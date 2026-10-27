Ukrainas dronu vienību komandieris "Madjārs" komentē notikumus frontē: "Atgādina rūpniecisko kaušanu"
Oktobris vēl nav noslēdzies, bet apstiprināto Krievijas armijas neatgriezenisko zaudējumu skaits frontē jau pārsniedzis 55 000 cilvēku, apgalvo Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdi, kurš pazīstams ar iesauku "Madjārs".
Krievijas okupācijas armijas zaudējumi Ukrainā oktobrī sasniedz jaunus rekordus. Mēneša pirmajās 26 dienās Ukrainas Bezpilota sistēmu spēki (BPS) likvidējuši vai smagi ievainojuši vairāk nekā 14 000 Krievijas karavīru. Šajā pašā laikposmā ar dronu palīdzību iznīcināti vai bojāti vairāk nekā 55 400 pretinieka mērķu.
Šādu informāciju 26. oktobra vakarā publicēja Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts "Madjārs" Brovdi.
Pēc viņa teiktā, Krievijas armija pēdējā laikā ļoti aktīvi cenšas uzbrukt Ukrainas pozīcijām, taču tas tikai palielina tās zaudējumus.
"Agresors ārdās un frontes līnijā met cepures. Pēdējā nedēļā, tāpat kā visa mēneša laikā, tas atgādina kaut kādu rūpniecisku kaušanu… Oktobrī trīs reizes tika pārspēts vienā diennaktī sasniegto rezultātu rekords. Pašlaik augstākais diennakts rādītājs ir 701 [okupants]. Tās ir astoņas pilnas rotas vienā diennaktī. Oktobrī ik pēc 40 sekundēm tiek sasniegts viens sekmīgs trieciena rezultāts, bet ik pēc 156 sekundēm – viens [iznīcināts] okupants," rakstīja virsnieks.
Viņš norādīja, ka Bezpilota sistēmu spēki plāno oktobri noslēgt ar 16 000 no ierindas izsistu Krievijas karavīru un 66 000 skartu pretinieka mērķu.
"Madjārs" uzsvēra, ka statistikā iekļauti tikai Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku rezultāti. Katrs sekmīgais trieciens esot vizuāli apstiprināts un pārbaudīts informācijas sistēmā "Delta".
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz 27. oktobra rītam sasnieguši 1 581 840 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
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Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā likvidēti vai ievainoti 1400 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 12 448 (+0) tankus, 25 609 (+0) bruņutransportierus, 51 653 (+21) lielgabalus un mīnmetējus, 2241 (+2) daudzlādiņu reaktīvo iekārtu, 1727 (+1) zenītartilērijas iekārtas, 449 (+0) lidmašīnas, 356 (+0) helikopterus, 3025 (+7) sauszemes bezpilota sistēmas, 584 252 (+1794) bezpilota lidaparātus, 5138 (+0) spārnotās raķetes, 35 (+0) kuģus un ātrlaivas, divas (+0) zemūdenes, 167 472 (+232) automobiļus un autocisternas, kā arī 4859 (+1) specializētās tehnikas vienības.