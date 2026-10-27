Vitkofs un Kušners ierosina pēc kara atsākt Krievijas naftas un gāzes piegādes Eiropai caur Ukrainu
ASV prezidenta Donalda Trampa sūtnis Stīvs Vitkofs un viņa znots Džareds Kušners ierosinājuši atsākt Krievijas naftas un gāzes piegādes Eiropai caur Ukrainu pēckara ekonomiskās sadarbības ietvaros, vēsta Francijas izdevums "Le Monde".
Laikraksts norāda, ka šī iecere raisīja nopietnas bažas Ukrainas delegācijā. Vitkofs un Kušners 9. oktobrī tikšanās laikā ar Ukrainas delegāciju golfa klubā "Shell Bay" Floridā apsprieda ne tikai miera sarunas, bet arī plaša mēroga ekonomiskās sadarbības perspektīvas pēc kara beigām.
Saskaņā ar "Le Monde" informāciju Vitkofs iepazīstināja ar ideju par reģionālu labklājības plānu, kam jāaptver Ukraina, Eiropa un Krievija. Cita starpā ierosināts atsākt izmantot cauruļvadus, pa kuriem Krievijas nafta un gāze tika piegādāta Eiropai caur Ukrainas teritoriju.
ASV pārstāvis apgalvoja, ka šāda shēma varētu nodrošināt Ukrainai ieņēmumus no tranzīta, bet Eiropas patērētājiem palīdzētu samazināt izdevumus par energoresursiem.
"Le Monde" ziņoja, ka Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska kancelejas vadītājs Kirilo Budanovs bijis sašutis par šādu priekšlikumu, kas, pēc viņa domām, faktiski varētu padarīt Kijivu atkarīgu no Maskavas.
"Kirils Budanovs ar grūtībām savaldīja dusmas," raksturojot amatpersonas noskaņojumu sarunu dienā, rakstīja "Le Monde".
"Mūsu paraugs ir nevis Baltkrievija, bet Polija!" piebildis Budanovs.
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Pēc tam tikšanās tika pārtraukta, un Budanovs piezvanīja Zelenskim, kurš, kā raksta izdevums, ieteica viņam neizrādīt savas emocijas.
Sarunas vēlāk tika atsāktas, taču turpinājās par citām tēmām, jo īpaši par Krievijas dīzeļdegvielu.
Vitkofs un Kušners pozicionēja ekonomiskās vienošanās ar Krieviju kā iespējamu instrumentu kara izbeigšanai. Viņi uzsvēra potenciālos ieguvumus dažādām pusēm, jo īpaši peļņu no sadarbības enerģētikas jomā. Tajā pašā laikā Ukrainas delegācija bažījās, ka biznesa attiecību atjaunošana starp Vašingtonu un Maskavu notiks uz Ukrainas interešu rēķina. Īpašas bažas izraisīja perspektīva, ka Krievijas enerģijas resursi atgriezīsies Eiropas tirgū pirms kara beigām.
ASV prezidenta īpašais pārstāvis Vitkofs pēc sarunām Oslo nodeva Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam dokumentu ar ASV puses priekšlikumiem par kara izbeigšanu.
Zelenskis paziņoja, ka dokumentā ir ietverti dažādi ASV priekšlikumi, jo īpaši attiecībā uz pieejām Ukrainas drošībai. Viņš piebilda, ka Ukrainai ir skaidra nostāja vairākos jautājumos, kuros kompromisi nav iespējami.