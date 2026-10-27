No Tallinas uz Viļņu izlidojusī "airBaltic" lidmašīna novirzīta uz Rīgas lidostu
Foto: Kaspars Krafts/LETA
Nacionālā aviokompānija "airBaltic" lidmašīna Rīgas lidostā./Ilustratīvs attēls.
Pasaulē

No Tallinas uz Viļņu izlidojusī "airBaltic" lidmašīna novirzīta uz Rīgas lidostu

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Otrdienas rītā biezās miglas dēļ tika ietekmēti divi avioreisi.

No Tallinas uz Viļņu izlidojusī "airBaltic" lidmaš...

Latvijas lidsabiedrības "airBaltic" lidmašīnas, kas no Tallinas un Rīgas devās uz Viļņu, tika novirzītas uz Rīgas lidostu.

Par to ziņu aģentūrai BNS pavēstīja Lietuvas lidostu operatoruzņēmums "Lietuvos oro uostai" (LTOU).

Saskaņā ar uzņēmuma sniegto informāciju reisi no Viļņas uz Tallinu un Rīgu ir atlikti līdz plkst. 11:00.

Lietuvas Hidrometeoroloģijas dienests prognozē, ka migla Viļņā saglabāsies līdz plkst. 11:00.

Tēmas

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