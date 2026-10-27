Somijas un Norvēģijas līderi pirms gaidāmajām sarunām Abū Dabī sazvanījušies ar Putinu
Somijas prezidents Aleksandrs Stubs un Norvēģijas premjerministrs Jūnass Gārs Stēre 27. oktobrī telefoniski sarunājušies ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Viens no galvenajiem sarunas tematiem bija diplomātiskie centieni izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu.
Somijas prezidenta kancelejā norādīts, ka sarunu iniciatori bija Stubs un Stēre. Pirms sazināšanās ar Krievijas prezidentu viņi konsultējās ar Ukrainu, lai Putinam nodotu Kijivas nostāju par gaidāmajām miera sarunām Abū Dabī.
Saruna turpināja 20. oktobrī Oslo notikušās tikšanās laikā aizsāktās diskusijas. Līderi apsprieda Krievijas agresiju pret Ukrainu, kara izbeigšanas iespējas un ceļus uz mieru un stabilitāti Eiropā.
Ko Stubs un Stēre sacīja Putinam?
Somijas prezidenta kanceleja uzsvēra, ka sarunas mērķis bija tieši informēt Putinu par Ukrainas nostāju pirms nākamā miera sarunu posma.
Stubs un Stēre uzsvēra, ka karš ir jāizbeidz un diplomātiskie kontakti jāturpina. Viņi arī apliecināja Somijas un Norvēģijas gatavību turpināt ilgtermiņa atbalstu Ukrainai.
"Saruna bija atklāta un lietišķa. Mēs esam Krievijas kaimiņi. Tas, kā karš beigsies, ietekmēs Somijas un Norvēģijas drošību, kā arī plašākā nozīmē – visas Eiropas drošību. Kara izbeigšanai nepieciešamas tiešas sarunas," paziņoja Stubs.
Savukārt Stēre pievērsa uzmanību cilvēku zaudējumiem un Krievijas agresijas ilgtermiņa sekām, uzsverot nepieciešamību mazināt spriedzi.
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"Karš izraisa milzīgas cilvēku ciešanas un izmaksas. Tas atstāj pēdas daudzās paaudzēs. Sarunā uzsvērām spriedzes mazināšanas nozīmi," norādīja Norvēģijas premjerministrs.
Tikmēr Krievijas ziņu aģentūra TASS vēstīja, ka Putins informējis Norvēģijas un Somijas līderus par ASV starpniecībā īstenoto humāno operāciju Olešku apkārtnē.
Zelenskis sazinās ar Stubu un Stēri
Ukrainā arī reaģējuši uz Eiropas līderu kontaktiem ar Putinu. Ukrainas prezidenta komunikācijas padomnieks Dmitro Litvins paziņoja, ka Volodimirs Zelenskis pašlaik sazinās ar Eiropas partneriem saistībā ar šīm sarunām.
Uz jautājumu, vai Ukrainas prezidents apspriež ar Eiropas Savienību Somijas un Norvēģijas līderu sarunu ar Kremļa vadītāju, Litvins atbildēja: "Tieši tagad notiek sarunas."
Jāatgādina, ka iepriekš Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka trīspusējās sarunas par kara noregulējumu Ukrainā plānots rīkot novembra pirmajā pusē Abū Dabī.
Savukārt britu laikraksts "The Telegraph" vēstīja, ka Krievija varētu mēģināt izmantot miera sarunas, lai panāktu NATO piekāpšanos. Proti, Putins varētu pieprasīt samazināt alianses militāro klātbūtni Eiropā līdz 1997. gada līmenim.
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Kremlis joprojām nav izrādījis gatavību piekāpties jautājumā par uguns pārtraukšanu. Saskaņā ar Kara izpētes institūta (ISW) vērtējumu Krievijas amatpersonas turpina noraidīt Ukrainas un ASV priekšlikumus par pilnīgu vai daļēju pamieru.