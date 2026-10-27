ASV viceprezidents Dž. D. Venss netieši nosaucis Putinu par "mazsvarīgu diktatoru"
ASV viceprezidents Dž. D. Venss priekšvēlēšanu mītiņā izteicies, ka benzīna un dīzeļdegvielas cenas strauji pieaug ikreiz, kad "kāds mazsvarīgs diktators sarīko histēriju".
Videoierakstu ar Vensa uzstāšanos publicējis ASV ziņu portāls "Magno News". Lai gan politiķis tieši nenosauca, kuru personu viņš uzskata par tirānu, viņa teiktais nepārprotami vedina domāt, ka runa ir par Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
ASV viceprezidents atgādināja par degvielas cenu kāpumu pasaulē pēc Krievijas okupācijas armijas iebrukuma Ukrainā. Viņš arī pieminēja strauju automobiļu degvielas cenu pieaugumu 20. gadsimta 70. gadu beigās un 21. gadsimta sākumā, tādējādi netieši atsaucoties uz notikumiem Irānā un ASV.
Jāatgādina, ka nesen ASV prezidents Donalds Tramps intervijā amerikāņu žurnālistiem skaidroja, kāpēc viņš nesauc Kremļa saimnieku par tirānu. Tramps norādīja, ka pašlaik risina sarunas ar Krieviju, tāpēc izvairās no tik skarbiem izteikumiem.
🇺🇸 Vice President JD Vance in Montana | MAGA Majority Force Rally in Port Belgrade [LIVE] https://t.co/hjH3EfHeyd— MAGNO NEWS LIVE (@magnonewslive) October 26, 2026
Tramps oktobra sākumā paziņoja par vienošanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu palielināt Krievijas dīzeļdegvielas piegādes ASV un pasaules tirgiem, lai mazinātu degvielas cenu kāpumu. Vienošanās ietvaros ASV uz laiku atviegloja sankcijas, ļaujot veikt darījumus ar Krievijas dīzeļdegvielu līdz 2027. gada 7. aprīlim.
Pirmā tankkuģa krava – aptuveni 40 000 tonnu dīzeļdegvielas – no Krievijas ostas Primorskā devusies uz Ņujorku, kur to paredzēts nogādāt 7. novembrī. Kopējais plānoto piegāžu apjoms varētu būt ievērojami lielāks, taču eksperti šaubās, vai šis darījums būtiski samazinās degvielas cenas ASV.
Vienošanās izraisījusi kritiku gan Ukrainā, gan ASV. Pretinieki norāda, ka Krievijas energoresursu tirdzniecības atjaunošana var palielināt Maskavas ieņēmumus, kamēr tā turpina karu pret Ukrainu. ASV demokrātu politiķi arī pieprasījuši saglabāt dokumentus par darījumiem, lai Kongress varētu tos izmeklēt.