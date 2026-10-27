Tramps un viņa sabiedrotie apšauba Lulas uzvaru Brazīlijas prezidenta vēlēšanās
ASV prezidents Donalds Tramps pēc Luīsa Ināsia Lulas da Silvas uzvaras Brazīlijas prezidenta vēlēšanās apgalvojis, ka balsojums izskatījies “viltots”, neminot tam konkrētus pierādījumus. Daži viņa sabiedrotie aicinājuši Vašingtonu pārtraukt diplomātiskās attiecības ar Brazīliju.
Jau ziņots, ka 25. oktobrī vēsturisku uzvaru Brazīlijas prezidenta vēlēšanās izcījīja valsts prezidents Luīss Ināsia Lula da Silva, apturot Trampam tuvo labējo kandidātu panākumu virkni Latīņamerikā. Turklāt Brazīlijas ārpolitiskā izvēle ir nozīmīga arī tās svara dēļ: tā ir lielākā ekonomika Latīņamerikā, un tās lielākais tirdzniecības partneris ir Ķīna. Lulas valdība vairākkārt izmantojusi valsts ekonomisko ietekmi, lai pretotos Vašingtonas tirdzniecības un politiskajām prasībām.
Tramps: vēlēšanas izskatījušās "viltotas"
Pirmdien uz žurnālistu jautājumiem par Brazīlijas vēlēšanām Tramps apgalvoja, ka balsojums izskatījies negodīgs, taču nesniedza nekādus pierādījumus krāpšanai. “Atklāti sakot, tās izskatījās pēc kārtējām viltotajām vēlēšanām. Es nenostājos neviena pusē, taču pasaulei tas izskatījās briesmīgi. Vēlēšanām jābūt neapstrīdamām, un man tās izskatījās ļoti slikti,” sacīja Tramps.
Jautāts, vai viņš plāno kaut ko darīt saistībā ar vēlēšanām, ASV prezidents atbildēja: “Es nevada Brazīliju, es vadu ASV.” Tajā pašā sarunā Tramps piebilda: “Man patīk Lula,” taču vēlēšanu norisi nodēvēja par “sliktu skatu”. Tramps īpaši izcēla lēmumu pagarināt balsošanu par divām stundām, nosaucot to par “ļoti dīvainu”.
Balsošanu par divām stundām Brazīlijā pagarināja pēc abu kandidātu kampaņu lūgumiem. Lulas komanda norādīja uz kavējumiem autobusu maršrutos, kas vairākos štatos veda vēlētājus uz vēlēšanu iecirkņiem, bet Bolsonaru komanda norādīja uz stipro lietu, kas apgrūtināja vēlētāju nokļūšanu līdz balsošanas vietām. Taču lēmumu svētdien pieņēma Lulas iecelts Augstākās tiesas tiesnesis.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tiek ziņots, ka pagarinātajā laikā tika nodotas mazāk nekā 35 000 balsu — krietni mazāk par Lūlas četru miljonu balsu pārsvaru. Vēlēšanu novērotāji norādījuši, ka papildu laikā nodoto balsu skaits nebūtu bijis pietiekams, lai mainītu rezultātu.
Trampa sabiedrotie prasa stingrāku nostāju
Līdzīgi kā viņa tēvs pirms četriem gadiem, Flavio Bolsonaru nav atzinis sakāvi un aicinājis anulēt vēlēšanu rezultātus. Arī vairāki Trampa sabiedrotie pauduši šaubas par balsojuma godīgumu un izplatījuši nepierādītus apgalvojumus par korupciju.
Trampa padomnieks tirdzniecības jautājumos Pīters Navaro vēlēšanu iznākumu nosauca par “brīdinājuma stāstu pirms ASV vidustermiņa vēlēšanām”. “Lūlas problēma nav tikai tā, ka viņam nevar uzticēties, bet arī tas, ka viņu kontrolē un vada komunistiskā Ķīna,” apgalvoja Navaro.
Trampa padomnieks Džeisons Millers atkārtoti publicēja Lulas pretinieka, labējā politiķa Bolsonaru kampaņas paziņojumu, kurā teikts, ka vēlēšanu rezultātus “nav iespējams” atzīt. Savukārt organizācijas “Turning Point USA” pārstāvis Endrū Kolvets apšaubīja, kā Lulam izdevies iegūt tik lielu atbalstu starp vēlēšanu pirmo un otro kārtu.
Arī Trampa sabiedrotie Kari Leika un Stīvs Banons izplatīja nepierādītus apgalvojumus par korupciju. Banons aicināja Trampu un ASV valsts sekretāru Marko Rubio pārtraukt diplomātiskās attiecības un “izbeigt visu sadarbību ar Brazīliju”.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vēlēšanu strīds var saasināt attiecības
Lulas uzvara ir pārbaudījums Trampa centieniem virzīt Latīņamerikas politiku labējā virzienā un nostiprināt ASV ietekmi reģionā. Lula vēlēšanu kampaņā uzsvēra, ka balsojums ir svarīgs Brazīlijas demokrātijas un neatkarības saglabāšanai. Ja attiecības ar Vašingtonu pasliktināsies, Brazīlija varētu vēl vairāk tuvināties Ķīnai.
Trampa administrācija jau iepriekš ir izmantojusi tarifus spiediena izdarīšanai uz Brazīliju. 2025. gada jūlijā ASV noteica Brazīlijas precēm 50% tarifus, skaidrojot to ar, pēc Vašingtonas teiktā, Lulas valdības īstenotu “politisko vajāšanu” pret bijušo prezidentu Žairu Bolsonaru. Viņu izmeklēja par lomu apvērsuma plānošanā pēc 2022. gada vēlēšanām.
Tarifi negaidīti palīdzēja nostiprināt Lulas politiskās pozīcijas. Pēc vairākām abu prezidentu sarunām un tikšanās ANO Ģenerālajā asamblejā attiecības uz laiku uzlabojās, un abas valstis sāka tirdzniecības sarunas. Ja Tramps tagad noteiktu jaunus tarifus vai izdarītu citu ekonomisku spiedienu, tas varētu atjaunot spriedzi starp abām lielākajām Rietumu puslodes ekonomikām.
Vienlaikus šādam solim varētu būt ekonomiskas sekas arī ASV. Tā no Brazīlijas importē, cita starpā, apelsīnus, kafiju, kakao un liellopu gaļu. Vašingtona vēlas piekļuvi Brazīlijas retzemju elementu resursiem — valstī ir otrās lielākās retzemju materiālu rezerves pēc Ķīnas.
Kāds ar Brazīlijas prezidentu saistīts avots pauda pārliecību, ka ASV galu galā atzīs Lūlas uzvaru. “Un kas notiks, ja Tramps to neatzīs? Sliktākajā gadījumā mēs varam pārtraukt diplomātiskās attiecības, kas nāktu par labu Ķīnai, taču ASV neiebruks Brazīlijā, lai uzspiestu marionešu valdību. Mēs neesam Venecuēla. Mūsu valdība pastāvēs,” sacīja avots.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
ASV Valsts departaments uzreiz neatbildēja, vai apsveiks Lulu ar uzvaru vēlēšanās. Baltais nams, lūgts komentēt, atsaucās uz Trampa izteikumiem. Savukārt ASV Tirdzniecības pārstāvja birojs paziņoja, ka turpinās sarunas ar Brazīlijas amatpersonām par abu valstu ilgstošajām un nopietnajām tirdzniecības domstarpībām.