"Putins zina par mūsu spēku!" Vācija gatavo specvienības iespējamam karam ar Krieviju
Vācija gatavo īpašo uzdevumu vienību karavīrus iespējamam militāram konfliktam ar Krieviju. Par to vēsta vācu izdevums "Bild".
Saskaņā ar izdevuma informāciju Vācijas bruņotie spēki ("Bundeswehr") pārskatījuši speciālo uzdevumu vienību apmācības programmu, ņemot vērā iespējamu karadarbību NATO austrumu flangā.
Vācijas specvienību karavīri trenējas cīņai pret tankiem un bezpilota lidaparātiem, kā arī apgūst paņēmienus, kā efektīvi pretoties radioelektroniskās karadarbības sistēmām. Atsevišķa apmācību programma paredzēta speciālo operāciju veikšanai ļoti aukstos laikapstākļos.
Vācijas Speciālo operāciju pavēlniecības (KSK) pārstāvis Andreass Kīne uzsvēris, ka kara gadījumā KSK karavīri būtu vieni no pirmajiem, kas iesaistītos kaujas darbībās.
"Četras stundas pēc pavēles saņemšanas mēs jau būsim lidmašīnā ar visu nepieciešamo, izlidojot no Štutgartes. Krievija zina par mūsu triecienspēju," sacīja Kīne.
Viņš uzsvēra, ka Vācijas specvienības mērķtiecīgi gatavojas iespējamai konfrontācijai ar Krieviju. Ja agrāk operācijas tika plānotas aptuveni trīs dienām, tagad karavīri gatavojas uzdevumiem, kas varētu ilgt ievērojami ilgāk.
Vācijas komandosi trenējas ilgstoši darboties lauka apstākļos, lai nepieciešamības gadījumā spētu turpināt operācijas arī bez ātras atgriešanās bāzē.