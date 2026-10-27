Krievijas raķetes trāpa Kijivas universitātei un kopmītnēm, nogalinot vienu un ievainojot desmit cilvēkus
Krievijas īstenotos ballistisko raķešu uzbrukumos 26. oktobra vakarā cietusi Kijivas universitāte, kopmītnes un apkārtējās dzīvojamās ēkas. Bojā gāja viens cilvēks, bet desmit tika ievainoti — vairums no cietušajiem ir studenti.
Triecieni skāra universitātes pilsētiņu netālu no Kioto parka un metro stacijas “Lisova” Dņepras upes kreisajā krastā. Cieta studentu kopmītnes, dzīvojamās ēkas un medicīnas iestādes. Kijivas mērs Vitālijs Kļičko paziņoja, ka deviņi no desmit ievainotajiem nogādāti slimnīcā, un trīs cietušo veselības stāvoklis tiek raksturots kā kritisks.
Cietušas universitātes ēkas un tuvējā apkaime
Uzbrukumā cietusī augstskola ir Kijivas Tirdzniecības un ekonomikas valsts universitāte, kas atrodas Desņanskas rajona Kioto ielā. Tā dibināta 1946. gadā, un tajā sešās fakultātēs mācās vairāk nekā 15 000 studentu. Ukrainas Valsts ārkārtas situāciju dienests ziņoja par postījumiem universitātes ēkās, kopmītnēs un tuvējās dzīvojamās ēkās. Kijivas pilsētas kara administrācija informēja arī par bojātu skolas ēku Desņanskas rajonā.
Triecienā netālu no metro stacijas “Lisova” aizdegās vieglā automašīna, bet apkārtnē cieta dzīvojamā infrastruktūra. Dņiprovas rajonā daļēji sagrauta trīsstāvu nedzīvojamā ēka. Tās pagrabā glābēji atrada viena cilvēka mirstīgās atliekas. Desņanskas rajonā uzbrukuma laikā tika apšaudīta arī neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīna. Ievainojumus guva feldšeris un neatliekamās palīdzības tehniķis; viņu stāvoklis nav kritisks.
“Ir plaši postījumi, un ir ziņas, ka cilvēki varētu būt iesprostoti zem drupām,” pēc notikušā sociālajos tīklos rakstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš uzsvēra, ka raķetes trāpījušas blīvi apdzīvotām civiliedzīvotāju teritorijām, kur tuvumā neesot bijis militāru objektu. “Diemžēl var sekot vēl citi triecieni,” viņš piebilda.
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Uzbrukumu dēļ traucēta satiksme uz Dienvidu tilta
Naktī uz 27. oktobri Krievijas uzbrukumu dēļ tika ierobežota satiksme pa Dienvidu jeb Pivdenas tiltu — svarīgu savienojumu starp Kijivas Dņepras labā un kreisā krasta rajoniem. Tilts tiek izmantots gan autotransportam, gan daļai metro Zaļās līnijas.
Kijivas pilsētas kara administrācija paziņoja, ka Zaļās līnijas vilcieni kursē atsevišķi posmos starp “Syrets” un “Vydubychi”, kā arī starp “Osokorky” un “Chervonyi Khutir” stacijām. Varasiestādes aicināja iedzīvotājus, plānojot pārvietošanos, rēķināties ar satiksmes traucējumiem. Galvaspilsētas mērs Vitālijs Kļičko ziņoja, ka ballistiskie triecieni naktī skāruši administratīvo ēku Podilskas rajonā, kā arī nedzīvojamās ēkas vēl divās vietās.
Zelenskis aicina paātrināt pretgaisa aizsardzības piegādes
Pēc triecieniem Zelenskis atkārtoti aicināja Ukrainas sabiedrotos paātrināt pretgaisa aizsardzības sistēmu un munīcijas piegādes. Viņš brīdināja, ka kavēšanās atstāj Ukrainas pilsētas neaizsargātas pret turpmākiem raķešu uzbrukumiem, bet ballistiskās raķetes apdzīvotām vietām var trāpīt ar nelielu brīdinājumu.
Viņš aicināja nekavējoties noslēgt politiskās vienošanās par militāro atbalstu un norādīja, ka Ukrainai nepieciešami ieroči gan ienākošo raķešu pārtveršanai, gan Krievijas palaišanas iekārtu iznīcināšanai. Uzbrukumi Kijivai notikuši laikā, kad Krievija pastiprinājusi raķešu un bezpilota lidaparātu triecienus Ukrainai. Iepriekšējos uzbrukumos cietušas arī galvaspilsētas dzīvojamās apkaimes, transporta objekti un cita civilā infrastruktūra.