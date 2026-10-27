Monako prinča Alberta II ģimenē sēras - atrastas 29 gadus vecā Antuāna de Masī mirstīgās atliekas
Svētdien, 25. oktobrī, Monako atrastas 29 gadus vecā Antuāna de Masī mirstīgās atliekas. Antuāns bija Monako prinča Alberta II brālēna, barona Kristiana de Masī, dēls.
Viņa ķermenis tika atrasts dārzā aiz "Villa Sauber" savrupnama, kas šobrīd darbojas kā muzejs. Saistībā ar notikušo aizturēts viens cilvēks, taču viņam pagaidām nav piemērots aizdomās turētā statuss.
Satraukums par Antuāna prombūtni ģimenē radās, kad viņš svētdien neieradās uz ģimenes rīkotām pusdienām. Pēc notikušā kāda viņa radiniece vērsās Monako Sabiedriskās drošības departamentā, un vēlāk viņš tika atrasts miris.
Policija, pārbaudot videonovērošanas ierakstus, identificējusi un aizturējusi cilvēku, kurš redzams netālu no Antuāna īsi pirms viņa nāves. Monako prokurors Stefāns Tibū norādījis, ka aizturētais pašlaik nav uzskatāms par aizdomās turēto. Izmeklētāji vēl noskaidro nāves apstākļus, un, pēc prokurora teiktā, iespējams, ka nāve iestājusies bez citu personu iesaistes.
Princis Alberts II un princese Šarlēna pauduši skumjas par sava radinieka nāvi. “Viņu augstības dalās viņa ģimenes un tuvinieku sērās un izsaka patiesu līdzjūtību šajā sāpīgajā brīdī,” teikts prinča pils paziņojumā. Antuāna vecmāmiņa bija princese Antuanete — prinča Alberta II tēva, prinča Rainjē III, māsa. Antuāna tēvs - barons Kristians de Masī ir Alberta II brālēns.
Antuāns de Masī bija aizrautīgs tenisists un nāca no ģimenes, kas cieši saistīta ar šo sporta veidu. Viņš sāka spēlēt tenisu trīs gadu vecumā, vēlāk trenējās Floridā un cerēja pārstāvēt Monako olimpiskajās spēlēs. Intervijā 2012. gadā viņš savu sapni raksturoja šādi: “Mans sapnis ir kļūt par pirmo numuru pasaulē.” Viņš piebilda: “Arī vieta labāko divdesmitniekā nebūtu slikta.”