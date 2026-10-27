Oleškos sākusies humānā misija, taču Krievija nākusi klajā ar satraucošu paziņojumu
Krievijas okupētajā Oleški otrdien, 27. oktobrī, sākusies humānā misija cilvēku glābšanai. Tās norises teritorijā izsludināts divpusējs pamiers.
Par to sociālajā tīklā "Facebook" paziņoja Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs.
Pēc viņa teiktā, uz notikuma vietu devies Ukrainas parlamenta cilvēktiesību komisārs Dmitro Lubinecs, kurš koordinēs operāciju. Budanovs uzsvēra, ka pastāvīgi uztur sakarus ar ombudu un ka ir svarīgi nodrošināt humānās misijas sekmīgu un drošu norisi.
Viņš arī pateicās visiem, kuri iesaistīti operācijas organizēšanā un nodrošināšanā, uzsverot, ka katra Ukrainas iedzīvotāja dzīvība ir nenovērtējama.
Tomēr vēlāk Krievijas mediji pēkšņi paziņoja, ka Oleški iedzīvotāju evakuācija atlikta uz nenoteiktu laiku. Okupācijas varasiestādes šādu lēmumu skaidroja ar sarežģīto drošības situāciju, taču sīkākus paskaidrojumus nesniedza.
Ukrainas puse pagaidām no komentāriem atturas.
Vienošanās par pamieru tika panākta pagājušajā nedēļā ar ASV pirmās lēdijas Melānijas Trampas un Romas pāvesta Leona XIV palīdzību.
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Oleški atrodas Krievijas okupētajā Ukrainas Hersonas apgabala daļā, un pilsēta tiek nepārtraukti apšaudīta, un cilvēki, kas tur palikuši, spiesti mēnešiem iztikt bez elektrības un pienācīgas medicīniskās palīdzības. Pilsētā trūkst pārtikas un medikamentu.
Ceļi, kas ved uz pilsētu, ir mīnēti, un Oleškus ir praktiski neiespējami pamest.
Saskaņā ar brīvprātīgo sniegto informāciju Oleškos joprojām atrodas aptuveni pusotrs tūkstotis cilvēku, tostarp apmēram 40 bērni, bet, ieskaitot kaimiņu ciematus, aptuveni 6000 cilvēku un apmēram 200 bērni.