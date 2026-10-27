Nacionālā aviokompānija "airBaltic" lidmašīna Rīgas lidostā./Ilustratīvs attēls.
Pasaulē
Šodien 14:57
No Tallinas uz Viļņu izlidojusī "airBaltic" lidmašīna novirzīta uz Rīgas lidostu
Otrdienas rītā biezās miglas dēļ tika ietekmēti divi avioreisi.
Latvijas lidsabiedrības "airBaltic" lidmašīnas, kas no Tallinas un Rīgas devās uz Viļņu, tika novirzītas uz Rīgas lidostu.
Par to ziņu aģentūrai BNS pavēstīja Lietuvas lidostu operatoruzņēmums "Lietuvos oro uostai" (LTOU).
Saskaņā ar uzņēmuma sniegto informāciju reisi no Viļņas uz Tallinu un Rīgu ir atlikti līdz plkst. 11:00.
Lietuvas Hidrometeoroloģijas dienests prognozē, ka migla Viļņā saglabāsies līdz plkst. 11:00.