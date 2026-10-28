Eiropas valstis ar lielākajiem aizsardzības budžetiem nosauc galveno drošības apdraudējumu
Parīzē notika E5 grupas – piecu Eiropas valstu ar lielākajiem aizsardzības budžetiem – sanāksme.
Lielbritānijas, Vācijas, Itālijas, Polijas un Francijas aizsardzības ministri tikās, lai apspriestu atbalstu Ukrainai pirms gaidāmās ziemas.
Pēc tikšanās ministri nosauca Krieviju par galveno ilgtermiņa draudu Eiropas drošībai un solīja turpināt atbalstīt Ukrainu, neraugoties uz Vašingtonas un Maskavas attiecību uzlabošanos.
"Mūsu valstis ir vienisprātis, ka Krievija rada visnopietnākos un ilgtermiņā pastāvošos draudus eiroatlantiskajai drošībai un stabilitātei," teikts sanāksmes noslēguma paziņojumā.
Ministri uzsvēra, ka karš pret Ukrainu un hibrīduzbrukumu pastiprināšanās Eiropā "ne tikai negrauj mūsu vienotību un solidaritāti, bet arī stiprina mūsu apņēmību turpināt jau iesāktos centienus nodrošināt sabiedroto teritoriju integritāti un drošību".
Ministri solīja turpināt atbalstīt Ukrainu, taču par jaunām militārās vai finansiālās palīdzības paketēm nepaziņoja, norāda "Bloomberg". Sanāksmes laikā viņi vienīgi atkārtoti apstiprināja iepriekš uzņemtās saistības.
Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss uzsvēra, ka sabiedrotie darīs visu iespējamo, lai saglabātu ASV atbalstu Ukrainai.
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"Mēs darīsim visu iespējamo, lai arī ASV turpinātu atbalstīt Ukrainu ar piegādēm, izlūkošanas informāciju un satelītu datiem," sacīja Pistoriuss.
Kārtējā Ukrainas un ASV attiecību saasināšanās liek Eiropai apsvērt, kā palīdzēt Ukrainai bez amerikāņu atbalsta, raksta "Bloomberg". Pistoriuss norādīja, ka E5 grupas valstis kopā ar Ukrainu strādā arī pie savas pretgaisa aizsardzības sistēmas izveides, kurai būtu jāpapildina ASV ražotās "Patriot" sistēmas.
Kijivas un Vašingtonas attiecības ievērojami pasliktinājušās uz degvielas krīzes fona. Sākotnēji Donalds Tramps pieprasīja Ukrainai pārtraukt triecienus Krievijas degvielas infrastruktūrai, bet, kad neizdevās panākt pamieru, viņš mīkstināja sankcijas pret Krieviju, atļaujot tai pārdot dīzeļdegvielu pasaules tirgū.
Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsūdzēja Trampu mēģinājumā piespiest Ukrainu kapitulēt. Zelenskis arī paziņoja, ka ASV apzināti kavē raķešu piegādes pretgaisa aizsardzības sistēmām "Patriot", kā arī ierobežo "Starlink" un "Starshield" darbību Ukrainas teritorijā.