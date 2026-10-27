Zviedrijas valdība aizliedz izmantot "ChatGPT" un "Claude"
Zviedrijas valdības darbiniekiem turpmāk vairs nav atļauts darba datoros izmantot uzņēmuma "OpenAI" izstrādātā "ChatGPT" un uzņēmuma "Anthropic" izstrādātā "Claude" pārlūkprogrammās pieejamās versijas.
Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā bažas par konfidenciālas informācijas apstrādi un aizsardzību. Aizliegums darbiniekiem izmantot "ChatGPT" un "Claude" tīmekļa versijas stājās spēkā pirmdien, 26. oktobrī, saistībā ar bažām par datu apstrādes drošību, vēsta "Euronews".
Šāds lēmums pieņemts pēc mākslīgā intelekta rīku izmantošanas pārbaudes, kas šā gada sākumā tika veikta Zviedrijas Transporta pārvaldē. Auditā atklāts, ka darbinieki šīs platformas darba pienākumu veikšanai izmantojuši veidā, kas rada bažas par datu drošību.
Amatpersonas satrauc iespēja, ka konfidenciālas informācijas ievadīšana šādos mākslīgā intelekta rīkos bez īpašas vienošanās par datu aizsardzību un drošību var novest pie tā, ka ievadītā informācija tiek saglabāta un vēlāk izmantota mākslīgā intelekta modeļu apmācībai.
Zviedrijas valdības kancelejas digitalizācijas direktors Mikaels Veterkrancs norādīja, ka tādu platformu izmantošana, uz kurām neattiecas atbilstoši datu aizsardzības un drošības līgumi, ir uzskatāma par tā dēvēto ēnu IT (shadow IT) un var radīt "sekas mūsu informācijas drošībai".
Kā alternatīvu ieteikts izmantot uzņēmuma "Microsoft" izstrādāto mākslīgā intelekta rīku "Copilot", kas ir izturējis drošības prasību pārbaudi un uz kuru attiecas īpaša vienošanās starp ASV uzņēmumu un Zviedrijas valdību.
Lai gan valsts pārvaldes darbinieki arī turpmāk varēs izmantot mākslīgo intelektu darba pienākumu veikšanai, tas notiks stingrākas uzraudzības apstākļos. Savukārt "ChatGPT" un "Claude" drīkstēs turpināt izmantot tikai ierobežots darbinieku skaits, turklāt vienīgi ar Zviedrijas varasiestāžu īpaši izveidotas mākslīgā intelekta asistentu platformas starpniecību.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Saskaņā ar Zviedrijas sabiedriskā medija "Sveriges Radio" ziņoto ierobežojumi "ChatGPT" un "Claude" izmantošanai ieviesti arī Zviedrijas Nodokļu pārvaldē un Nacionālajā piespiedu aprūpes pārvaldē. Savukārt Zviedrijas parādu piedziņas dienests pašlaik izvērtē iespēju ieviest līdzīgus ierobežojumus.
Šīs mākslīgā intelekta platformas pievienotas "DeepSeek" Zviedrijas valdības neapstiprināto rīku sarakstā, jo to izmantošana var radīt datu drošības riskus. Pagājušajā nedēļā arī ASV paziņoja par aizliegumu izmantot visus Ķīnas mākslīgā intelekta izstrādes uzņēmuma produktus un pakalpojumus.