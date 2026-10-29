Izrādās, ir valstis, kurās latviešu iecienītos kartupeļus vispār neēd
Kartupeļi ir viens no galvenajiem pārtikas produktiem daudzās pasaules valstīs, taču citviet tos biežāk aizstāj ar rīsiem, kukurūzu vai manioku.
Saskaņā ar ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) datiem cilvēku ēšanas paradumus ietekmē klimats, vietējās lauksaimniecības īpatnības un kulinārās tradīcijas. Par to raksta izdevums "Libertatea".
Japāna: ierastā piedeva ir rīsi, nevis kartupeļi
Japānā rīsi tiek uzskatīti par vienu no galvenajiem pārtikas produktiem. Tos pasniedz kopā ar zivīm, gaļu, dārzeņiem un jūras veltēm, kā arī izmanto suši un rīsu bumbiņu jeb onigiri pagatavošanai. Tomēr arī kartupeļiem ir sava vieta japāņu virtuvē – tos izmanto, piemēram, karija ēdienos un sautējumos.
Ķīna: nūdeles un kviešu miltu pelmeņi
Ķīnas dienvidos ikdienas uzturā dominē rīsi, savukārt ziemeļos populārāki ir kviešu miltu izstrādājumi, piemēram, nūdeles, tvaicētas maizītes un ķīniešu pelmeņi jeb dzjaodzi. Vienlaikus arī kartupeļi tiek izmantoti dažādu ēdienu pagatavošanā, tos kombinējot ar dārzeņiem, gaļu un mērcēm.
Meksika: kartupeļu vietā – kukurūzas tortiljas
Meksikā tradicionālā uztura pamatā ir kukurūza. No tās gatavotās tortiljas un tamales ir neatņemama vietējās virtuves sastāvdaļa. Tās pasniedz kā piedevu dažādiem ēdieniem ar pupiņām, gaļu vai dārzeņiem.
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"Kartupeļi ir sastopami arī meksikāņu virtuvē, taču tiem nav tik nozīmīgas lomas kā graudaugiem un pākšaugiem," norādīts rakstā.
Gana: manioka, jamss un plantāni
Rietumāfrikā esošajā Ganā galvenie pārtikas produkti ir manioka, jamss un plantāni jeb cepamie banāni.
"No maniokas gatavo tradicionālus ēdienus, piemēram, fufu, savukārt jamsu vāra, cep vai saspaida biezenī. Plantānus bieži cep vai vāra un pasniedz kopā ar gaļu, zivīm un asām mērcēm. Tie ir nozīmīgs ogļhidrātu avots," teikts publikācijā.
Uganda: plantāni ir uztura pamats
Ugandā plantāni ir viens no galvenajiem pārtikas produktiem. No tiem gatavo tradicionālo ēdienu "matoke" – banānus vispirms vāra vai tvaicē, pēc tam saspaida biezenī un pasniedz ar dažādām gaļas, dārzeņu vai pākšaugu mērcēm. Citi nozīmīgi pārtikas produkti ir kukurūza, rīsi, manioka un saldie kartupeļi jeb batātes.
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"ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) uzsver, ka reģiona iedzīvotāju uzturs ir cieši saistīts ar pieejamajiem resursiem un vietējām kulinārajām tradīcijām. Tādējādi, lai gan daudzās valstīs kartupeļi ir viens no galvenajiem pārtikas produktiem, pasaulē pastāv arī daudzas citas alternatīvas, kas atspoguļo dažādu reģionu kultūras un ģeogrāfisko daudzveidību," norādīts rakstā.