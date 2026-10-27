Divi TV kanāli atvainojas par to, ka kadrus no Albānijas protestiem uzdeva par "nemieriem Francijā"
Divi Francijas ziņu kanāli nedēļas nogalē atsauca savus apgalvojumus un atvainojās pēc tam, kad Albānijā filmētus protestu kadrus bija nodēvējuši par demonstrācijām Francijā.
Labēji konservatīvais kanāls "CNEWS" kļūdījās pirmais, sestdien izmantojot Albānijā uzņemtos kadrus, lai atainotu 24. oktobra protestus Parīzē. "CNEWS" rādīja kadrus, kuros uz ielas protestējoši cilvēki aplaudē, bet viens no viņiem vicina sarkanu karogu. Kanāls norādīja, ka filmēts Parīzē, Itālijas vārtu apkaimē, taču patiesībā video bija uzņemts Albānijas galvaspilsētā Tirānā.
Daļa kadrā redzamo cilvēku bija aizseguši sejas ar slēpošanas brillēm un maskām. "CNEWS" reportieris viņus raksturoja kā “potenciālus vandāļus un nākamos nemierniekus”.
Vēlāk "CNEWS" raidījuma vadītājs Olivjē Benkemūns ēterā atvainojās par to, ko kanāls savā tīmekļvietnē dēvēja par “attēlu sajaukšanu”. Benkemūns paskaidroja, ka kanāls saņēmis video tiešraides no vairākām vietām un daļa attēlu tika identificēti kļūdaini. “Es vēlos atvainoties visas redakcijas vārdā, jo kadri ar cilvēkiem, kuri bija aizseguši sejas, bija no Albānijas,” pēc notikušā pauda Benkemūns.
Līdzīga kļūda arī Franceinfo
Sestdien protestu attēlus sajauca arī centriski kreisais sabiedriskais medijs "Franceinfo". Tā televīzijas kanāls demonstrēja kadrus, kuros pa ielu virzās policisti ekipējumā, slēpjoties aiz divām ūdensmetēju automašīnām.
Medija AP analīze liecināja, ka video filmēts Tirānas centrālajā Nacionālo varoņu bulvārī. Tikmēr "Franceinfo" televīzijas kanāls ziņoja, ka tiešraide esot no Lionas. Raidījuma vadītājs sacīja, ka situācija šajā Francijas dienvidaustrumu pilsētā izskatoties “nedaudz saspringta”. Pēc trim minūtēm vadītājs kļūdu izlaboja. “Šī kļūda radās mūsu vainas dēļ. Tie nebija tiešraides kadri no Lionas, bet gan no Tirānas,” viņš sacīja. “Es atvainojos.”