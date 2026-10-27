Trampa juniora kāzu finansētājs izrādījies arī viņa medību biedrs: atklātībā nākušas detaļas no brauciena uz Mongoliju
ASV prezidenta dēls Donalds Tramps juniors divas dienas pavadījis medībās Mongolijā kopā ar Krievijas uzņēmēju un Starptautiskās Boksa asociācijas (IBA) vadītāju Umaru Kremļovu.
Iespēja doties medībās uz Mongoliju kopā ar ASV prezidenta dēlu tika izlozēta labdarības izsolē. Viens no uzvarētājiem patiešām pievienojās Trampam junioram kalnu aitu medībās. Braucienā piedalījās arī Kremļovs, kurš izsolē nebija piedalījies, kā arī ilggadējais Republikāņu partijas ziedotājs Kevins Smols, noskaidrojis laikraksts "Financial Times".
Tramps juniors Mongolijas galvaspilsētā Ulanbatorā ieradās augusta beigās pēc savām kāzām uz privātas salas Karību jūrā. Kāzu izdevumus daļēji bija sedzis Kremļovs. Pēc tam prezidenta dēls devās vairākus simtus kilometru tālāk uz nometni Mongolijas rietumos, kur apmetās kopā ar nelielu medību gidu, autovadītāju un pavāru grupu.
Tur viņam pievienojās Kremļovs, kuru pavadīja Krievijas uzņēmējs Arturs Martirosovs – ASV sankcijām pakļautā riska kapitāla fonda "Voskhod" partneris.
30. augustā Kremļovs savā "Telegram" kanālā publicēja divus video. Vienā no tiem viņš stāsta, ka kopā ar Martirosovu lido uz Mongoliju, bet otrā redzami kadri no brauciena. Video aprakstā Kremļovs jautā: "Kāda ir jūsu attieksme pret medībām?"
Kāds brauciena dalībnieks pastāstīja, ka Tramps juniors un Kremļovs, uzturoties nometnē, centušies izvairīties no kopīgas fotografēšanās. Tramps juniors nav redzams arī Kremļova publicētajā video, lai gan tajā parādās divi viņa medību braucienu organizatori.
Pēc kāda gida teiktā, Tramps juniors medību laikā nošāvis Altaja argali – apdraudētas sugas kalnu aitu, ko mednieki augstu vērtē tās lielo ragu dēļ.
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Pēc divām nometnē pavadītām dienām Kremļovs devies uz Jakutsku, lai apmeklētu boksa maču, savukārt Baltā nama saimnieka dēls Mongolijā uzturējies vēl aptuveni nedēļu.
🇺🇸🇷🇺Син Дональда Трампа їздив до Монголії на полювання разом з російський олігархом Умаром Кремльовим, який оплатив його весільну вечірку на Багамах — FT 1/4⤵️ https://t.co/DV6x6jT602— 5 канал 🇺🇦 (@5channel) October 27, 2026
Pēc medībām viņš atgriezās Mongolijas galvaspilsētā. Tomēr ar to viņa vizīte nebeidzās – Tramps juniors piedalījās vēl vairākās neoficiālās tikšanās reizēs, tostarp vakariņās ar Mongolijas prezidentu Uhnāgīnu Hurelsuhu.
Kā ASV prezidenta ģimenes locekli Trampu junioru brauciena laikā apsargāja ASV Slepenā dienesta darbinieki. ASV vēstniecība Ulanbatorā samaksāja 18 715 dolārus par viesnīcas numuriem, kas bija rezervēti Slepenā dienesta aģentiem saistībā ar dokumentos nekonkretizētu "vizīti" no 23. augusta līdz 6. septembrim.
Trampa juniora pārstāvis norādīja, ka ar Umaru Kremļovu viņu iepazīstinājis kopīgs paziņa no mednieku aprindām.
"Dons ir skaidri norādījis, ka viņu ar Umaru saista personīga draudzība, nevis darījumu attiecības. Viņu draudzības pamatā lielā mērā ir kopīga aizraušanās ar medībām, makšķerēšanu un atpūtu dabā. Nevienam nevajadzētu būt pārsteigtam, ka viņi šā gada sākumā kopā devās medībās," piebilda pārstāvis.
Tomēr "Financial Times" aptaujātie izlūkošanas eksperti uzskata, ka šādas attiecības rada labvēlīgus apstākļus manipulācijām.
"Patiesībā nav svarīgi, vai cilvēku nodomi ir pilnīgi godīgi," sacīja Holdens Triplets, bijušais ASV Nacionālās drošības padomes pretizlūkošanas direktors.
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"Tiklīdz Krievijas drošības un izlūkošanas dienesti uzzina, ka kādam ir attiecības ar īpaši nozīmīgu personu, tie mēģinās šīs attiecības izmantot savās interesēs," viņš skaidroja.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Kremļovs apmaksāja Trampa juniora kāzas. Pēc tam ASV prezidents Donalds Tramps apliecināja, ka viņa dēls naudu Krievijas oligarham jau esot atmaksājis. Arī pats Umars Kremļovs apstiprināja, ka apmaksājis ASV prezidenta dēla kāzu svinības.