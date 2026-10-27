Pēc ceļojuma uz Irānu aizturētas divas lietuvietes - iespējas viņām palīdzēt ir ierobežotas
Mēneša pirmajā pusē, 7. oktobrī, ceļojumā uz Irānu caur Turciju devās divas Lietuvas pilsones - 43 gadus vecā Ērika Šlimaite un 34 gadus vecā Daiva Zakažauskaite. Pēc dažām dienām saziņa ar viņām pārtrūka, bet tagad Lietuvas Ārlietu ministrija apstiprinājusi, ka abas sievietes ir aizturētas.
Daivas un Ērikas tuvinieki publiski pauduši, ka pēdējā saziņa ar viņām esot bijusi 11. oktobrī, bet pēc tam viņu telefoni tika izslēgti un abas arī pārstāja publicēt ierakstus sociālajos tīklos. Divi no sieviešu pēdējiem publiskajiem ierakstiem sociālajos tīklos publicēti 11. oktobrī. Vienā no tiem angļu valodā bija rakstīts: “Ceļā uz Jazdu.” Ierakstam pievienotajā attēlā bija redzama tuksneša ainava, kā arī māla ķieģeļa un keramikas fragments.
Saskaņā ar TV3.lt, abas sievietes Irānā esot aizturētas - viņas ieslēgtas "kaut kādā mājā" un viņu aresti sākotnēji netika oficiāli reģistrēti. Pēc māsas teiktā, informāciju par sieviešu atrašanās vietu palīdzēja iegūt Turcijas vēstniecība un vietējie.
Ērikas "Instagram" kontā publiskotā informācija liecina, ka viņa iepriekš, 1. un 2. oktobrī, bija atradusies arī Afganistānā. Sieviete sociālajos tīklos stāstīja par grūto ceļu cauri kalnainajam apvidum uz Kabulu, slikto ceļu stāvokli un dažādiem sarežģījumiem, kuru dēļ brauciens ievērojami ieilga. Ērika dalījās ar saviem ceļojuma plāniem arī savā "Facebook" profilā. Viņa rakstīja, ka Irānai jākļūst par 68. valsti, kuru viņa apmeklē.
Aizturēšanas iemesls nav zināms
Lietuvas Ārlietu ministrija 26. oktobrī saņēma oficiālu informāciju no Irānas par Lietuvas pilsoņu aizturēšanu. Ministrija norādīja, ka, ievērojot personu privātumu un nesaņemot viņu piekrišanu, tā nevar sniegt plašākus komentārus ne par aizturētajām, ne notikušā apstākļiem. “Ar visiem mūsu rīcībā esošajiem līdzekļiem cenšamies radīt apstākļus, lai aizturētajām personām tiktu sniegta nepieciešamā konsulārā palīdzība,” teikts ministrijas atbildē.
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Tikmēr Lietuvas Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktors Rimgauds Lošs raidījumam “Labs vakars, Lietuva” sacīja, ka patlaban tiek vāktas ziņas par sieviešu iespējamo aizturēšanas vietu un iemeslu. “Tagad zinām, ka viņas, iespējams, ir aizturētas Irānā. Pašlaik aktīvi vācam informāciju par viņu iespējamo aizturēšanas vietu un iemeslu, kādēļ viņas tika aizturētas,” sacīja Lošs.
Viņš norādīja, ka ministrijai nav tiešu kontaktu ar Irānas režīmu un informācija tiek meklēta sadarbībā ar partneriem. Šajā darbā iesaistās arī Lietuvas vēstnieks un goda konsuls Teherānā. Ministrija vērsusies Irānas Ārlietu ministrijā un vēstniecībā Varšavā, taču atbildi vēl nebija saņēmusi. “Ārlietu ministrija ar tās rīcībā esošajiem ierobežotajiem kanāliem Irānā un ar partneru starpniecību turpina aktīvi noskaidrot šā gadījuma apstākļus un iespējas sniegt mūsu pilsonēm nepieciešamo konsulāro palīdzību,” paziņoja ministrija.
Tā arī norādīja, ka uztur pastāvīgu saziņu ar sieviešu tuviniekiem un dalīsies ar jaunu informāciju, tiklīdz tā būs pieejama. Ārlietu ministrija ieteikusi Lietuvas pilsoņiem atteikties no ceļojumiem uz Irānu un aicina ņemt vērā drošības situāciju reģionā.