiedriskajiem dzeramā ūdens piegādātājiem un notekūdeņu apsaimniekotājiem, valsts mežu un valsts ceļu pārvaldi saistīti uzņēmumi.
Otrās kategorijas uzņēmumu sarakstā ir enerģētikas nozares uzņēmumi "EPSO-G", "Ignitis grupe", "Ignitis gamyba", "Litgrid", "Energijos skirstymo operatorius", nacionālais investors atomelektrostacijā, "Amber Grid", sašķidrinātās dabasgāzes termināļa piegādātājs un operators, "Ignitis", "KN Energies", valsts dzelzceļa kompānija "Lietuvos geležinkeliai", atsevišķi dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāji un pārvadātāji, GGG, labības pārstrādes uzņēmums "Jonavos grūdai", Lietuvas radio un televīzijas centrs, "Lietuvos paštas", ģeotermālās enerģijas uzņēmums "Geoterma", sprāgstvielu ražotājs "Detonas", būvniecības uzraudzības uzņēmums "Problematika", ceļu uzturētājs "Keliu priežiūra", kā arī valsts pilnvarotais enerģijas uzglabāšanas sistēmas operators.
Trešās kategorijas uzņēmumu sarakstā ir naftas pārstrādes uzņēmums "Orlen Lietuva", koncerns "Achema", atomelektrostacijas projektu īstenošanas uzņēmumi, telekomunikāciju uzņēmums "Telia Lietuva" un 5G mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēji.
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Valsts drošībai nozīmīgu objektu sarakstā ir kodolenerģijas objekti, lidlauki, valsts nozīmes ceļi, publiskā dzelzceļa infrastruktūra, Klaipēdas ostas infrastruktūra, gaisa telpas pārvaldības sistēmas, Reģistru centra informācijas tehnoloģiju aparatūra un programmatūra, galveno valsts reģistru un valsts informācijas sistēmu programmatūras platformas un dati, kuros tiek apstrādāta īpaši svarīga informācija, drošs valsts datu pārraides tīkls, Lietuvas sabiedriskās drošības un ārkārtējo situāciju dienestu digitālais mobilo radiosakaru tīkls, aizsargdambji, slūžas, kuģu slūžas, kas atrodas valsts nozīmes iekšzemes ūdensceļos, kā arī ūdensapgādes un energoapgādes objekti.